IRW-News: Newcore Gold Ltd.: Bohrungen von Newcore Gold durchschneiden 1,96 g/t Gold auf 62,0 Metern, einschließlich 2,23 g/t Gold auf 28,0 Metern bei Goldprojekt Enchi in Ghana

IRW-PRESS: Newcore Gold Ltd.: Bohrungen von Newcore Gold durchschneiden 1,96 g/t Gold auf 62,0 Metern, einschließlich 2,23 g/t Gold auf 28,0 Metern bei Goldprojekt Enchi in Ghana

Erste Bohrergebnisse von laufendem, 10.000 Meter umfassenden RC-Bohrprogramm bei Enchi

8. Oktober 2024 - Vancouver, BC / IRW-Press / Newcore Gold Ltd. (Newcore oder das Unternehmen) (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) freut sich, Bohrergebnisse des laufenden, 10.000 Meter umfassenden Bohrprogramms beim zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Enchi (Enchi oder das Projekt) in Ghana bekannt zu geben. Die Reverse Circulation- (RC)-Bohrungen bei der Goldlagerstätte Boin (Boin), die im Rahmen des Ressourcenerweiterungs- und -Ergänzungsprogramms zur Umwandlung von vermuteten zu angedeuteten Ressourcen durchgeführt wurden, durchschnitten in Bohrloch KBRC288 1,96 Gramm Gold pro Tonne (g/t Au) auf 62,0 Metern (m) ab 139 m, einschließlich 2,31 g/t Au auf 25,0 m ab 139 m. Dieses Bohrloch endete in einer Mineralisierung mit einem Intervall von 2,23 g/t Au auf 28,0 m ab 171 m, das außerhalb der aktuellen Grenzen der auf die Grube beschränkten Mineralressourcenschätzung durchschnitten wurde. Alle Bohrlöcher durchschnitten eine Goldmineralisierung und wiesen somit erfolgreich die Beständigkeit der Goldmineralisierung sowie das Potenzial für ein zukünftiges Ressourcenwachstum bei Boin nach.

Höhepunkte von Bohrungen in Goldlagerstätte Boin bei Enchi

- Die Bohrungen durchschnitten mehrere Strukturen und wiesen erfolgreich die Beständigkeit der hochgradigen Mineralisierung bei Boin nach.

o Im Rahmen der Bohrungen wurden sowohl in den oberflächennahen Oxiden als auch in den oberen Bereichen der Sulfide eine Mineralisierung vorgefunden.

o Bohrloch KBRC288 durchschnitt 1,96 g/t Au auf 62,0 m ab 139 m, einschließlich 2,31 g/t Au auf 25,0 m ab 139 m, sowie 2,23 g/t Au auf 28,0 m ab 171 m, die außerhalb der Grenzen der Grube, die die aktuelle Mineralressourcenschätzung beschränkt, durchschnitten wurden. Bohrloch KBRC288 endete in einer Mineralisierung.

- Alle Bohrlöcher durchschnitten eine Goldmineralisierung und bestätigten die Beständigkeit entlang des Streichens und neigungsabwärts für die beiden Hauptstrukturen, die die Goldlagerstätte Boin bilden.

o Bohrloch KBRC289 durchschnitt 1,46 g/t Au auf 10,0 m ab 97 m sowie eine zweite Zone mit 0,65 g/t Au auf 11,0 m ab 66 m.

o Bohrloch KBRC291 durchschnitt mehrere mineralisierte Zonen, einschließlich 1,16 g/t Au auf 6,0 m ab 11 m, 0,77 g/t Au auf 7,0 m ab 56 m sowie 0,56 g/t Au auf 17,0 m ab 122 m.

Abgesehen vom laufenden, 10.000 Meter umfassenden RC-Bohrprogramm sind bei Enchi auch weitere Explorations- und Erschließungsarbeiten im Gange, um das Risiko der Erschließung des Projekts weiter zu senken und das Explorationspotenzial auf regionaler Ebene nachzuweisen. Diese Arbeiten umfassen zusätzliche metallurgische Testarbeiten, Drohnenuntersuchungen, eine magnetische Flugvermessung, Schürfgrabungen sowie Bodenprobennahmen.

