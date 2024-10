DAX® - Steiler Kurzfrist-Trend um 19.350 Zähler

Der vorige Freitag brachte dem DAX® zwar kein neues Allzeithoch auf Intraday-Basis, sehr wohl aber eines auf Schlusskursbasis. Dieses lag mit 19.657 Punkten nur 17 Zähler unter dem absoluten Top vom 17. Oktober. Interessant ist es, sich in der laufenden langfristigen Hausse einmal die soliden Aufwärtstrends anzuschauen, die sich im Linienchart ergeben, wo eben nur die Schlusskurse eine Rolle spielen. Angefeuert wird der Index sehr stark von einem steilen, seit gut zehn Wochen etablierten Aufwärtstrend, welcher zurzeit um 19.350 Punkten verläuft und der in gut drei Wochen die 20.000er-Marke erreichen wird. Nach einem Bruch dieses Aufwärtstrends könnte die waagerechte Unterstützungszone im 18.900er-Bereich getestet werden. Der knapp einjährige Aufwärtstrend schmiegt sich wiederum an die um 18.150 Punkte verlaufende 200-Tage-Linie an und verstärkt die entsprechende Unterstützung. Ein gut zweijähriger Aufwärtstrend verläuft wiederum leicht über der 17.600er-Marke, während der am Corona-Crash-Tief vom März 2020 startende Aufwärtstrend inzwischen um 15.900 Zähler verläuft. Kurzfristig könnte eine obere, gut dreimonatige Trendlinie bei aktuell etwa 19.710 Punkte für Widerstand sorgen.

DAX® (Daily)

Quelle: stock3.com² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3.com²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.