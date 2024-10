IRW-News: Miata Metals Corp. : Miata Metals kündigt Aufstockung des Privatplatzierungsangebots auf 6,37 Millionen Dollar an

IRW-PRESS: Miata Metals Corp. : Miata Metals kündigt Aufstockung des Privatplatzierungsangebots auf 6,37 Millionen Dollar an

Vancouver, BC (10. Oktober 2024) - Miata Metals Corp. (CSE: MMET) (FSE: 8NQ) ("Miata" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/miata-metals-corp/ - freut sich, die Aufstockung seines zuvor angekündigten vermittelten Privatplatzierungsangebots (das "Angebot") von Einheiten des Unternehmens (jeweils eine "Einheit") auf bis zu 10.623.600 Einheiten des Unternehmens zu einem Preis von 0,60 $ pro Einheit bekannt zu geben, wodurch dem Unternehmen ein Bruttoerlös von insgesamt bis zu 6.374.160 $ zufließt. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine "Aktie") und einem halben Optionsschein zum Kauf von Stammaktien (jeder ganze Optionsschein ein "Optionsschein"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Aktie zu einem Preis von 0,90 $ für einen Zeitraum von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum. Das Angebot wird von einem Konsortium unter der Leitung von Clarus Securities Inc. ("Clarus") und PowerOne Capital Markets Limited (zusammen mit Clarus die "Lead Agents") durchgeführt. Der Nettoerlös aus dem Angebot wird für die fortgesetzte Exploration und Weiterentwicklung des Explorationsprogramms des Unternehmens auf seinen Mineralgrundstücken sowie für allgemeines Betriebskapital und Unternehmenszwecke verwendet werden.

Die im Rahmen des Angebots auszugebenden Anteile werden gemäß den geltenden Ausnahmen von den Prospektanforderungen der geltenden Wertpapiergesetze angeboten. Der Abschluss des Angebots wird voraussichtlich am oder um den 16. Oktober 2024 oder zu einem anderen von der Gesellschaft und den Konsortialführern vereinbarten Datum (das "Abschlussdatum") erfolgen. Die im Rahmen des Angebots emittierten Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten plus einem Tag ab dem Abschlussdatum in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. Das geplante Angebot steht unter dem Vorbehalt des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange.

John Wenger, ein Insider des Unternehmens, beabsichtigt, sich an dem Angebot zu beteiligen, wobei die vollständigen Einzelheiten dieser Beteiligung in der Pressemitteilung, die den Abschluss des Angebots bekannt gibt, enthalten sein werden.

Über Miata Metals Corp.

Miata Metals Corp. (CSE: MMET) ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das an der Canadian Securities Exchange notiert ist. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken. Derzeit besitzt das Unternehmen Earn-in-Optionen für den Erwerb einer 100%-Beteiligung am Goldprojekt Sela Creek in Surinam und einer 100%-Beteiligung am Grundstück Cabin Lake in der Omineca Mining Division, British Columbia. Das Unternehmen prüft laufend Möglichkeiten zum Erwerb von Beteiligungen an weiteren aussichtsreichen Mineralgrundstücken im Explorationsstadium.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält sowohl bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen als auch historische Informationen. Die Leser sollten sich nicht auf die Informationen in dieser Zusammenfassung verlassen, außer um sich ein allgemeines Bild über das Unternehmen zu machen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehört unter anderem der Abschluss der Emission. Die Worte "erwartet", "wird" und ähnliche Ausdrücke sollen zu den Aussagen gehören, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind, sind solche Aussagen mit Risiken und Ungewissheiten verbunden, und es kann nicht garantiert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen, Meinungen oder andere Faktoren der Geschäftsleitung ändern sollten.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar und ist auch in keiner Weise als solches zu verstehen. Der Vertrieb von Miata-Wertpapieren in Verbindung mit den hierin beschriebenen Transaktionen wird nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 (dem "U.S. Securities Act") registriert und Miata-Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und der geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetze vor. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Miata-Wertpapieren dar, noch darf ein Angebot oder Verkauf von Miata-Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