Greg Smith, VP Exploration von Newcore, sagte: Diese erste Reihe von Bohrergebnissen des Bohrprogramms 2024 hat erfolgreich die Beständigkeit der Mineralisierung bei der Goldlagerstätte Boin bestätigt - sowohl innerhalb des Oxidhorizonts als auch in den oberen Bereichen der Sulfidmineralisierung. Der Schwerpunkt dieser Bohrreihe lag auf dem zentralen Teil der Lagerstätte Boin und bestand aus Abschnitten mit einem Abstand von 50 m, wobei die Bohrlöcher alle 25 m entlang der Abschnitte gebohrt wurden, um die Beständigkeit der Goldmineralisierung nachzuweisen. In allen Bohrlöchern wurde erfolgreich eine Mineralisierung vorgefunden, wobei Bohrloch KBRC288 in einer Mineralisierung endete, die sich außerhalb der Grenzen jener Grube befindet, die zurzeit die Ressource bei Boin beschränkt, was die Möglichkeit für ein zukünftiges Ressourcenwachstum in der Tiefe sowie entlang des Streichens verdeutlicht. Diese erste Phase des Bohrprogramms ist ein wichtiger Schritt bei der Weiterentwicklung des Projekts, zumal wir unser Hauptaugenmerk darauf richten, die Vertrauenswürdigkeit der bestehenden Ressourcen bei Enchi zu erhöhen.

In dieser Pressemitteilung werden die Ergebnisse von sechs RC-Bohrlöchern auf insgesamt 806 m (KBRC288 bis KBRC293) bekannt gegeben, die die Goldlagerstätte Boin anpeilen. Alle Bohrlöcher haben eine Goldmineralisierung durchschnitten.

Nachstehend finden Sie ausgewählte Untersuchungsergebnisse der 6 Bohrlöcher des Bohrprogramms, über die in dieser Pressemitteilung berichtet wird:

Tabelle 1: Höhepunkte der Bohrungen beim Goldprojekt Enchi

Bohrloch-Nr. Zone/Lagerstätte Von (m) Bis (m) Länge (m) Au (g/t)

KBRC288 Boin 139,0 201,0 62,0 1,96

einschließlich 139,0 164,0 25,0 2,31

einschließlich 171,0 199,0 28,0 2,23

KBRC289 Boin 66,0 77,0 11,0 0,65

und 97,0 107,0 10,0 1,46

KBRC291 Boin 11,0 17,0 6,0 1,16

und 56,0 63,0 7,0 0,77

KBRC293 Boin 10,0 14,0 4,0 1,28

und 43,0 47,0 4,0 0,62

Anmerkungen:

1. Siehe detaillierte Tabelle für vollständige Ergebnisse;

2. Angegebene Intervalle sind Bohrlochlängen mit einer geschätzten wahren Mächtigkeit von 75-85 %, und

3. Längengewichtete Durchschnittswerte von ungekürzten Analyseergebnissen

Eine Plankarte mit den Standorten der Bohrlöcher kann hier aufgerufen werden:

https://newcoregold.com/site/assets/files/5877/2024_10-ncau-nr-enchi-plan-map-boin.pdf

Ein Querschnitt mit den Bohrergebnissen und Höhepunkten der Bohrlöcher KBRC288 und KBRC289 kann hier aufgerufen werden:

https://newcoregold.com/site/assets/files/5877/2024_10-ncau-crosssection-kbrc288.pdf

Eine vollständige Liste der Bohrergebnisse in dieser Pressemitteilung, einschließlich Details zu den Bohrlöchern, finden Sie unter:

https://newcoregold.com/site/assets/files/5877/2024_10-ncau-enchi-2024-drill-results.pdf

