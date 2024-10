EQS-Adhoc: Tochtergesellschaft von Multitude p.l.c., Multitude Bank p.l.c., erwirbt eine strategische Beteiligung an der Lea Bank ASA

EQS-Ad-hoc: Multitude P.L.C. / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Tochtergesellschaft von Multitude p.l.c., Multitude Bank p.l.c., erwirbt eine strategische Beteiligung an der Lea Bank ASA



Tochtergesellschaft von Multitude p.l.c., Multitude Bank p.l.c., erwirbt eine strategische Beteiligung an der Lea Bank ASA

Multitude Bank p.l.c. erwirbt Anteil von 9,9 Prozent an der norwegischen Lea Bank ASA.

Zudem unterzeichnet Multitude Bank eine Vereinbarung über den Erwerb eines weiteren Anteils von 8,7 Prozent an der Lea Bank, effektiv vorbehaltlich der Genehmigung durch die norwegische Aufsichtsbehörde.

Transaktion stärkt strategische Position und unterstreicht die Wachstumsambitionen von Multitude.

Lea Bank ASA ist eine norwegische Bank für digitale Konsumenten-Finanzierung, die in Skandinavien und Spanien tätig ist.

Malta, Gzira, 10. Oktober 2024 – Multitude P.L.C. ein börsennotiertes europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale Kredit- und Online-Bankdienstleistungen für Konsumenten, KMU und andere FinTechs anbietet (WKN: A40G1Q, ISIN: MT0002810100) („Multitude“, „Gruppe“ oder „Unternehmen“), gibt bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Multitude Bank p.l.c. einen Anteil von 9,9 Prozent an der norwegischen Lea Bank ASA erworben hat, die auf digitale Verbraucherfinanzierung in Skandinavien und Spanien spezialisiert ist. Multitude Bank hat zudem, vorbehaltlich der Genehmigung durch die norwegischen und möglicherweise schwedische Aufsichtsbehörden, eine zusätzliche Vereinbarung über den Erwerb eines weiteren Anteils über 8,7 Prozent an der Lea Bank unterzeichnet. Wenn die Genehmigung erteilt wird, erwirbt Multitude Bank einen Gesamtanteil von rund 18,6 Prozent, und wird damit der größte Aktionär der Lea Bank ASA.

Diese strategische Investition in Höhe von insgesamt rund 15 Millionen Euro steht im Einklang mit den Wachstumsambitionen von Multitude und unterstreicht das Engagement des Unternehmens, sein Geschäftsmodell durch organisches Wachstum, Partnerschaften und M&A-Transaktionen auszubauen. Die Lea Bank stellt mit ihrem komplementären Produktangebot eine ideale strategische Ergänzung zu Multitude dar. Darüber hinaus schafft die Akquisition Möglichkeiten für weitere strategische Kooperationen. Es wird erwartet, dass die Transaktion eine attraktive Rendite in Form von Dividendenzahlungen und Erträgen aus Unternehmensbeteiligungen. Die Transaktion ist eine reine Cash-Transaktion, die aus der Liquidität der Multitude Bank finanziert wird.

Die 2016 gegründete Lea Bank ist in zwei Hauptsegmenten tätig: Verbraucherkredite und Einlagenprodukte. Sie bietet Konsumentenkredite in Norwegen, Schweden, Finnland und Spanien an, während sie Einlagenprodukte für Kunden in Norwegen, Deutschland, Spanien, Österreich und Frankreich anbietet. Mit einem Team von 48 Mitarbeitern betreut die Lea Bank über 70.000 Kunden und ist für eine weitere Expansion in zusätzliche europäische Märkte gut aufgestellt. Im Rahmen ihrer strategischen Ziele ist die Lea Bank dabei, ihren Hauptsitz innerhalb der nächsten sechs bis zwölf Monate nach Schweden zu verlegen und hat im Juni 2024 eine schwedische Banklizenz erhalten. Darüber hinaus ist das Unternehmen derzeit an der Osloer Börse notiert, und plant eine Notierung an der Nasdaq Stockholm im Jahr 2025.

„Wir freuen uns sehr, unsere Präsenz auf dem nordischen und europäischen Markt für digitale Konsumentenfinanzierung zu stärken. Wir wollen die wertvollste Finanzplattform für von traditionellen Banken vernachlässigte Kunden aufbauen, und die wichtigste Alternative zu traditionellen Banken werden. Diese Transaktion bringt uns unserer Vision einen Schritt näher“, sagte Jorma Jokela, CEO von Multitude.

„Lea Bank und Multitude Bank sind komplementäre Akteure auf dem europäischen Markt mit einem gemeinsamen Fokus auf digitale Innovation, datengesteuerte Entscheidungsfindung und Kundenservice. Beide Unternehmen legen Wert auf operative Skalierbarkeit und Effizienz, insbesondere bei der Optimierung des Aufwands-Ertrags-Verhältnisses. Wir sehen erhebliches Potenzial für eine Zusammenarbeit zwischen Lea Bank und Multitude“, sagte Antti Kumpulainen, CEO der Multitude Bank.

Pressekontakt:

Sebastian Weigel

GFD Finanzkommunikation

Tel.: +49 69 9712 47-46

E-Mail:

weigel@gfd-finanzkommunikation.de

Multitude:

Lasse Mäkelä

Chief Strategy and IR Officer

Tel.: +41 79 371 34 17

E-Mail:

Lasse.makela@multitude.com

Über Multitude p.l.c.:

Multitude ist ein börsennotiertes europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale Kreditvergabe- und Online-Bankdienstleistungen für Verbraucher, kleine und mittlere Unternehmen und andere FinTechs anbietet, die von traditionellen Banken übersehen werden. Die Dienstleistungen werden von drei unabhängigen Geschäftseinheiten erbracht, die von einer internen Banking-as-a-Service-Wachstumsplattform bedient werden. Die Geschäftsbereiche von Multitude sind Consumer Banking (Ferratum), KMU Banking (CapitalBox) und Wholesale Banking (Multitude Bank). Die Multitude-Gruppe beschäftigt mehr als 700 Mitarbeiter in 25 Ländern, bietet Dienstleistungen in 16 Ländern an und hat im Jahr 2023 einen Gesamtumsatz von 230 Millionen Euro erzielt. Multitude wurde 2005 in Finnland gegründet undverlagert derzeit ihren Hauptsitz in die Schweiz. Multitude ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol „E4l'“ notiert.www.multitude.com

