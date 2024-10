Deutsche Bank - Gut auf Kurs zur 20-Euro-Mark

Aus mehreren langfristigen Abwärtstrends ist die Aktie der Deutschen Bank in den vergangenen Monaten bereits ausgebrochen. Nachdem nun auch der massive Juli/August-Absturz gut verdaut ist, kann die DAX-Aktie wieder das zyklische Top 17 Euro vom April ins Visier nehmen. Gelingt mit einem Siebenjahreshoch der Ausbruch, kann die waagerechte Barriere um 20 Euro angepeilt werden. Diese wurde zum Jahresbeginn 2017 etabliert. Unterstützung und Rückenwind kommt von einem Aufwärtstrend, der durch die Monatstiefs vom August und vom September definiert wird und inzwischen um 15,80 Euro verläuft. Dieser ist so steil, dass der Ausbruch über die 17er-Marke binnen Monatsfrist gelingen wird, sofern er intakt bleibt. Ist das nicht mehr der Fall, kommen die mittelfristig bedeutenden Gleitenden Durchschnitte der vergangenen 38 und 55 Börsentage als Unterstützungen ins Spiel. Diese bewegen sich zurzeit in steigender Manier um 14,70/15,20 Euro. Und auch die vielbeachtete 200-Tage-Linie hat inzwischen bereits das 14,30er-Niveau erreicht. Nachhaltig durchbrochen wäre dieser unter der waagerechten Zone im 13,80er-Bereich, wo auch das Zweimonatstief liegt. Direkt darunter kann ein Stopp platziert werden.

Deutsche Bank (Daily)

Quelle: stock3.com² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Deutsche Bank

Quelle: stock3.com²

