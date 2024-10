IRW-News: Troubadour Resources Inc.: Troubadour gibt 5.000 m umfassendes Bohrprogramm bei Gold-Kupfer-Projekt Senneville bekannt

IRW-PRESS: Troubadour Resources Inc.: Troubadour gibt 5.000 m umfassendes Bohrprogramm bei Gold-Kupfer-Projekt Senneville bekannt

Vancouver (British Columbia) / 15. Oktober 2024 / IRW-Press / Troubadour Resources Inc. (TR, Troubadour oder das Unternehmen) (TSX-V: TR) (OTC: TROUF) (WKN: A3DBDE), ein nordamerikanisches Mineralerwerbs- und -explorationsunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass es ein 5.000 m umfassendes Diamantbohrprogramm in seinem Gold-Kupfer-Konzessionsgebiet Senneville (Senneville oder das Konzessionsgebiet) in der östlichen Region von Val dOr plant, nachdem es im dritten Quartal erfolgreich 4.455.000 $ aufgebracht hat.

Senneville umfasst 230 Mineralschürfrechte über insgesamt mehr als 130 km² und befindet sich im produktiven Abbaugebiet Val dOr zwischen der Lagerstätte McKenzie Break von Probe (1.453.400 oz in der vermuteten Kategorie) im Norden und dem Erschließungsprojekt Novador von Probe im Süden (6.405.000 oz in der nachgewiesenen und angedeuteten Kategorie sowie 1.550.200 oz in der vermuteten Kategorie).1

Chris Huggins, CEO von Troubadour, sagte: Wir freuen uns, unsere Strategie für das allererste Bohrprogramm im Gold-Kupfer-Konzessionsgebiet Senneville bekannt zu geben. Wir richten unser Hauptaugenmerk auf Wachstum und Entdeckungen und werden die bereits abgeschlossenen Arbeiten nutzen, um in naher Zukunft bestehende Ziele mit hoher Priorität zu bebohren, während wir systematisch ein solides 3D-Modell erstellen, das weitere qualitativ hochwertige Ziele liefert.

Herr Huggins sagte außerdem: Unser Hauptaugenmerk ist darauf gerichtet, durch disziplinierte Explorationen Werte für unsere Aktionäre zu schaffen, und die vielversprechende Geologie von Senneville in Verbindung mit unserer jüngsten Kapitalbeschaffung bringt uns in eine starke Position, um unsere Bestrebungen zu beschleunigen. Wir freuen uns auf die Entdeckung neuer hochgradiger Gold- und Kupfermineralisierungen sowie darauf, in den kommenden Monaten Ergebnisse zu veröffentlichen.

Insgesamt 170.000 m an Bohrungen, die in den letzten drei Jahren durchgeführt wurden, unterstützten die kürzlich veröffentlichte allgemeine Ressource von Probe, die die im Jahr 2023 erworbenen Lagerstätten McKenzie Break und Beaufor beinhaltet. Gemäß der aktualisierten PEA von Probe vom Januar 2024 wird eine durchschnittliche Jahresproduktion von über 250.000 oz während einer Lebensdauer der Mine von 12,5 Jahren erwartet. Probe beabsichtigt, ein neues, 50.000 m umfassendes Ergänzungsbohrprogramm durchzuführen, um sein Bestreben zu verdeutlichen, seine Projekte in diesem Gebiet weiterzuentwickeln.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77133/TroubadourResources_DEPRCOM.001.png

Abbildung 1: Karte des lokalen Gebiets des Projekts Senneville. * kennzeichnet die von Probe Gold im Jahr 2023 erworbenen Lagerstätten.

Hinweis: Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Geologie der nahe gelegenen Konzessionsgebiete nicht zwangsläufig auf die Geologie der Konzessionsgebiete des Unternehmens schließen lässt.

Der Schwerpunkt der Bohrungen wird auf dem 11 km langen Hauptabschnitt der Mineralvorkommen des Konzessionsgebiets liegen, der räumlich mit den Kontakten einer markanten Komatiiteinheit in Zusammenhang steht, die durch das Konzessionsgebiet verläuft und im Folgenden als Senneville-Komatiit bezeichnet wird (Abbildung 2).

