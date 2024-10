EQS-News: q.beyond baut Leistungsangebot an IT-Security-Services massiv aus

EQS-News: q.beyond AG / Schlagwort(e): Sonstiges

q.beyond baut Leistungsangebot an IT-Security-Services massiv aus



15.10.2024 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





q.beyond baut Leistungsangebot an IT-Security-Services massiv aus

Runderneuertes Portfolio und ausgebautes q.beyond Cyber Defence Center

Richtlinie zur EU-Cyber-Sicherheit: NIS2-ready durch Check-up

Angebot findet auch bei KRITIS-Kunden Anklang

Köln, 15. Oktober 2024 – Die q.beyond AG hat zuletzt ihr Angebot an IT-Security-Services massiv ausgebaut. Um die Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz seiner Kunden zu steigern, hat der IT-Dienstleister sein Portfolio erweitert und diversifiziert: Im Mittelpunkt stehen dabei das Security Consulting, Managed Security Services und das ausgebaute Cyber Defense Center. Dabei handelt es sich um speziell ausgebildete und erfahrene Cyber-Security-Expertinnen und -Experten, die über moderne Tools sowie das Know-how verfügen, um Cyber-Risiken präventiv vorzubeugen und Bedrohungen abzuwehren.

Ein zentraler Punkt der Security-Consulting-Leistungen ist aktuell die NIS2-Richtlinie zur Stärkung der Cyber-Resilienz von Unternehmen in der EU. Vor dem Hintergrund des in Kürze in Kraft tretenden NIS2-Umsetzungsgesetzes gibt q.beyond in einem „NIS2 Check-up“ eine Einschätzung ab, ob die gesetzliche Anforderung im jeweiligen Unternehmen Anwendung findet, bietet konkrete Handlungsempfehlungen zur Steigerung der Cyber-Sicherheit und führt entsprechende Lösungen bei ihren Kunden ein.

Security-Services aus einer Hand

„Die Cyber-Absicherung der eigenen IT-Lösungen ist zu einer existenziellen Frage für praktisch alle Unternehmen geworden“, sagt Thies Rixen, CEO der q.beyond AG. „Die hohe Nachfrage mittelständischer Unternehmen nach umfassenden Cyber-Security-Lösungen spüren wir massiv. Und unser erweitertes Security-Portfolio gibt umfassend Antworten: von der Erstanalyse und Strategie über die Implementierung geeigneter Security-Mechanismen und -Technologien bis hin zur fortlaufenden Weiterentwicklung.“ Letztlich gehe es darum, die Resilienz des jeweiligen Geschäftsmodells zu sichern. „Das bietet unseren Kunden einen echten Mehrwert“, so Rixen weiter.

Alle für die Cyber-Sicherheit relevanten Services bietet q.beyond integriert und aus einer Hand an. Dies erfolgt herstellerunabhängig und orientiert sich immer an den individuellen Anforderungen und der bereits bestehenden IT-Infrastruktur beim Kunden.

Cyber Defence Center für schnelle Reaktionszeiten

Indem q.beyond sämtliche Security-Services in ihrem Cyber Defence Center bündelt, verkürzt sich die Reaktionszeit bei sicherheitsrelevanten Vorfällen erheblich. Ein Beispiel ist das fehlerhafte Software-Update von Crowdstrike im Sommer dieses Jahres: q.beyond konnte über 1.000 Systeme bei betroffenen Kunden noch am selben Tag sowie vor der Veröffentlichung des Crowdstrike-Patches wieder zum Laufen bringen.

q.beyond sichert kritische Infrastrukturen ab

Der Umfang und die Reife des q.beyond-Angebots zieht aktuell auch Unternehmen und öffentliche Institutionen an, die zu den Betreibern kritischer Infrastrukturen (KRITIS) gehören. Erste Kunden aus diesem Bereich holte q.beyond in den vergangenen Monaten an Bord. Neben Unternehmen aus den Fokusbranchen Handel, produzierendes Gewerbe und Logistik konnte der IT-Dienstleister mit seinem Security-Angebot auch Kunden aus den Bereichen Finance und öffentliche Verwaltung überzeugen.





Unternehmensprofil der q.beyond AG

Die q.beyond AG steht für erfolgreiche Digitalisierung. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, umzusetzen und zu betreiben. Unser starkes Team aus 1.100 Expertinnen und Experten begleitet mittelständische Unternehmen sicher durch die digitale Transformation. Dabei bringen wir umfassendes Know-how in den Bereichen Cloud, Künstliche Intelligenz, SAP, Microsoft, Data Intelligence, Security und Softwareentwicklung mit. q.beyond verfügt über Standorte in ganz Deutschland sowie Lettland, Spanien und Indien, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern.



Kontakt q.beyond AG

Arne Thull

Leiter Investor-Relations /Mergers & Acquisitions

T +49 221 669-8724

invest@qbeyond.de

www.qbeyond.de

15.10.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: q.beyond AG Richard-Byrd-Straße 4 50829 Köln Deutschland Telefon: +49-221-669-8724 Fax: +49-221-669-8009 E-Mail: invest@qbeyond.de Internet: www.qbeyond.de ISIN: DE0005137004 WKN: 513700 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2007739

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2007739 15.10.2024 CET/CEST