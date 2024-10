EQS-News: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Erfolgreicher Start von onelink an der Lang & Schwarz Exchange

EQS-News: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Produkteinführung

Der IT Experte P3 group und Lang & Schwarz sind Partner im Joint Venture P3 finance. Ziel des Joint Venture ist es, moderne digitale Lösungen für die Finanzbranche zu entwickeln. Mit dem neuen Handelssystem für die Lang & Schwarz Exchange „onelink“ ist ein erster großer Wurf gelungen. Ende August 2024 erfolgte der erfolgreiche Start von onelink an der Lang & Schwarz Exchange. Damit wurde das bisher genutzte System abgelöst. Mit dem erfolgreichen Start von onelink steht dem Handel an der Lang & Schwarz Exchange mit Blick auf die künftige Entwicklung des Handelsaufkommens ein innovatives, resilientes und leistungsstarkes System zur Verfügung. Der Betrieb des neuen Handelssystems an der Lang & Schwarz Exchange wird durch die P3 finance im Auftrag der Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG sichergestellt und nach den Bedürfnissen von Lang & Schwarz fortentwickelt.

Über die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Lang & Schwarz wurde 1996 gegründet und ist an der Frankfurter Börse notiert. Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft emittiert Hebelprodukte, Themen- und wikifolio-Zertifikate. Handelbar sind diese an der Börse Stuttgart (EUWAX) und der BX Swiss (DeriBX) sowie außerbörslich. Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft fungiert als operative Konzernholding. Schwerpunkt der Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG ist der börsliche und außerbörsliche Handel mit Wertpapieren. Sie ist Market Maker auf XETRA, an der LS Exchange, der Wiener Börse, der Börse Stuttgart und der BX Swiss. Mit etwa 30.000 quotierten Produkten ist die Gesellschaft mit über 20 Handelspartnern, über 25 Millionen Kunden und den längsten Handelszeiten in Deutschland Marktführer auch im außerbörslichen Handel.

