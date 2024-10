Netflix gesucht | Rekordwoche voraus

Gestern Abend kamen nachbörslich die Zahlen des Streaming Platzhirsches Netflix über die Ticker und konnten die Erwartungen beim EPS und Umsatz übertreffen.

Die Ankündigung in der anschliessenden PK, dass man bis zu 18 Mrd. US $ in neuen Content stecken wird und die angehobene Umsatz- und Ergebnisprognose für das Jahr 2025, lassen die Aktie vorbörslich steigen und die Technologiebörse NASDAQ gleich mit.

Der Gesamtmarkt profitiert weiter vom Narrativ des "Goldlöckchen Szenarios", das mit sinkenden Inflationsraten, guten Wachstumsperspektiven der Unternehmen und einem robusten US Arbeitsmarkt einher geht.



00:00 Intro

02:10 USA Immobilienmarkt

03:42 China: Einzelhandel | Industrie | Immobilien

05:40 Japan: Verbraucherpreise | Lohnentwicklung

06:46 Geopolitik

08:01 US Wahlen | FED

09:00 Meldungen: Bank of Amerika, Intel, Amazon, CVS Health u.m.

12:31 Autoliv, American Express, Procter & Gamble

16:06 Netflix, Intuitive Surgical, BTIG



