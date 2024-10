ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Gea Group auf 54 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gea nach Eckdaten für das dritte Quartal von 51 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) vor Aufwendungen für eine Restrukturierung sei auf Jahressicht um fünf Prozent gestiegen, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Neue Finanzziele des Anlagenherstellers seien ambitionierter ausgefallen als die zuvor in Aussicht gestellten./bek/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2024 / 08:00 / CET