Das Bohrprogramm wird auf zwei Ziele aufgeteilt, um die Beständigkeit der Mineralisierung innerhalb des 11 km langen Hauptabschnitts zu erproben:

- Ziel 1: ein 2.000 m umfassendes Bohrprogramm, das Mitte November beginnen soll und dessen Schwerpunkt auf oberflächennahen Zielen beim Goldvorkommen Gustave-Cere liegt, in dem hochgradiges Gold in Quarz-Carbonat-Turmalin-Erzgängen vorkommt, die zahlreiche Ähnlichkeiten mit den goldhaltigen Erzgängen der benachbarten Lagerstätte Novador aufweisen. Die geplanten Bohrungen werden die Lücken in den durchbohrten Stellen des Goldvorkommens Gustave-Cere füllen und die Beständigkeit der Mineralisierung zwischen den goldhaltigen Bohrlöchern entlang des Kontakts des Hangenden des Senneville-Komatiits erproben.

- Ziel 2: ein für Mitte Dezember geplantes, 3.000 m umfassendes Bohrprogramm, mit dem das VMS-Potenzial desselben Hauptabschnitts erprobt werden soll. Zn- und Ag-Vorkommen wurden in den Jahren 2009 und 2023 in einer für die VMS-Bildung günstigen vulkanischen Stratigrafie entdeckt, müssen jedoch durch weitere Explorationen erkundet werden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77133/TroubadourResources_DEPRCOM.002.png

Abbildung 2: Geologie des Festgesteins und Umfang der geplanten Bohrungen im Konzessionsgebiet Senneville. Geologie nach SIGEOM, 2024. * kennzeichnet die von Probe Gold im Jahr 2023 erworbenen Lagerstätten.

Phase 1:

Im Bereich des historischen Goldvorkommens Gustave-Cere, in dem hochgradiges Gold in Quarz-Carbonat-Turmalin-Erzgängen vorkommt, die zahlreiche Ähnlichkeiten mit den goldhaltigen Erzgängen der benachbarten Lagerstätte Novador aufweisen, sind zunächst 2.000 m in elf Bohrlöchern geplant (Abbildung 2). Historische Schürfproben ergaben hier bis zu 49,5 g/t Au und historische Schlitzproben bis zu 6,5 g/t Au auf 1,8 m. Im Rahmen historischer Bohrungen wurden bis zu 18,15 g/t Au auf 0,85 m identifiziert. Dieses Vorkommen wurde mittels Bohrungen auf einer Streichenlänge von etwa 361 m in unmittelbarer Nähe des Vorkommens definiert, doch ein Großteil der Mutterstruktur muss noch erprobt werden (Abbildung 3). Die Zusammenstellungsarbeiten, einschließlich der jüngsten Bohrungen beim Vorkommen Gustav Cere, weisen auf mehrere parallele Horizonte mit einer Goldmineralisierung hin, wobei ein Großteil der Streichenlänge weiterhin offen ist (Abbildung 3):

1. Historische Bohrungen in den 1980er Jahren (AHS-Serie; Abbildung 3) peilten einen Horizont mit goldhaltigen Quarzerzgängen entlang des Liegenden des Senneville-Komatiits und unterhalb des Oberflächen-Schürfgrabens an, wo im Rahmen historischer Arbeiten Schürfproben mit bis zu 49,5 g/t Au gemeldet wurden (Abbildung 3).

2. Bei jüngsten Bohrungen in den Jahren 2012 (SV-12-03; GM68366) und 2021 (XR-21-01A; GM72154) wurden hochgradigere Bohrabschnitte entlang des Kontakts des Hangenden des Senneville-Komatiits durchschnitten, auf den sich relativ wenige Bohrungen konzentrierten.

