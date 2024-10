Drei Fragen an Bernecker 11.10.2024

Alphabet droht die Zerschlagung: Was bedeutet das für Anleger?

Alphabet steht vor dem gleichen Problem wie andere berühmte Konzerne und Namen in der Vergangenheit: Wer übermächtig wird oder gar ein Monopol erreicht, muss auseinandergenommen werden.

Die berühmtesten Fälle sind die Zerschlagung des Rockefeller-Konzerns vor über 100 Jahren und AT&T als Quasi-Monopolist in der amerikanischen Telefonie. In beiden Fällen wurden jeweils mehrere Nachfolgegesellschaften gegründet. Allerdings mit der bemerkenswerten Folge: Alle diese Gesellschaften rückten in den folgenden 10 bis 15 Jahren mehr oder weniger wieder zusammen.

Fest steht: Das Splitting von Alphabet führt ebenfalls dazu, dass mehrere Folgegesellschaften entstehen, die aber zusammen nicht weniger, sondern mehr wert sind. Als Anleger bleibt man dabei.

Daimler Truck hat Absatzprobleme: Sollte man die Aktie meiden?

Die Ergebnisse aller Lkw-Hersteller der Welt sind ähnlich. In den USA ist es Paccar, in Europa Daimler Truck und Volvo nebst Traton oder Iveco/Italien.

Doch typisch: Der Lkw-Markt ist sehr zyklisch in seiner Struktur und jedem Absturz folgt die relativ sichere deutliche Erholung, weil Lkw-Käufe Investitionen von Firmen darstellen, die in diesem Sektor einem bestimmten Alterszyklus folgen. Kurz gesagt: Absturzkurse sind Kaufkurse.

Delivery Hero ist schon 60 Prozent im Plus seit Jahresbeginn: Was ist da los?

Delivery Hero glänzt mit interessanten Kontraktionen im Bereich der Beteiligungen. Der Verkauf solcher Anteile brachte teilweise sehr große Gewinne. Doch wie sich der wirkliche Wert des Portfolios darstellt, lässt sich aus der Konzernbilanz nicht entnehmen.

Also sind wir auf die jeweiligen Erfolgsmeldungen angewiesen und können darauf reagieren. Die Aktie bleibt eine interessante Spielwiese für gute Vorabinformationen und der anschließenden Reaktion der Mitläufer, um dabei zu sein. Für ein seriöses Langfristinvestment für Privatanleger ist diese Aktie nicht empfehlenswert.