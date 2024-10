Coinbase Aktie zieht wieder an – US-Präsidentschaftswahl wirft Schatten voraus

Die Coinbase Aktie kann einen Tag nach den jüngsten Verlusten wieder anziehen. Eine hartnäckige US-Inflation, gepaart mit überraschend hohen Erstanträgen auf US-Arbeitslosenhilfe erwischten Anleger am Donnerstag auf dem falschen Fuß. Die Daten sorgten offensichtlich für reichlich Verwirrung, was Investoren mit Abverkäufen quittierten. In diesem Zusammenhang könnten die jüngsten Zinssenkungsfantasien einen Rückschlag erhalten haben.

Auch für den Bitcoin geht es nach dem Kurseinbruch bis auf zwischenzeitlich unter 59.000 Dollar am Freitag wieder über 61.000 Dollar.

Die Sorge über die gemischten US-Inflationsdaten und die damit sich eintrübenden Zinssenkungsfantasien könnten die Märkte aber wieder abgeschüttelt haben.

US-Inflation gefällt mir aus – Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe deutlich stärker als gedacht

Mit 2,4 Prozent (per Jahresmonatsvergleich) lagen die US-Verbraucherpreise im vergangenen Monat zwar unter dem Vormonatswert (2,5 Prozent), allerdings über den Erwartungen (2,4 Prozent). Für die Kernrate der Teuerung ging es sogar im gleichen Zeitraum um 0,1 Prozentpunkte auf 3,3 Prozent nach oben, nach 3,2 Prozent im Vormonat.