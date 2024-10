IRW-News: Medigene AG: Medigene präsentiert UniTope und TraCR, ein universelles Detektionssystem für rekombinante 3S-TCRs, beim ASGCT 2024

IRW-PRESS: Medigene AG: Medigene präsentiert UniTope und TraCR, ein universelles Detektionssystem für rekombinante 3S-TCRs, beim ASGCT 2024

Planegg/Martinsried ( IRW-Press / 17.10.2024)

Die Medigene AG (Medigene oder das "Unternehmen", FWB: MDG1, Prime Standard), ein onkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung von T-Zell-Rezeptor (TCR)-gesteuerten Immuntherapien für die Behandlung von Krebs spezialisiert, präsentierte ein universelles Detektionssystem für 3S (spezifisch, sensibel und sicher)-rekombinante TCRs (rTCRs), UniTope & TraCR, auf der American Society of Gene & Cell Therapy (ASGCT), die vom 16. bis 17. Oktober 2024 in Philadelphia, USA stattfindet.

Das vorgestellte Poster "Seamless Integration of a Universal Epitope into Recombinant TCRs for Tagging and Tracking of TCR-T Cells Expressing 3S TCRs" wird nach der Konferenz auf der Website von Medigene zur Verfügung gestellt: https://medigene.de/wissenschaft/abstracts/

"Wir integrieren innovative Technologien in unsere End-to-End-Plattform, darunter UniTope und TraCR, ein universelles Detektionssystem für alle rTCRs über mehrere Modalitäten hinweg. Diese beiden Tools können eine präzise Nachverfolgung und Verifizierung rekombinanter TCRs gewährleisten und so zu sichereren und wirksameren Dosierungsstrategien bei der Entwicklung und Verabreichung von TCR-gesteuerten Therapien beitragen", sagte Dolores Schendel, CSO bei Medigene. "Nach den vielversprechenden Daten zu UniTope-modifizierten rTCRs, die auf NY- ESO-1/LAGE-1a abzielen und auf der diesjährigen ESMO-Jahrestagung präsentiert wurden, freuen wir uns nun, unsere ersten In-vitro-Daten zu UniTope-modifizierten rTCRs vorzustellen, die gegen mKRAS G12V gerichtet sind. Der UniTope-Tag stellt bei direkter Integration sicher, dass in den rTCR-Sequenzen immer ein eindeutiger Identifikator exprimiert wird. Dies stellt eine wesentliche Verbesserung gegenüber bestehenden Techniken zur Erkennung von rTCRs in TCR-gesteuerten Therapien dar. Der Einsatz der UniTope- und TraCR-Technologien wird unsere Qualitätskontrollprozesse deutlich verbessern und sehr genaue Daten für die Bestimmung der idealen Arzneimitteldosis liefern, was zu einer erheblichen Kosten- und Zeitersparnis während der gesamten Entwicklung führen kann."

Das Poster stellte die neu entwickelte universelle TCR-Tagging- und Tracking-Kombinationstechnologie des Unternehmens, UniTope & TraCR, vor. Durch bioinformatische Analyse der variablen Betasequenzen des T-Zell-Rezeptors wurde ein Peptid aus sechs Aminosäuren, UniTope, identifiziert, das in natürlichen TCR-Beta-Ketten nicht vorkommt und eine geringe Immunogenität aufweist. Die UniTope-Sequenz ermöglicht die Markierung jedes rTCRs, kann für die Multiparameter-Durchflusszytometrie verwendet werden und ist ideal für die standardisierte Verfolgung und Anreicherung von rTCR-T-Zellen. Zusätzlich kann das Modell einfach in komplexen Gentransfersystemen implementiert werden. Daneben wurde auch ein Antikörper (TraCR) entwickelt, der diese einzigartige Peptidsequenz spezifisch erkennt und an sie bindet, wodurch eine präzise Verfolgung der markierten TCRs ermöglicht wird.