3. Ein dritter Horizont mit einer Goldmineralisierung wird angesichts des 1981 entdeckten Vorkommens von sichtbarem Gold in Bohrloch SNF-3 (Abbildung 3; stecknadelgroße Mengen von sichtbarem Gold; GM37553) vermutet, für diesen Abschnitt werden jedoch keine Analyseergebnisse gemeldet.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77133/TroubadourResources_DEPRCOM.003.png

Abbildung 3: Phase-1-Bohrungen zur Erprobung des Vorkommens Gustave-Cere; die historischen Ergebnisse wurden nicht verifiziert.

Phase 2:

Phase 2 des Programms soll Bohrungen auf 3.000 m in 15 Bohrlöchern umfassen, die Bereiche des Konzessionsgebiets anpeilen, die - basierend auf dem Vorkommen von Metallen (Zn, Ag, Au), aluminiumhaltigen Alterationsanhäufungen (Granat, Chlorit, Biotit) und einer vielversprechenden vulkanischen Stratigrafie (felsisches Vulkangestein mit brekziösem massivem Pyrit, Exhalit und Hornsteinhorizonten, die mit ultramafischem Vulkangestein in Zusammenhang stehen) - als Explorationsziele für VMS-Mineralisierungen empfohlen wurden (Abbildung 4; Pilote, 2016). Der Schwerpunkt der Bohrungen wird in dieser Phase auf dem Zielgebiet 1 liegen, das in der Pressemitteilung von TR vom 1. August 2024 beschrieben wurde, und das Unternehmen beabsichtigt, die Ergebnisse des laufenden biogeochemischen Probennahmeprogramms zu prüfen, bevor es die geplanten Standorte der Bohrlöcher finalisiert.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77133/TroubadourResources_DEPRCOM.004.png

Abbildung 4: Phase-2-Bohrlöcher zur Erprobung des Hauptabschnitts des Konzessionsgebiets; die historischen Analyseergebnisse wurden nicht verifiziert.

Die Bohrlöcher werden Gebiete mit vielversprechender Geologie und geophysikalischen Anomalien anpeilen, die sich auf unterschiedlichen stratigrafischen Ebenen innerhalb des Hauptabschnitts befinden, in dem das Goldvorkommen Gustave-Cere liegt (Abbildung 4). Diese Bohrlöcher werden in jenes Gebiet eingebunden werden, das von den Phase-1-Diamantbohrungen abgedeckt wurde, um die Beständigkeit der Mineralisierung auf der Streichenlänge dieser 11 km umfassenden Zone zu erproben. Der Schwerpunkt der Bohrungen dieser Phase wird auf drei Zonen liegen:

1. Nordwestlicher Bereich, in dem im Jahr 2009 Zn- und Ag-Vorkommen entdeckt wurden (GM64915), die jedoch nicht weiterverfolgt wurden (Abbildung 4). Dieses Gebiet beherbergt EM-Eingangsanomalien, die mit felsischem Vulkangestein in Zusammenhang stehen, das nicht mittels Bohrungen erkundet wurde. Aluminiumhaltige Alterationsanhäufungen, bestehend aus grobkörnigem Granat in einer Grundmasse aus durchdringendem Chlorit, sind der mit VMS-Lagerstätten in Zusammenhang stehenden Alteration ähnlich.

2. Zentrale Region, wo historische Bohrungen des früheren Schürfrechteinhabers (Xander Resources, 2023) einen 12 m breiten (scheinbare Mächtigkeit), blau-grauen rauchigen Quarzerzgang durchschnitten, die 10,7 g/t Ag auf 12,23 m ergab, wobei einzelne Proben bis zu 250 g/t Ag auf 0,3 m ergaben (SN2304; Abbildung 4). Dieser Erzgang kommt im Hangenden des Senneville-Komatiits vor, etwa 2 km nordwestlich des Goldvorkommens Gustave-Cere und etwa 4 km südöstlich der oben genannten VMS-Indikatoren (Abbildung 4).

