Sanofi spricht mit CD&R über Einstieg bei Konsumentensparte

PARIS/NEW YORK (dpa-AFX) - Der französische Pharmakonzern Sanofi hat einen möglichen Partner für sein Geschäft mit verschreibungsfreien Arzneien gefunden. Der Investmentgesellschaft Clayton Dubilier & Rice (CD&R) könnte einen kontrollierenden Anteil von 50 Prozent an der Sparte erwerben, teilte Sanofi am Freitagmorgen in Paris mit. Beide Seiten hätten Gespräche über den Einstieg von CD&R bei der Sanofi-Sparte mit dem Namen Opella gestartet.

Opella bietet rezeptfreie Medikamente, Vitaminprodukte, Mineralstoffe und andere Nahrungsergänzungsmittel an. Das Unternehmen sitzt in Frankreich, betreibt 13 Fabriken und vier Forschungszentren und beschäftigt mehr als 11.000 Menschen in 100 Ländern.

Insidern zufolge war für die gesamte Sparte ein Kaufpreis von etwa 15 Milliarden US-Dollar (16,4 Milliarden Euro) im Gespräch. Dies hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag berichtet und sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen berufen. Experten hatten zu einem früheren Zeitpunkt sogar 19 Milliarden Euro für möglich gehalten. Die Pläne für eine Abspaltung von Opella waren schon länger bekannt. Sanofi will sich fortan stärker auf das lukrative Geschäft mit Immunkrankheiten sowie das Impfstoffgeschäft konzentrieren./stw/stk