Original-Research: Binect AG (von BankM AG): Kaufen

Einstufung von BankM AG zu Binect AG

Unternehmen: Binect AG
ISIN: DE000A3H2135

Anlass der Studie: 1. Halbjahr 2024, Basisstudien-Update
Empfehlung: Kaufen
seit: 11.10.2024
Kursziel: EUR 3,89
Kursziel auf Sicht von: 12 Monate
Letzte Ratingänderung: Keine
Analyst: Daniel Großjohann und Dr. Roger Becker

Hohes Umsatzwachstum, aber temporär unvorteilhafter Mix drückt die Marge

Mit einem Umsatzwachstum zum Halbjahr von 32% (auf EUR 9,18 Mio.) liegt Binect (ISIN DE000A3H2135, A3H213, Open Market, Basic Board, MA10 GY) voll auf Kurs, die Umsatzziele für 2024 (Wachstum von 25% bis 35%) zu erreichen. Temporäre Effekte bedingten jedoch einen relativen Rückgang der strategischen Umsätze und damit auch des Margenniveaus - was im Ergebnis zu einer Anpassung der EBITDA-Guidance führte. Als vorübergehend stufen wir den Effekt ein, weil die Verschiebung im Umsatzmix größtenteils durch einen Umsetzungsstau bei den IT-Projekten der Kunden bedingt war, sowie durch über Plan liegende (aber margenschwächere) Großaufträge. Lassen diese Effekte nach, so verbessern sich Umsatzmix und Marge; problematischer ist der fortdauernde Preisdruck im Markt durch junge Wettbewerber. Diesem kann sich Binect durch ein hochwertiges Angebot nur teilweise entziehen.

Unsere angepasste EBITDA-Erwartung für 2024 wirkt sich stark auf das durch DCF und Peer bestimmte Kursziel aus - dennoch bleibt die Binect mit einem EV/Umsatz2024 von nur 0,25 (Median der Peer Group: 1,22) für uns attraktiv bewertet. Die jüngsten Marktanteilsgewinne, das starke organische Wachstum und die Skalierungspotenziale sind u.E. im Aktienkurs nicht ausreichend berücksichtigt. Unsere gleichgewichtete DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert pro Aktie von EUR 3,89 und bestätigt somit unser Rating "Kaufen".

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/31039.pdf

