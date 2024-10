EQS-News: Arbitrage Investment AG : Geschäft bei Erneuerbaren Energien wird durch neue Beteiligungen ausgebaut

EQS-News: Arbitrage Investment AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Corporate News

Geschäft bei Erneuerbaren Energien wird durch neue Beteiligungen ausgebaut

Köln, den 14. Oktober 2024 - Die Arbitrage Investment AG hat am Freitag Anteile an zwei Gesellschaften erworben, um ihr Geschäft im Bereich Erneuerbarer Energien auszubauen. Es handelt sich um die Energy Elevate GmbH, Monheim am Rhein, und die GMS Solar GmbH, ebenfalls Monheim am Rhein.

Beide Gesellschaften sind primär Handelsunternehmen und ergänzen die Aktivtäten der Arbitrage Investment AG im Energiebereich. Das gemeinsame Ziel ist über Synergien das Wachstum zu beschleunigen.

An der Energy Elevate GmbH ist die Arbitrage Investment AG mit 50 % am Stammkapital beteiligt und verfügt über 51 % der Stimmrechte, an der GMS Solar GmbH beläuft sich die Beteiligung auf 33 % des Kapitals bei ebenfalls 51 % der Stimmrechte.

Kontinuität in der Geschäftsführung der beiden neuen Tochtergesellschaften soll gewährleisten, dass die Geschäftsmodelle unverändert weiter betrieben und ausgebaut werden.

Kontakt:

Alexander Schneider

Vorstand

Max-Planck-Str. 22

50858 Köln

www.arbitrageinvestment.de

Telefon: +49 221 292473-10

Fax: +49 221 292473-11

Börsenplatz Hamburg: ISIN DE000A3E5A26 / WKN A3E5A2

HRB: 112260, AR-Vorsitz: Engin Özkan

