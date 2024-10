Silber – Konsolidierung auf hohem Niveau setzt sich weiter fort!

Werbung

Die Lage: Silber nach Eskalation im Nahost-Konflikt weiter im Fokus!

Silber rückte in den vergangenen Wochen erneut als „sicherer Hafen“ im Zuge der weiter eskalierenden Spannungen im Nahost-Konflikt in den Fokus der Investoren. Nach dem Raketenangriff des Iran auf Israel nehmen die Spannungen im Nahen Osten weiter zu, zumal Israel seinerseits mit Vergeltungsmaßnahmen gegen den Iran gedroht hat. Unterdessen wird die israelische Offensive im Gaza-Streifen weiter fortgesetzt, während die Angriffe der Terrormiliz Hamas auf Israel mit Drohnen und Raketen unvermittelt fortgesetzt werden. Daher halten viele Marktbeobachter eine mögliche Eskalation der Lage im Nahen Osten für realistisch, sollte sich Israel zu einem groß angelegten Vergeltungsschlag gegen den Iran entschließen. Gegenwind kam zuletzt hingegen von der Währungsseite, nachdem der US-Dollar aufgrund der weiteren Eskalation im Nahen Osten gegenüber dem Euro und anderen Leitwährungen an Boden gewann. Da Silber wie andere Edel- und Industriemetalle in US-Dollar gehandelt wird, verteuert sich der Kauf von Silber außerhalb des US-Dollarraums, was sich tendenziell negativ auf die Silbernachfrage in Emerging Markets wie China oder Indien auswirkt.

Die Perspektive: China-Stimuli und steigende Silber-Nachfrage aus Indien sorgen für Support!

Neben seinem Nimbus als Krisenwährung in unsicheren Zeiten kann Silber auch von der sich abzeichnenden Konjunkturbelebung in China profitieren. Da die chinesische Notenbank eine Reihe geldpolitischer Lockerungen zur Stützung der lahmenden Binnenkonjunktur beschlossen hat, dürften auch die Silber-Importe im Reich der Mitte wieder kräftig anziehen. Denn Silber spielt aufgrund seiner einzigartigen physikalischen Eigenschaften und der hohen elektrischen Leitfähigkeit in vielen Schlüsselbranchen wie der Chip- und Elektronik-Industrie sowie in der Automobilindustrie eine wichtige Rolle. Als weiterer Katalysator, der für eine weiter steigende Silbernachfrage im Reich der Mitte spricht, fungiert der mit milliardenschweren Subventionen weiter forcierte Ausbau der Solarkapazitäten in China. Denn bei der Herstellung von Solarzellen mit hohem Wirkungsgrad spielt Silber eine wichtige Rolle, Auch Indien hat seine Silber-Importe zuletzt deutlich nach oben gefahren. Allein im ersten Halbjahr beliefen sich die indischen Silber-Importe laut offiziellen Daten des indischen Handelsministeriums auf kumuliert rund 4,554 Tonnen, nachdem die Silberimporte in Indien in 2023 auf Jahressicht bei 3625 Tonnen gelegen hatten. Neben der steigenden Nachfrage aus der indischen Solar- und Elektronik-Industrie war der deutliche Anstieg bei den Silberimporten laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters auch der gestiegenen Nachfrage nach Silberschmuck geschuldet.

Trading-Taktik: Silber präsentierte sich in den vergangenen Wochen gut behauptet. Nachdem zuletzt Rücksetzern im Bereich oberhalb der Marke von 30 USD mit Käufen beantwortet wurden, könnte der Silberpreis nach Abschluss der zuletzt gesehenen mehrtägigen Konsolidierung erneut das Jahreshoch ins Visier nehmen. Es bietet sich daher an, bei bestehenden Long-Positionen mit einem Stop-Loss bei 28,00 USD weiter investiert zu bleiben.

Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung des Rohstoffs Silber Future Contract (Basiswert) könnte sich als Alternative zu einem Direktinvestment der Endlos-Turbo Long der DZ BANK (WKN: DQ7NNR ) auf den Silber Future Contract-Rohstoff anbieten. Der Endlos-Turbo Long richtet sich an Anleger, die überproportional (gehebelt) an einer Kursentwicklung des Silber-Future Contract-Rohstoffs oberhalb der Knock-Out-Barriere partizipieren möchten. Die Partizipation wirkt dabei in beide Richtungen, d.h. man partizipiert gehebelt an allen Kursentwicklungen (negativen wie positiven) des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert der Endlos-Turbo Long auf kleinste Kursbewegungen. Sollte der Kurs des Silber Future Contract-Rohstoffs an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit des Endlos-Turbo Long auf oder unter der Knock-Out-Barriere notieren (Knock-Out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo wertlos. Die Barriere, die stets dem aktuellen Basispreis entspricht, und der Basispreis selbst werden jeden Tag angepasst. Der Endlos-Turbo Long auf den Rohstoff des Basiswerts Silber Future Contract hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann den Endlos-Turbo Long an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen. Nach Einlösung durch den Anleger oder Kündigung durch die DZ BANK und sofern zuvor kein Knock-out-Ereignis eintritt, entspricht der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin dem EUR-Gegenwert der Differenz zwischen Kurs der Aktie des Basiswerts Silber Future Contract am jeweiligen Einlösungstermin bzw. ordentlichen Kündigungstermin und Basispreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis von 0,10.

Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger, wenn der Kurs des Rohstoffs auf den Basiswert Silber Future Contract zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. ( Totalverlustrisiko ). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihre Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann .

Stand: 15.10.2024, DZ BANK AG / Online-Redaktion