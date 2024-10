+2.500 % in 1 Jahr! Diesen Renditehammer musst du kennen

Kryptowährungen sind nicht jedermanns Sache. Vielen Anlegern sind Bitcoin & Co. nach wie vor suspekt. Sie leiden unter extremen Kursschwankungen und ihre Kursentwicklung lässt sich kaum prognostizieren.

Diese Aktie bietet dir eine alternative Möglichkeit, in die Welt der Kryptos zu investieren. Ich spreche von DeFi Technologies (WKN: A3EQD5). Das 2020 gegründete kanadische Fintech-Startup zählt seit Monaten zu den hottest stocks auf dem Markt.

Wenn du so schlau warst, vor zwölf Monaten in die DeFi Techologies-Aktie investiert zu haben, darfst du dich heute über eine Wertsteigerung um den Faktor 25 freuen. Doch was macht diese Krypto-Aktie so einzigartig? Und kann dieser atemberaubende Börsenerfolg überhaupt weitergehen? Schauen wir es uns die Fakten an.

Was macht DeFi Technologies eigentlich?

Die Besonderheit des kanadischen Startups ist seine breite Aufstellung in der Kryptowelt. DeFi Technologies besitzt gleich fünf Geschäftsbereiche, in denen das Unternehmen Umsätze generiert.

Der Kerngeschäftsbereich ist das Asset Management unter dem Namen „Valour“. Über Valour emittiert DeFi börsengehandelte Produkte auf Kryptowährungen (sogenannte „ETPs“ oder „exchange-traded products“). ETPs bieten Anlegern die Möglichkeit, ihr Geld diversifiziert im Sektor der digitalen Vermögenswerte und der dezentralen Finanzprodukte anzulegen.

Der zweite Hauptgeschäftsbereich ist die Infrastruktur. Ohne an dieser Stelle in die Tiefen der Blockchain-Technologie abtauchen zu wollen, geht es dabei im Wesentlichen um die Bereitstellung und Wartung von Netzwerkknoten sowie die Validierung von Kryptotransfers.

Als drittes Kernsegment tritt DeFi Technologies auch als Risikokapitalgeber im Kryptouniversum auf. Die Kanadier stellen anderen Startups aus der Kryptowelt Frühphasenfinanzierungen zur Verfügung.

Neben diesen drei Hauptbereichen besitzt das Unternehmen mit einem Arbitrage-Handelsplatz und einem Research-Arm zwei weitere, keineswegs uninteressante Nebenbereiche.

Was ist das Besondere an diesem Unternehmen?

Vielleicht denkst du dir jetzt, dass an DeFi Technologies eigentlich nichts Besonders dran ist. Ich meine schon. Durch ihre sehr breite Aufstellung bringen die Kanadier ein Knowhow im Kryptowährungssektor mit, das wohl kaum ein anderes Unternehmen zu bieten hat. Das prädestiniert DeFi Technologies dafür, schnell und erfolgreich innovative Produkte und Leistungen zu kreieren und zu vermarkten.

Die Kryptowährungsbranche ist noch sehr jung und dementsprechend dynamisch. Jedes Jahr kommen zahlreiche neue Produkte und Dienstleistungen rund um Kryptos auf den Markt. Auf Grundlage seines führenden Knowhows ist DeFi Technologies meiner Einschätzung nach besser in der Lage, die zukünftigen Erfolgsprodukte und -leistungen zu identifizieren als andere Unternehmen.

Der Markt für Kryptowährungen wächst zwar nicht mehr so schnell wie in der Vergangenheit, aber Expertenschätzungen gehen immer noch von einer Wachstumsrate von jährlich 12 % in den nächsten Jahren aus. Meines Erachtens hat DeFi Technologies das Potenzial, deutlich schneller als der Markt zu wachsen.

Die langfristige Wertsteigerung des Bitcoins und anderer wichtiger Kryptowährungen wird dazu beitragen, das allgemeine Interesse an Geldanlagen im Kryptosektor zu erhöhen. Das wiederum erhöht den Bedarf an ETPs, Infrastrukturlösungen und sonstigen Leistungen. Der von DeFi Technologies adressierbare Markt steckt noch in den Kinderschuhen.

Die Rallye ist noch lange nicht zu Ende

Die Kursentwicklung der DeFi Technologies-Aktie hat sich in den letzten zwölf Monaten völlig von der Entwicklung des Bitcoins entkoppelt. Während die Kryptowährung Nummer 1 ihren Wert in diesem Zeitraum in etwa verdoppelt hat, legte die Aktie von DeFi um den Faktor 25 zu.

Noch dazu handelt es sich nicht um einen kurzfristigen Hype, sondern um eine recht kontinuierliche Kurssteigerung über mehrere Monate. Das zeigt mir ganz klar, dass Anleger inzwischen deutlich mehr im kanadischen Startup sehen als nur einen reinen Bitcoin-Investor.

Ich glaube, dass DeFi Technologies erst am Anfang einer langen Erfolgsgeschichte steht. Wenn es die Kanadier schaffen, ihr geballtes Kryptowährungsknowhow in den kommenden Jahren erfolgreich in neue Produkte und Dienstleistungen umzusetzen, dürfte in meinen Augen eine zukünftige Umsatz- und Gewinnexplosion unausweichlich sein. Dementsprechend bin ich guter Dinge, dass die Kursrallye an der Börse noch lange nicht zu Ende ist.

Der Artikel +2.500 % in 1 Jahr! Diesen Renditehammer musst du kennen ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Sichere dir deinen Anteil am 1,83 Billionen (!) US-Dollar-Markt: 3 Aktien, um mit der Digitalisierung ein Vermögen zu machen

Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten: Obwohl viele Growth-Aktien gecrasht sind, hat das Wachstum bei echten Innovatoren nicht aufgehört. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, sich seinen Anteil an diesem Markt zu sichern, der für die Wirtschaft einen Benefit von bis zu 1,83 Billionen (!) US-Dollar generieren kann. Aktienwelt360 hat die drei Namen parat, die sich weitsichtige Investoren jetzt günstig ansehen.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Peter besitzt keine Aktien von DeFi Technologies. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2024