ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für MTU auf 370 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für MTU von 325 auf 370 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2024 bis 2027. Sie lägen damit um bis zu 10 Prozent über den Konsensschätzungen für den Triebwerkhersteller, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2024 / 01:14 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2024 / 01:14 / BST

