GNW-Adhoc: TPG Telecom aus Australien nutzt Mavenir zur Erhöhung der Sprachsicherheit für Mobilfunknutzer und Blockade von KI-gesteuerten Betrugsanrufen

^RICHARDSON, Texas, Oct. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, der Anbieter von

Netzwerksoftware, der die Zukunft von Netzwerken mit cloudnativen Lösungen gestaltet, die in jeder Cloud laufen, gibt heute bekannt, dass seine fortschrittliche Technologie für maschinelles Lernen (ML) von TPG Telecom eingesetzt wird, um Mobilfunknutzer vor der zunehmenden Geißel von KI- gesteuerten Betrugs- und Spamanrufen zu schützen - mit dem Ergebnis, dass 280 Prozent mehr betrügerische Anrufe blockiert werden, bevor sie die Mobiltelefone der Kunden von TPG Telecom erreichen. Das australische Telekommunikationsunternehmen profitiert bereits seit mehreren Jahren von der intelligenten SpamShield (https://protect.checkpoint.com/v2/___https:/www.mavenir.com/portfolio/mavapps/f raud-security/spamshield-messaging- fraud/___.YzJ1OnBhdWxiYWtlcm5vdGlmaWVkY29tOmM6bzowMmE2MmJhNjY2NDYwZDYwNzg0ZDllZG U3ZTg3ZDNhMTo2OjdlYjI6NWNhOTI2NTZhMTRmNTFmNDk3OGMwMmE1ZTE4ZjEzMzM1OGE5MDlmNjlhND kwZGM5OGJjNmM0NDhlNGM1MmUyMjpwOlQ6Tg) Technologie von Mavenir zum Schutz von SMS-Nachrichten. Mavenir bietet nun seine robuste Echtzeitlösung CallShield (https://protect.checkpoint.com/v2/___https:/www.mavenir.com/portfolio/mavapps/f raud-security/callshield-voice-fraud-and-revenue- protection/___.YzJ1OnBhdWxiYWtlcm5vdGlmaWVkY29tOmM6bzowMmE2MmJhNjY2NDYwZDYwNzg0Z DllZGU3ZTg3ZDNhMTo2OjUwOTg6NWI0MGQ0ZDA5YTQxZGY4YmJiYjY2NTVmZjZlNjg1ZjIxODcxZTYwO DhlMGMxOGIyYjdjMzE0YWNlMWE5MGUzNDpwOlQ6Tg) an, um die Kunden von TPG Telecom mit ihren Marken Vodafone, TPG, iiNet und felix vor der Belästigung und Bedrohung durch automatisierte und gefälschte Anrufe von Betrügern zu schützen. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres hat die CallShield-Technologie von Mavenir fast 19 Millionen betrügerische Mobilfunkanrufe daran gehindert, die Kunden von TPG Telecom zu erreichen. Dies entspricht der Blockierung von 103.000 unerlaubten Anrufen pro Tag und mehr als dem Dreifachen der 4,9 Millionen Anrufe, die in der ersten Hälfte des Jahres 2023 blockiert werden. Dies ist eine der höchsten Zahlen zur Verhinderung von Betrug und Spam-Anrufen in der Branche. TPG Telecom nutzt auch die SpamShield-Plattform von Mavenir, um zu verhindern, dass betrügerische SMS die Nutzer von Mobiltelefonen erreichen. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 hat die Technologie von Mavenir mehr als 59,6 Millionen betrügerische Textnachrichten daran gehindert, die Kunden von TPG Telecom zu erreichen. Kommunikationsdienstleister sind weltweit mit einem sich ständig entwickelnden Strom von unerwünschtem Spam und betrügerischem Datenverkehr konfrontiert - sowohl bei Daten- als auch bei Sprachdiensten -, der zunehmend von ausgefeilten KI-Techniken angetrieben wird und sehr schwer zu erkennen und zu kontrollieren ist. Ein Bericht der australischen Wettbewerbs- und Verbraucherkommission aus dem Jahr 2022 zeigt auf, dass Telefonbetrug den Australiern nicht nur ein schlechtes Erlebnis für die Nutzer, sondern auch erhebliche Einnahmeverluste beschert - und zwar in besorgniserregender Höhe von 141 Millionen AUD (https://www.accc.gov.au/about-us/publications/serial-publications/targeting- scams-reports-on-scams-activity/targeting-scams-report-of-the-accc-on-scams- activity-2022). Die australische Behörde für Kommunikation und Medien (Australian Communications and Media Authority, ACMA), die Regulierungsbehörde für das Telekommunikationssystem des Landes, steht an der Spitze der Maßnahmen, die die Branche ergreift, um gegen Spam- und Betrugsanrufe vorzugehen und einen angemessenen Schutz der Verbraucher zu gewährleisten, indem sie die Einhaltung der Vorschriften durch die Betreiber durchsetzt und die Einführung wirksamer Sicherheitslösungen durch Technologieanbieter unterstützt. Die CallShield-Lösung von Mavenir nutzt maschinelles Lernen in Echtzeit, um eine automatisierte Sicherheitsanalyse und proaktive Abwehr von Sprachdiensten