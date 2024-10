Diese 2 Dividendenaktien gehören in jedes Depot

Dividendenaktien sind eine großartige Möglichkeit, ein passives Einkommen aufzubauen. Man investiert einmal und kann sich dann regelmäßig über Ausschüttungen freuen – wer möchte das nicht? Gerade für langfristig orientierte Anleger sind sie interessant, denn sie bieten Stabilität und regelmäßige Renditen. In diesem Artikel stelle ich dir zwei Dividendenaktien vor, die in jedem Depot eine gute Figur machen und mit denen du entspannt ein passives Einkommen aufbauen kannst.

Procter & Gamble – Eine verlässliche Dividendenmaschine

Wer an stabile Dividenden denkt, kommt an Procter & Gamble (WKN: 852062) nicht vorbei. Das Unternehmen kennt jeder, schließlich gehören Marken wie Pampers, Gillette und Ariel zu den Haushaltsnamen. Aber wusstest du auch, dass Procter & Gamble seit über 60 Jahren jedes Jahr seine Dividende erhöht? Damit ist das Unternehmen eine echte Größte unter den Dividendenaktien. Für Dividendenjäger ist das ein echter Traum, oder?

Mit einer Dividendenrendite von etwa 2,4 % (Stand: 14.10.2024, ausschlaggebend für alle Angaben) wirkt das vielleicht auf den ersten Blick nicht gigantisch. Aber die Konstanz, mit der Procter & Gamble zahlt und die Dividende steigert, ist der eigentliche Clou. Für langfristige Anleger, die ein stetig wachsendes Einkommen aufbauen möchten, ist das Unternehmen daher wie gemacht. Und seien wir mal ehrlich: Produkte wie Zahnpasta und Windeln werden immer gebraucht, was das Geschäftsmodell extrem stabil macht.

Coca-Cola – Erfrischend verlässliche Dividenden

Die zweite Aktie, die meiner Meinung nach in jedes Depot gehört, ist Coca-Cola (WKN: 850663). Klar, jeder kennt die süße Brause, aber auch als Dividendenaktie ist das Unternehmen ein absoluter Klassiker. Ebenfalls seit über 60 Jahren schüttet Coca-Cola ununterbrochen Dividenden aus – und steigert diese regelmäßig. Aktuell liegt die Dividendenrendite bei rund 2,8 %, was für viele Investoren sehr attraktiv ist.

Was Coca-Cola zusätzlich so interessant macht, ist die enorme globale Reichweite. In mehr als 200 Ländern verkauft das Unternehmen nicht nur Softdrinks, sondern auch Wasser, Tee und Säfte. Die Markenstärke ist unangefochten und das Geschäftsmodell läuft rund – selbst in wirtschaftlich schwierigen Zeiten bleibt Coca-Cola eine verlässliche Einnahmequelle. Für Anleger, die langfristig auf Stabilität setzen, ist diese Aktie daher ein echtes Must-have.

Fazit: Zwei solide Aktien für langfristiges Wachstum

Dividendenaktien wie Procter & Gamble und Coca-Cola bieten Anlegern die perfekte Kombination aus Sicherheit und regelmäßigen Ausschüttungen. Beide Unternehmen haben bewiesen, dass sie auch in Krisenzeiten stabile Gewinne erwirtschaften und ihre Dividenden kontinuierlich erhöhen. Für langfristige Investoren, die ein passives Einkommen aufbauen möchten, sind diese beiden Aktien daher eine ausgezeichnete Wahl.

Ob man sich sofort mit größeren Beträgen beteiligt oder regelmäßig kleinere Summen investiert – mit diesen Dividendenaktien lässt sich entspannt und sicher Vermögen aufbauen. Und wer weiß, vielleicht decken sie irgendwann sogar deine monatlichen Ausgaben? Je früher man damit beginnt, ein passives Einkommen aufzubauen, desto wahrscheinlicher ist dieses Szenario zumindest.

Der Artikel Diese 2 Dividendenaktien gehören in jedes Depot ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Caio Reimertshofer besitzt Aktien von Coca-Cola. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