3. Südöstlich des Goldvorkommens Gustav-Cere befindet sich das historische Zn-Vorkommen Father George-Beland, wo Schürfproben bis zu 0,9 % Zn ergaben. Die Bohrlöcher in diesem Gebiet sollen die noch nicht erprobte Streichenlänge des Senneville-Komatiits durchschneiden, die diese Zn-Anomalie mit den überlappenden MMI-Metallanomalien südöstlich des Vorkommens Gustave-Cere verbindet (Pelletier, 2023).

Qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Deepak Varshney, P.Geo., einer qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt. Historische Berichte, die von den Optionsgebern von Senneville bereitgestellt wurden, wurden von Herrn Varshney geprüft. Die bereitgestellten historischen Informationen wurden nicht verifiziert und werden als historische, nicht konforme Abschnitte behandelt.

Über Troubadour Resources Inc.

Troubadour Resources Inc. ist ein nordamerikanisches Mineralerwerbs- und -explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung qualitativ hochwertiger Konzessionsgebiete mit kritischen Mineralien und Edelmetallen gerichtet ist, die bohrbereit sind und beträchtliches Erschließungs- und Erweiterungspotenzial aufweisen. Troubadour hat seinen Sitz in Vancouver in British Columbia und notiert an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel TR, an der OTCPK Exchange unter dem Kürzel TROUF und an der Frankfurter und Berliner Börse sowie an der Tradegate Stock Exchange unter dem Kürzel A3DBDE.

Das Vorzeigeprojekt von Troubadour ist das Gold-Kupfer-Projekt Senneville. Das Projekt Senneville umfasst 230 Mineralschürfrechte mit einer Größe von insgesamt über 130 km² und befindet sich im produktiven Abbaugebiet Val dOr zwischen der Lagerstätte McKenzie Break von Probe Gold (1.453.400 oz in der vermuteten Kategorie) im Norden und dem Erschließungsprojekt Novador von Probe im Süden (6.405.000 oz in der nachgewiesenen und angedeuteten Kategorie sowie 1.550.200 oz in der vermuteten Kategorie).

Hinweis: Der Leser wird darauf hingewiesen, dass die Geologie der nahegelegenen Konzessionsgebiete nicht unbedingt auf die Geologie der Konzessionsgebiete des Unternehmens schließen lässt.

TROUBADOUR RESOURCES INC.

Chris Huggins, CEO und Direktor

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Chris Huggins unter (604) 968-4844 oder per E-Mail an chris@troubadourresources.com

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen enthalten, einschließlich Aussagen in Bezug auf: (i) die erwartete Produktion auf den Konzessionsgebieten von Probe gemäß der aktualisierten PEA vom Januar 2024; (ii) die Explorationsmethodik des Unternehmens; und (iii) das Bohrprogramm auf dem Projekt Senneville, einschließlich des Umfangs, der Ziele und des Zeitplans sowie des voraussichtlichen Standorts der Bohrlöcher. Diese zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Ansichten des Managements wider und basieren auf einer Reihe von Schätzungen und/oder Annahmen des Unternehmens sowie auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Diese Informationen werden zwar als vernünftig erachtet, unterliegen jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Informationen weder Versprechungen noch Garantien darstellen und bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten unterliegen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, allgemeiner geschäftlicher, wirtschaftlicher, wettbewerbsbezogener, politischer und sozialer Ungewissheiten, unsicherer und unbeständiger Aktien- und Kapitalmärkte, des Mangels an verfügbarem Kapital, der tatsächlichen Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, Umweltrisiken, zukünftiger Preise für Basismetalle und andere Metalle, Betriebsrisiken, Unfälle, arbeitsrechtliche Probleme, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen und Erlaubnissen sowie anderer Risiken in der Bergbaubranche.

Das Unternehmen befindet sich derzeit in einem Explorationsstadium. Die Exploration ist hochgradig spekulativ, birgt viele Risiken, erfordert beträchtliche Ausgaben und führt möglicherweise nicht zur Entdeckung von Mineralvorkommen, die gewinnbringend abgebaut werden können. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen derzeit auf keinem seiner Konzessionsgebiete über Reserven. Es kann daher nicht garantiert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77133

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77133&tr=1