In-vitro-Daten zeigten, dass die Integration des UniTope-Tags in rTCR-T-Zellen, die auf mKRAS G12V abzielen, die Expression oder Funktionalität des rTCR nicht veränderte. Die markierten rTCR behielten ihre natürliche biologische Aktivität bei, was darauf hindeutet, dass die Integration von UniTope keine negativen Auswirkungen auf die Funktionalität des rTCRs hat.

Darüber hinaus ergaben Sicherheitsbewertungen, dass UniTope-modifizierte rTCRs dasselbe hohe Sicherheitsprofil aufwiesen wie die nicht modifizierten Varianten. Diese modifizierten rTCRs zeigten keine unerwünschte Erkennung oder zytotoxische Aktivität gegenüber 16 verschiedenen getesteten gesunden Zelltypen, wodurch sichergestellt wurde, dass das Einbringen des UniTope-Tags die Sicherheit nicht beeinträchtigt.

Schließlich zeigten UniTope-modifizierte rTCRs im Vergleich zu nicht modifizierten rTCRs vergleichbare Spezifitäts-, Empfindlichkeits- und Sicherheitsmerkmale. Dadurch sind sie vielseitig einsetzbar für verschiedene therapeutische Modalitäten, einschließlich T-Zell-Rezeptor-modifizierter T-Zell-Therapien, TCR-gesteuerter T-Zell-Engager und TCR-Therapien mit natürlichen Killerzellen.

--- Ende der Pressemitteilung ---

Über Medigene AG

Medigene AG (FWB: MDG1) ist ein immunonkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Entwicklung von T-Zell-Rezeptor (TCR)-gesteuerten Therapien zur effektiven Bekämpfung von Krebs spezialisiert hat. Seine End-to-End-Plattform generiert optimale 3S (sensitive, spezifische und sichere) T-Zell-Rezeptoren mit einzigartigen und unverwechselbaren Eigenschaften, die in verschiedenen therapeutischen Therapieformen wie T-Zell-Rezeptor-modifizierte T-Zell-Therapien (TCR-T), TCR-gesteuerten T-Zell-Engager-Therapien und TCR-Therapien mit natürlichen Killerzellen, sowohl für die eigene Produktpipeline als auch für Partnerschaften eingesetzt werden.

Medigenes führendes TCR-T-Programm MDG1015 ist eine potenziell neuartige TCR-T-Therapie zur Behandlung mehrerer solider Tumorindikationen. Die End-to-End-Plattformtechnologien ermöglichen die Verbesserung dieser T-Zellen, um die immunsuppressive Tumor-Mikroumgebung (TME) zu überwinden, und sicherzustellen, dass die Zusammensetzung des T-Zell-Arzneimittelprodukts die Sicherheit, Wirksamkeit und Beständigkeit der Therapieansprache maximiert. Medigene erhielt für sein führendes TCR-T-Programm MDG1015 im 3. Quartal 2024 die IND-Zulassung und wird im 4. Quartal 2024 den CTA-Antrag einreichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.medigene.de.

Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese spiegeln die Meinung von Medigene zum Datum dieser Mitteilung wider. Die von Medigene tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Medigene ist nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren. Medigene® ist eine Marke der Medigene AG. Diese Marke kann für ausgewählte Länder Eigentum oder lizenziert sein.

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf eine geschlechterspezifische Differenzierung verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für beide Geschlechter.

Medigene AG

Pamela Keck

Tel.: +49 89 2000 3333 01

E-Mail: investor@medigene.com

Falls Sie die Zusendung von Informationen über Medigene zukünftig nicht mehr wünschen, bitten wir um eine entsprechende Mitteilung per E-Mail (investor@medigene.com). investor@medigene.comWir werden Sie dann von unserer Verteilerliste streichen.

(Ende)

Aussender: Medigene AG

Lochhamer Straße 11

82152 Planegg/Martinsried

Deutschland

Ansprechpartner: Medigene PR/IR

Tel.: +49 89 2000 3333 01

E-Mail: investor@medigene.com

Website: www.medigene.de

ISIN(s): DE000A40ESG2 (Aktie)

Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77163/Medigene_171024.001.png

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE000A40ESG2

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.