Bohrungen bei der Goldlagerstätte Boin

KRBC288 bis KBRC293 (sechs Bohrlöcher auf insgesamt 806 m) wurden im zentralen Teil von Boin gebohrt und peilten eine oberflächennahe Oxid- und Sulfidmineralisierung an, um Ergänzungsbohrungen für die Ressourcenumwandlung durchzuführen, die die Vertrauenswürdigkeit erhöhen und die bestehende Mineralressourcenschätzung erweitern. Die RC-Bohrungen bei Boin bestanden aus Abschnitten mit einem Abstand von 50 m, wobei die Bohrlöcher alle 25 m entlang der Abschnitte gebohrt wurden, um die Beständigkeit der Goldmineralisierung zu bestätigen. Die in dieser Pressemitteilung gemeldeten Bohrlöcher sind auf drei separate Abschnitte verteilt, die sich entlang eines Streichens von 500 m erstrecken. Diese Bohrungen bestätigten die Beständigkeit entlang des Streichens und neigungsabwärts für die beiden Hauptstrukturen, die die Goldlagerstätte Boin bilden. Die Mächtigkeit und die Goldgehalte in diesen Bohrergebnissen stimmen auch mit früheren Bohrungen in großen Abständen überein.

Arbeitsprogramm 2024 bei Enchi

Bei Enchi ist ein 10.000 Meter umfassendes RC-Bohrprogramm im Gange, das eine oberflächennahe Oxid- und Sulfidmineralisierung anpeilt, wobei in erster Linie Ergänzungsbohrungen für die Ressourcenumwandlung durchgeführt werden sollen, um die Vertrauenswürdigkeit der bestehenden Mineralressourcenschätzung zu erhöhen. Der Großteil der Ergänzungsbohrungen ist für die beiden größten Lagerstätten bei Enchi, Boin und Sewum, vorgesehen. Die Erhöhung der Vertrauenswürdigkeit der Mineralressourcenschätzung bei Enchi ist eine Schlüsselkomponente der Erschließungsarbeiten, die vor der Beauftragung einer vorläufigen Machbarkeitsstudie für das Projekt durchgeführt werden müssen. Der Schwerpunkt eines Teils des Bohrprogramms wird auch auf der Beschreibung des Ressourcenwachstums liegen, wobei alle Lagerstättenbereiche und vorläufigen Ressourcenziele bei Enchi entlang des Streichens und in der Tiefe weiterhin offen sind, was ein zukünftiges Ressourcenwachstum im Konzessionsgebiet auf regionaler Ebene ermöglicht.

Zusätzliche Explorations- und Erschließungsarbeiten sind bei Enchi im Gange, einschließlich metallurgischer Testarbeiten, Drohnenuntersuchungen, einer magnetischen Flugvermessung, Schürfgrabungen, hydrogeologischer Tests, Sondierungsbohrungen, geotechnischer Arbeiten, Umweltarbeiten sowie Bodenprobennahmen. In den Lagerstättengebieten Kwakyekrom und Tokosea sind Drohnenuntersuchungen im Gange, die die bereits zuvor abgeschlossenen Arbeiten erweitern, um detaillierte topografische Informationen zu erhalten, die zur Erhöhung der Vertrauenswürdigkeit der Mineralressourcenschätzung für jede Lagerstätte erforderlich sind. Darüber hinaus wird die Drohnenuntersuchung im Bereich der geplanten Haufenlaugungsanlage durchgeführt werden, um zusätzliche Daten für zukünftige detaillierte technische Studien bereitzustellen. Eine magnetische Flugvermessung wird Grassroots-Ziele in Zusammenhang mit einer Reihe von Gold-in-Boden-Anomalien und Goldmineralisierungen erproben, die im Rahmen von Schürfgrabungen identifiziert wurden. Auch bei den Konzessionen Omanpe und Abotia werden zurzeit Bodenprobennahmen durchgeführt, um die Ziele in frühem Stadium bei Enchi für zukünftige Schürfgrabungen und Bohrungen weiter zu definieren.