durchzuführen - so sind Betreiber den Betrügern immer einen Schritt voraus. Die CallShield-Lösung bietet Kommunikationsdienstleistern eine 360-Grad-Kontrolle, um spezifische Situationen in ihren Netzen mit unübertroffener Geschwindigkeit und Flexibilität effektiv anzugehen. Während herkömmliche Erkennungs- und Verhinderungstechniken auf deterministischen Regeln basieren, die leicht erkannt und umgangen werden können, passen sich die ML-Erkennungsalgorithmen von CallShield mit eingebauter Intelligenz an die aktuellen Netzwerkbedingungen und das Teilnehmerverhalten an, um kontinuierlich versuchte Aktivitäten von Spammern und Betrügern zu erkennen und zu blockieren. Giovanni Chiarelli, Chief Technology Officer von TPG Telecom, dazu: ?Unser Geschäft basiert auf dem Vertrauen unserer Kunden. Wir sind bestrebt, neue Technologien einzusetzen, die den bestmöglichen Schutz gegen die Belästigung und die Bedrohung durch böswillige Schädigung durch diese Spammer und Betrüger bieten. Wir freuen uns, dass die CallShield-Technologie von Mavenir automatisierte Echtzeit-Sicherheitsanalysen und effektive Sicherheit für unsere Kunden bei allen unseren Sprachdiensten bietet." Jan Schaar, Regional Vice President für den asiatisch-pazifischen Raum bei Mavenir, fügte hinzu: ?Die Geschwindigkeit und Raffinesse der von Betrügern eingesetzten Techniken bedeutet, dass ein reaktiver Sicherheitsansatz, der auf der reinen Meldung von Spam basiert, nicht mehr ausreicht. Um den Mobilfunknutzern die Sicherheit und den Seelenfrieden zu bieten, den sie heute brauchen, müssen wir härter und intelligenter arbeiten und ihnen immer einen Schritt voraus sein - wir müssen ständig von den nächsten Schritten der Betrüger lernen und sie vorhersehen. Unsere SpamShield-Plattform mit ihrer leistungsstarken ML-gesteuerten Engine bietet bereits hochmoderne, proaktive Sicherheit und Schutz für die Messaging-Dienste von TPG. Wir freuen uns, dass wir unsere robuste CallShield-Technologie nun auch für die Mobilfunkkunden von TPG anbieten können - dies stellt sicher, dass die Mobilfunkkunden von TPG nun den gleichen hervorragenden Schutz vor belästigenden und bösartigen Bedrohungen in Form von unerwünschten Anrufen genießen können." Hinweise für Redakteure: Offizielle Pressemittelung von TPG - TPG Telecom stoppt Spams und Scams mit neuem Anrufblocker (https://www.tpgtelecom.com.au/sites/default/files/media- release/Media-release-TPG-Telecom-stops-spams-and-scam.pdf) CallShield - Mavenir (https://www.mavenir.com/portfolio/mavapps/fraud- security/callshield-voice-fraud-and-revenue-protection/) SpamShield / Messaging Fraud - Mavenir (https://www.mavenir.com/portfolio/mavapps/fraud-security/spamshield-messaging- fraud/) Über TPG Telecom TPG Telecom ist ein australisches Telekommunikationsunternehmen, zu dem einige der beliebtesten Telekommunikationsmarken Australiens gehören, darunter Vodafone, TPG, iiNet, AAPT, Internode, Lebara und felix. Als zweitgrößtes an der ASX notiertes Telekommunikationsunternehmen hat TPG Telecom einen starken Herausforderergeist und ist bestrebt, seinen Kunden die besten Dienstleistungen und Produkte zu bieten. www.tpgtelecom.com.au (http://www.tpgtelecom.com.au/). TPG Telecom - PR-Kontakt: media@tpgtelecom.com.au (mailto:media@tpgtelecom.com.au) Über Mavenir: Mavenir baut die Zukunft der Netzwerke schon heute mit cloudbasierten, KI- fähigen Lösungen auf, die von Grund auf umweltfreundlich sind und es den Betreibern ermöglichen, die Vorteile von 5G zu nutzen und intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke zu realisieren. Als Pionier des Open RAN und bewährter Branchenumgestalter sorgen die preisgekrönten Lösungen von Mavenir für Automatisierung und Monetarisierung in Mobilfunknetzen weltweit und beschleunigen die Transformation von Software-Netzwerken für über 300 Kommunikationsdienstanbieter in über 120 Ländern, die mehr als 50 % der weltweiten Abonnenten bedienen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com (http://www.mavenir.com/) Mavenir - PR-Kontakte: Emmanuela Spiteri PR@mavenir.com (mailto:PR@mavenir.com) °