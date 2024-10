DAX-FLASH: Etwas mehr Zurückhaltung nach jüngster Rekordserie

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte nach dem jüngsten Rekord für den Dax zunächst Luftholen angesagt. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit minus 0,05 Prozent auf 19.477 Punkte.

Am Vortag hatte der Dax mit 19.633 Zählern erneut eine Bestmarke erreicht, anschließend aber an Schwung verloren und knapp im Minus geschlossen. "Der Dax atmet durch, fällt aber nicht ab", kommentierte Analyst Martin Utschneider von Finanzethos. Der Aufwärtstrend bleibe trotz Gewinnmitnahmen intakt.

Auch in New York standen die Kurse unter Druck, vor allem im Techsektor. In Europa bekam die Berichtssaison mit einer Gewinnwarnung des Chipbranchen-Ausrüsters ASML und enttäuschenden Quartalszahlen des Luxuskonzerns LVMH erste Dämpfer./ajx/zb