NTT DATA, Inc. gibt bekannt: Stijn Nauwelaerts wird Chief People Officer

Der bisherige Corporate VP HR von Microsoft wird künftig bei NTT DATA, Inc. zur Beschleunigung der Transformation des Unternehmens beitragen

NTT DATA, ein weltweit führender Anbieter von digitalen Geschäfts- und IT-Services, gab heute bekannt, dass Stijn Nauwelaerts ab dem 18. November 2024 Chief People Officer von NTT DATA, Inc. sein wird. Als solcher wird er alle Aspekte der Personal- und Talentstrategie in der neu in NTT DATA integrierten internationalen Betriebsgesellschaft leiten, der über 150.000 Menschen in mehr als 50 Ländern angehören.

"Stijn ist eine außergewöhnliche Führungskraft mit einer tiefen Fachkompetenz in der Führung von Menschen und in der kulturellen Transformation im großen Maßstab. Seine Erfahrungen und Führungsqualitäten werden in einer für unser Unternehmen entscheidenden Zeit unverzichtbar sein, in der wir mit einer Technologie-Industrie und einer Belegschaft konfrontiert sind, die sich künftig schnell entwickeln werden", sagte Abhijit Dubey, President und CEO von NTT DATA, Inc.

Nauwelaerts bringt 30 Jahre globaler HR-Führungserfahrung in NTT DATA, Inc. ein. Er wechselt von Microsoft, wo er als Corporate Vice President HR den Personal- und Talentbereich der globalen Microsoft-Tochtergesellschaften und der Organisation Customer and Partner Solutions des Konzerns leitete. Davor war er HR-Leiter bei The Bank of New York in Brüssel, nachdem er seine Laufbahn als Rechtsberater begonnen hatte.

NTT DATA ist ein Global Top Employer, wo jeder Arbeitnehmerbeitrag unabhängig davon zählt, ob er Kunden hilft, ihre Ziele zu erreichen, oder zur Gestaltung einer besseren Welt beiträgt. Nauwelaerts wird ein globales Team von HR-Fachleuten leiten, die sich dem Ziel verschrieben haben, NTT DATA, Inc. zum besten Arbeitgeber zu machen.

"Die Chance, sich zu diesem Zeitpunkt dem Team von Abhijit Dubey bei NTT DATA, Inc. anzuschließen, ist extrem spannend. Die NTT-Mission, Technologie im guten Sinne einzusetzen, findet bei mir vollen Anklang, und ich freue mich darauf, meinen Beitrag dafür zu leisten, ein unglaubliches Umfeld für unsere diversen und talentierten Kollegen weltweit zu schaffen. Für mich ist das eine Kultur, in der sich Menschen entwickeln können, die ihnen Energie verleiht, der sie vertrauen, und die sie befähigt, sinnvolle Arbeit zu leisten", sagte Nauwelaerts.

Nauwelaerts besitzt die Titel eines Master of Law von der Universität Löwen (Belgien) und eines Master of Labor Law and Social Security Law der Université de Liège (Belgien).

Über NTT DATA

NTT DATA ist ein global tätiger, zuverlässiger und innovativer Anbieter von Geschäfts- und Technologiedienstleistungen mit einem Umsatz von über 30 Milliarden US-Dollar. Wir betreuen 75 % der Fortune Global 100 und unterstützen unsere Kunden in den Bereichen Innovation, Optimierung und Transformation für ihren langfristigen Erfolg. Als globaler Top-Arbeitgeber (Global Top Employer) verfügen wir über vielfältige Experten in mehr als 50 Ländern und ein robustes Partner-Ökosystem aus etablierten und neu gegründeten Unternehmen. Unsere Dienstleistungen umfassen Geschäfts- und Technologieberatung, Daten und künstliche Intelligenz, Branchenlösungen sowie die Entwicklung, Implementierung und Verwaltung von Anwendungen, Infrastruktur und Konnektivität. Außerdem sind wir einer der führenden Anbieter von digitaler und KI-Infrastruktur. NTT DATA ist Teil der NTT Group, die jedes Jahr mehr als 3,6 Milliarden US-Dollar in Forschung und Entwicklung investiert, um Unternehmen und die Gesellschaft dabei zu unterstützen, sicher und nachhaltig in die digitale Zukunft zu gehen.

Besuchen Sie uns unter nttdata.com.

