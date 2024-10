IRW-News: VCI Global Ltd: VCI Global entfesselt Enterprise-AI-Lösungen mit V-Gallant und nutzt NVIDIA's Recheninfrastruktur

IRW-PRESS: VCI Global Ltd: VCI Global entfesselt Enterprise-AI-Lösungen mit V-Gallant und nutzt NVIDIA's Recheninfrastruktur

KUALA LUMPUR, Malaysia, 09. Oktober 2024 - VCI Global Limited (NASDAQ: VCIG) (Frankfurt: H0T) (VCI Global oder das Unternehmen) bietet durch seine Tochtergesellschaft V Gallant Sdn Bhd (V-Gallant) End-to-End-KI-Computing-Lösungen für Unternehmen an, indem es die Integration von KI-Servern der nächsten Generation mit NVIDIA H200 Tensor Core GPUs und KI-Software wie großen Sprachmodellen (LLMs) und automatisierten Machine-Learning-Plattformen ermöglicht. Über die nahtlose Integration hinaus können Unternehmen die betriebliche Effizienz verbessern, indem sie die Verteilung der Rechenleistung optimieren, den Datenfluss verbessern und Aufgaben automatisieren.

V-Gallant arbeitet mit führenden Serverherstellern und Lösungsanbietern zusammen, um Organisationen zu befähigen, die neuesten Fortschritte im Bereich generativer KI voll auszuschöpfen und die KI-Schulungs- und Inferenzanwendungen zu beschleunigen. Durch die Integration von KI-Computing-Lösungen mit einer robusten Serverinfrastruktur unterstützt V-Gallant seine Muttergesellschaft, VC AI Limited, während des gesamten Prozesses - von der Bereitstellung vortrainierter Modelle bis hin zur Durchführung intensiver LLM-Schulungen und Feinabstimmungen. Letztendlich ermöglichen diese Kooperationen Unternehmen, ihre Fähigkeiten zu verbessern und innovative Ideen in voll funktionsfähige Systeme zu verwandeln, die es ihnen ermöglichen, selbst anspruchsvollste KI-Workloads in verschiedenen Anwendungsbereichen zu bewältigen.

Aktuelle Marktforschungen weisen auf das schnelle Wachstum sowohl des KI-Server- als auch des Systemintegratormarktes hin und zeigen eine zunehmende Abhängigkeit von KI-Infrastrukturen. Laut Stats Market Research wird erwartet, dass der globale Markt für KI-Server bis 2032 auf 234,3 Milliarden US-Dollar anwachsen wird, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von über 25 % von 2024 bis 2032. Gleichzeitig prognostiziert Data Bridge Market Research, dass der globale Systemintegratormarkt bis 2030 auf 995,4 Milliarden US-Dollar anwachsen wird, mit einer CAGR von 12,18 % von 2023 bis 2030. Diese Trends spiegeln einen signifikanten Wandel wider, wie Unternehmen fortschrittliche KI- und KI-Computersystemlösungen integrieren, um Effizienz zu steigern, Abläufe zu optimieren und wettbewerbsfähig im sich entwickelnden digitalen Umfeld zu bleiben.

Daten deuten auf einen signifikanten Anstieg der KI-Akzeptanz unter Unternehmen hin, und jetzt ist der richtige Zeitpunkt für V-Gallant, von diesem KI-Boom zu profitieren. Durch die Nutzung unserer umfassenden KI-Integrationsangebote sind wir bestrebt, das Wachstum von V-Gallant und VCI Global voranzutreiben, um die KI-Landschaft zu verbessern, sagte Dato Victor Hoo, Group Executive Chairman und Chief Executive Officer von VCI Global.

Über VCI Global Limited

VCI Global ist eine diversifizierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia. Das Unternehmen operiert über fünf Kernbereiche: Kapitalmarktberatung, Fintech, Immobilien, KI & Robotik sowie Cybersicherheit. Im Bereich Kapitalmarktberatung bieten wir Lösungen für Börsengänge (IPO), Beratungsdienste für Investor Relations (IR) und Öffentlichkeitsarbeit (PR) sowie M&A-Beratung an. Unser Fintech-Bereich bietet eine proprietäre Finanzierungsplattform an. Im Immobilienbereich bieten wir spezialisierte Beratungsdienste für Immobilien an. Das KI-Geschäft liefert GPU-Server, GPU-Cloud-Computing-Dienste, KI- und große Sprachmodell-(LLM)-Lösungen, während sich der Robotik-Bereich auf Robotersysteme für die Nachernte spezialisiert. Unser Cybersicherheitsbereich bietet umfassende Beratungsdienste und Lösungen im Bereich Cybersicherheit an. VCI Global hat sich der Förderung von Innovation und der Bereitstellung außergewöhnlicher Werte verschrieben und eine starke Präsenz in der Region Asien-Pazifik, den Vereinigten Staaten, Europa und dem Nahen Osten aufgebaut, um Wachstum und Transformation auf globaler Ebene voranzutreiben.

Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte https://v-capital.co/.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die verschiedenen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Solche Aussagen beinhalten Aussagen über die Fähigkeit des Unternehmens, sein Geschäft auszubauen, sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten sind, einschließlich Aussagen, die möglicherweise von Wörtern wie beabsichtigt, kann, wird, plant, erwartet, antizipiert, prognostiziert, schätzt, zielt, glaubt, hofft, potenziell oder ähnlichen Wörtern begleitet werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren ausschließlich auf unseren aktuellen Überzeugungen, Erwartungen und anderen zukünftigen Bedingungen. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf die Zukunft beziehen, unterliegen sie inhärenten Unsicherheiten, Risiken und Veränderungen, die schwer vorherzusagen sind und von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen. Daher sollten Sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund bestimmter Faktoren erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die Fähigkeit des Unternehmens, rentable Geschäfte zu erzielen, die Akzeptanz neuer Produkte durch Kunden, die Auswirkungen der Ausbreitung des Coronavirus (COVID-19) und zukünftige Maßnahmen von Behörden in den Ländern, in denen das Unternehmen Lieferkettenpartner hat, die Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens und die wirtschaftliche Lage der Kunden des Unternehmens, den Einfluss von Konkurrenzprodukten und -preisen, das erfolgreiche Management und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen sowie andere Risikofaktoren, die in den Einreichungen des Unternehmens bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) beschrieben sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten ab dem Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für die Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung, außer gemäß geltendem Recht.

