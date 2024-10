Tagesausblick für 17.10.: DAX wartet auf neue Impulse. EZB entscheidet.

Der Standardwerteindex, DAX® legte heute eine Pause ein und überließ es den Nebenwerteindizes MDAX® und SDAX® auf sich aufmerksam zu machen. Morgen werden eine Reihe von Wirtschaftszahlen aus den USA erwartet. Zudem entscheidet die EZB über eine mögliche Zinssenkung. Damit könnte morgen wieder mehr Bewegung in den Markt kommen.

Die Renditen bei den Staatsanleihen gaben heute mehrheitlich nach. Dies gilt vor allem für Papiere aus der Eurozone. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen gab nun in zwei Handelstagen um 10 Basispunkte nach. Morgen entscheidet die EZB über eine weitere Zinssenkung. Die Mehrheit der Experten rechnet mit einer Leitzinssenkung um 25 Basispunkte. In den USA war am langen Ende ein deutlicher Renditerückgang zu beobachten. Kurzläufer stagnierten hingegen. Edelmetalle wie Gold und Silber reagierten mit Kursgewinnen. Der Goldpreis schraubte sich dabei auf 2.680 USD. Die Notierung für eine Feinunze Silber knackte die 32 USD-Marke. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil pendelte sich derweil bei 74 USD ein.

Unternehmen im Fokus

Der Sportartikelhersteller Adidas meldete Eckdaten für das abgelaufene Quartal. Demnach stiegen Umsatz und Bruttomarge stärker als erwartet. Der Konzern hob daraufhin die Prognosen für das Gesamtjahr an. Die Aktie des Rivalen Puma konnte davon profitieren. Die Adidas-Aktie schloss hingegen deutlich tiefer. Der Chipausrüster ASML legte heute Quartalszahlen vor. Nach einem Bestelleinbruch zeigte sich der Konzern für das kommende Jahr zurückhaltend. Die Aktie brach deutlich ein und belastete auch andere Halbleiterhersteller wie Infineon sowie Titel wie Jenoptik. Drägerwerk kam nach negativen Analystenkommentaren unter Druck. Trotz schwacher Zahlen von LVMH legte die Aktie von Hugo Boss heute deutlich zu. Schott Pharma brach aus dem kurzfristigen Abwärtstrend aus. Gefragt waren heute vor allem Softwareaktien wie Nemetschek, SAP und Teamviewer. Meldungen zufolge ist Nagarro möglicherweise Ziel einer Übernahme und sprang kräftig nach oben.

Morgen werden unter anderem ABB, Hella, Nestlé, Netflix, Nokia, Pernod Ricard und Sartorius Zahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlichen. Hannover Rück. und Merck laden jeweils zum Kapitalmarkttag.

Wichtige Termine:

Euro Zone-Inflation

ECB rate decision: another cut possible

United States-Philly Fed New

United States-Retail Sales

United States-Jobless

Chicago Federal Reserve Bank President Goolsbee gives welcome at Chicago Fed event

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 19.490/19.808 Punkte Unterstützungsmarken: 18.818/18.974/19.073/19.171/ 19.285 Punkte Nach einer schwachen ersten Halbzeit drehte der DAX® zu Beginn der zweiten Sitzungshälfte nach oben und bügelte die anfänglichen Verluste wieder aus. Die kurzfristige Abwärtstrendlinie wurde damit überschritten. Die kurzfristigen MACD-Indikatoren und RSI-Indikatoren sind neutral zu bewerten. Gelingt der Ausbruch über 19.490 Punkte, eröffnet sich erneut Potenzial bis 19.620 Punkte. Unterstützung findet der Leitindex zwischen 19.285 und 19.390 Punkte. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 12.09.2024 – 16.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 17.10.2019 –16.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD7V59 94,31* 21.400 13.600 25.000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 83,46** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 94,91*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 114 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.10.2024; 17.00 Uhr Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD6M06 5,20 16.500 20.500 17.01.2025 DAX® HD84PD 4,40 * 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 6,26 * 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 6,88* 17.500 22.000 21.03.2025 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.10.2024; 17:00 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.