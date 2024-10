ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Deutsche Telekom auf 'Buy' - Ziel 31 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Erstmals überhaupt habe die Telekom überschüssigen finanziellen Spielraum, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Montag vorliegenden Studie nach dem Kapitalmarkttag der Bonner. Dieser belaufe sich bis 2027 auf über 15 Milliarden Euro, wovon mindestens 2 Milliarden Euro pro Jahr auf Aktienrückkäufe fallen dürften, schätzt der Experte./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2024 / 11:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

