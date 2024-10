Dein Glück: Es ist hier wirklich leicht, zu den reichsten 1 % zu gehören!

Ist es leicht, zu den reichsten 1 % eines jeden Landes zu gehören? Nein, natürlich nicht. Oder zumindest nicht für jeden. Alleine die Kennzahl impliziert, dass es für einen Vertreter der 1 % 99 andere Menschen geben muss, die eben nicht dazugehören. Verblüffend, wie sinnvoll manchmal die Mathematik ist.

Als Deutscher Sparer und insbesondere Investor braucht man aber trotzdem nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Es ist nämlich hier vergleichsweise einfach, zu dieser elitären Gruppe zu hören. Betrachten wir einen spannenden Vergleich. Ehe wir auch ein bisschen herumrechnen.

Das reichste 1 %: So viel brauchst du in Deutschland im Vergleich zu den USA!

Wer in Deutschland mit Blick auf das Gesamtvermögen zu dem reichsten 1 % zählen möchte, der benötigt ein Vermögen von 1,3 Mrd. Euro. Das heißt übrigens: Alles, was du an Assets besitzt, abzüglich der vorhandenen Verbindlichkeiten. Immobilien, deine Investitionen, Aktien, Cash und auch jedes andere Asset kann prinzipiell gezählt werden.

1,3 Mio. Euro sind selbstverständlich nicht wenig. Aber es geht hierbei schließlich auch um das reichste Prozent. In anderen Regionen wie beispielsweise in den USA liegt die Messlatte bedeutend höher. Laut frischen Angaben des US-Portals Benzinga liegt dass benötigte Nettovermögen bei über 13 Mio. US-Dollar. Selbst wenn wir den US-Dollar-zu-Euro-Unterschied ausgleichen, liegt das Vielfache bei ca. 9. US-Amerikaner brauchen daher im direkten Vergleich mit den Deutschen bedeutend mehr.

Woran das liegt? Puh, ehrlich gesagt: Keine Ahnung. Ich könnte mir denken, dass die Aktienquote, die Unternehmerkultur oder auch andere Faktoren daran liegen. Jedenfalls kennst du nun die Messlatte, die du für das reichste 1 % benötigst.

In Deutschland kannst du es definitiv schaffen!

Wenn du 1,3 Mio. Euro und 13 Mio. US-Dollar für vergleichsweise hohe Werte hältst, hast du selbstverständlich recht. Den qualitativen Unterschied zu würdigen ist jedoch wichtig. Auch mit Blick auf die Erreichbarkeit. Als Deutscher wirst du, zumindest Stand jetzt, viel einfacher ein solches Vermögen erreichen können.

Um hierzulande 1,3 Mio. Euro innerhalb von 35 Jahren zu erreichen, müsstest du bei einer durchschnittlichen Rendite von 8 % pro Jahr ca. 603 Euro pro Monat investieren. Keine Frage: Das ist ambitioniert. Aber es ist zumindest möglich, wenn man diszipliniert ist und notfalls auch die Bereitschaft besitzt, dieses Geld zu sparen und konsequent zu investieren.

Wer hingegen in den USA 13 Mio. US-Dollar erreichen möchte, der müsste bei einer gleichen Rendite über 6.000 US-Dollar pro Monat investieren. Erneut der Hinweis: Wir haben unterschiedliche Währungen. Der Unterschied bleibt trotzdem gigantisch.

Deshalb sei dir besser deines großen Vorteils bewusst: Nutze Aktien und Rendite und vielleicht wirst du auch irgendwann zum reichsten 1 % gehören. Garantiert ist das selbstverständlich nicht. Der Wert, der benötigt wird, kann auch schwanken. Im Zweifel ist es aber auch ausreichend, zum den wohlhabendsten 5 % zu gehören. Oder was meinst du?

Der Artikel Dein Glück: Es ist hier wirklich leicht, zu den reichsten 1 % zu gehören! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Aktienwelt360 2024