Goldzone Boin

Boin ist eine jener fünf Lagerstätten, die Teil der Mineralressourcenschätzung bei Enchi sind (Boin beherbergt eine angedeutete Mineralressource von 13,0 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,62 g/t Au, die 258.200 oz enthält, sowie eine angedeutete Mineralressource von 15,9 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,68 g/t Au, die 349.600 oz enthält). Boin liegt 10 km südlich der Stadt Enchi, mit nahegelegenen Straßen und Stromleitungen sowie weiteren Zugängen über eine Reihe von Bohrstraßen. Boin wird an der Oberfläche von einer über 6 km langen und bis zu 1 km breiten Gold-in-Boden-Anomalie beschrieben. Eine mittels geophysikalischer Flugvermessung identifizierte Anomalie, die mit der Struktur von Boin übereinstimmt, erstreckt sich über 1 km nördlich und 3 km südlich über die Grenzen der aktuellen Bohrungen hinaus. Bis dato wurden etwa 40 % der Gold-in-Boden-Anomalie bei Boin noch nicht mittels Bohrungen erprobt, wobei die durchschnittliche vertikale Tiefe aller bis dato bei Boin gebohrten Bohrlöcher nur 88 m beträgt.

Standorte der Bohrlöcher

Tabelle 2: Details der Bohrstandorte beim Goldprojekt Enchi

Bohrloch-Nr. UTM Ost UTM Nord Höhe Azimut ° Neigung ° Länge (m)

KBRC288 519558 634796 132 114 -60 201

KBRC289 519608 634766 132 114 -60 151

Hole ID UTM East UTM North Elevation Azimuth ° Dip ° Length (m)

KBRC290 519453 634446 130 114 -60 103

KBRC291 519374 634438 132 114 -60 140

KBRC292 519415 634419 133 114 -60 110

KBRC293 519452 634401 133 114 -60 101

Mineralressourcenschätzung für Goldprojekt Enchi

Das Goldprojekt Enchi beherbergt eine angedeutete Mineralressource von 41,7 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,55 g/t Au, die 743.500 oz Gold enthält, sowie eine vermutete Mineralressource von 46,6 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,65 g/t Au, die 972.000 oz enthält (siehe Pressemitteilung von Newcore vom 7. März 2023). Die Praktiken der Mineralressourcenschätzung entsprechen den CIM Estimation of Mineral Resource and Mineral Reserve Best Practice Guidelines (29. November 2019) sowie den CIM Definition Standards for Mineral Resources and Mineral Reserves (10. Mai 2014), die mittels Referenz in National Instrument 43-101 (NI 43-101) integriert wurden. Die Mineralressourcenschätzung stammt vom technischen Bericht mit dem Titel Mineral Resource Estimate for the Enchi Gold Project mit Wirksamkeitsdatum 25. Januar 2023, der von Todd McCracken, P. Geo, von BBA E&C Inc. und Simon Meadows Smith, P. Geo, von SEMS Exploration Services Ltd. gemäß NI 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects für Newcore erstellt wurde und im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Todd McCracken und Simon Meadows Smith sind unabhängige qualifizierte Personen (QP) gemäß NI 43-101.

Best Practices von Newcore Gold

Newcore verpflichtet sich bei den gesamten Explorations-, Probenahme- und Bohrtätigkeiten zu Best-Practice-Standards. Die Bohrungen wurden von einer unabhängigen Bohrfirma durchgeführt, die dem Branchenstandard entsprechende RC- und Diamantbohranlagen eingesetzt hat. Die Qualitätssicherungs- und -kontrollverfahren der Analysen umfassen die systematische Einfügung von Blind-, Standard- und Doppelproben in den Probenstrom. Die Proben werden in versiegelten Beuteln verpackt und zwecks Brandprobe mit 50 Gramm Gold direkt an Intertek Labs in Tarkwa, Ghana, versandt.

Qualifizierte Person

Gregory Smith, P.Geo., Vice President of Exploration bei Newcore, ist eine qualifizierte Person (Qualified Person) gemäß NI 43-101 und hat die technischen Daten und Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Smith hat die hierin offengelegten technischen und wissenschaftlichen Daten überprüft und die zugrunde liegenden Daten angemessen verifiziert, einschließlich der Bestätigung der Bohrlochdatendateien mit den ursprünglichen Bohrlochprotokollen und Probenzertifikaten.

