Mercedes-Chef - Weniger Investition in E-Autos wäre Riesenfehler

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Mercedes-Benz investiert trotz der aktuell schwachen Nachfrage ungebremst in Elektroautos.

Gleichzeitig erneuert der Konzern sein Angebot an Verbrennerautos bis in die 2030er Jahre. "Wenn man jetzt die Investitionen in Elektrifizierung zurückführen würde, wäre es ein Riesenfehler", sagte Mercedes-Chef Ola Källenius am Donnerstag beim Branchengipfel des Instituts für Automobilwirtschaft in Nürtingen. Andere Autohersteller warteten nämlich nicht. Die Marke mit dem Stern werde die E-Offensive weiterführen und den Verbrennermotor zugleich länger beibehalten. "Der Verbrenner wird rundum erneuert."

Das längere Nebeneinander der Antriebsarten führt Källenius zufolge zur größten Produktoffensive der Firmengeschichte in den Jahren 2025 bis 2028. "Wir müssen in kurzer Zeit 45 Autos machen - alle Legacies und alle neuen - das ist eine Herausforderung." Angesichts der zurzeit schwierigen Marktlage in China, wo Mercedes Absatzrückgänge hinnehmen muss, sagte Källenius: "Wir müssen realistisch sein in nächster Zeit. Wenn das Erlöspotenzial geringer ist als vorher, müssen wir uns anpassen." China sei das Land, wo er derzeit die meiste Zeit außerhalb Deutschlands verbringe.

(Bericht von Ilona Wissenbach, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)