Über Newcore Gold Ltd.

Newcore Gold entwickelt sein Goldprojekt Enchi in Ghana, dem größten afrikanischen Goldproduzenten(1), weiter. Newcore Gold bietet Investoren eine einzigartige Kombination aus erstklassigen Führungskräften, die durch ihre 18-%-Eigentümerschaft am Firmenkapital mit den Aktionären in Einklang stehen, und erstklassigen Explorationsmöglichkeiten auf regionaler Ebene. Das 248 Quadratkilometer große Landpaket von Enchi erstreckt sich über 40 Kilometer der produktiven Scherzone Bibiani in Ghana, einem Goldgürtel, der einige Goldvorkommen mit mehreren Millionen Unzen beherbergt, einschließlich der 50 Kilometer weiter nördlich gelegenen Mine Chirano. Die Vision von Newcore ist der Aufbau eines reaktionsschnellen, kreativen und leistungsstarken Goldunternehmens, das die Renditen für die Aktionäre maximiert.

(1) Quelle: Produktionsvolumen für 2023 nach Angaben des World Gold Council.

Für das Board of Directors von Newcore Gold Ltd.

Luke Alexander

President, CEO & Direktor

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Mal Karwowska | Vice President, Corporate Development and Investor Relations

+1 604 484 4399

info@newcoregold.com

www.newcoregold.com

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung enthalten (zukunftsgerichtete Aussagen). Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die eine Diskussion in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (oft, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert oder glaubt oder Variationen - einschließlich negativer Variationen - solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden können", könnten, würden, dürften oder werden) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In dieser Pressemitteilung beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem auf: Aussagen über die Schätzung von Mineralressourcen, die Ergebnisse vorläufiger wirtschaftlicher Bewertungen, den Abschluss einer Vormachbarkeitsstudie, die Ergebnisse metallurgischer Testarbeiten und von unserer laufenden Bohrkampagne, Bohrergebnisse, die Größe oder Beschaffenheit von Mineralvorkommen, die voraussichtliche Weiterentwicklung von Mineralkonzessionen oder Programmen und zukünftige Explorationsaussichten.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen und alle Annahmen, auf denen sie beruhen, werden in gutem Glauben gemacht und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung hinsichtlich der Richtung unseres Geschäfts wider. Die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, basieren auf Informationen, die Newcore derzeit zur Verfügung stehen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management von Newcore für vernünftig hält oder zu diesem Zeitpunkt für vernünftig hielt, kann Newcore seinen Anlegern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden, da es andere Faktoren geben kann, die dazu führen können, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit dem spekulativen Charakter des Geschäfts von Newcore; das formative Entwicklungsstadium von Newcore; die finanzielle Lage von Newcore; mögliche Schwankungen der Mineralisierung, des Gehalts oder der Gewinnungsraten; die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Explorationsaktivitäten; Schwankungen der allgemeinen makroökonomischen Bedingungen; Schwankungen der Wertpapiermärkte; Schwankungen der Kassa- und Terminpreise von Gold und anderen Rohstoffen; Schwankungen der Währungsmärkte (wie etwa der Wechselkurs des kanadischen Dollars zum US-Dollar); Änderungen der nationalen und lokalen Regierung, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen; Risiken und Gefahren, die mit dem Geschäft der Mineralexploration, -erschließung und des Bergbaus verbunden sind (einschließlich Umweltgefahren, ungewöhnlicher oder unerwarteter geologischer Formationen); das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die den Bergbau einschränken könnten; die Beziehungen zu den Mitarbeitern; die Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinden; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung (einschließlich der Risiken, die mit der Erlangung der erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen durch die Regierungsbehörden verbunden sind); und die Eigentumsrechte an Konzessionsgebieten.

Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Newcore ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77072

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77072&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA65118M1032

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.