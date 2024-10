Die meistgehandelten Produkte: Deutsche Telekom mit 2G-Abschaltung!

Nach den gestrigen Verlusten ist der DAX® heute positiv in den Tag gestartet. Damit liegt der aktuelle Höchstand des deutschen Leitindex von 19.675 Punkten nicht mehr weit entfernt. Viele DAX®-Konzerne werden diese Woche ihre Quartalszahlen präsentieren. Angefangen hat SAP gestern Abend mit einem optimistischen Ergebnis. Heute wird die Deutsche Börse folgen.

Im Blickpunkt der Anleger stehen heute Call-Optionsscheine auf SAP. Der Software-Hersteller hat im dritten Quartal leicht besser abgeschnitten als erwartet und damit seinen Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. Die Aktien konnten ihren Erfolgslauf fortsetzen und Analysten bleiben sehr optimitisch gestimmt. Auch Long Faktor-Optionsscheine auf die Deutsche Telekom sind heute gefragt. Der digitale Telekommunikationsanbieter plant zum 30. Juni 2028 den 2G-Mobilfunk komplett abzuschalten. Damit wären Mobilfunk-Telefonate nur noch in 4G und 5G Netzen möglich. Das Abschalten könnten das Netz weiter verbessern und damit das surfen im ländlichen Bereich stärken. Außerdem gehören Faktor-Optionsscheine auf Cisco Systems zu den meistgehandelten Produkten. Der Netzwerkriese zeigt eine stabile Position und konnte im letzten Monat einen beachtlichen Kursanstieg erzielen. Auch Analysten sind zuversichtlich, denn das Unternehmen zeigt Potenzial im Bereich der künstlichen Intelligenz. Call Knock-Out-Optionsscheine auf Rheinmetall sind ebenfalls im Mittelpunkt der Anleger. Die Aktie konnte zuletzt einen leichten Anstieg verzeichnen und stieg um rund 90 Prozent in den letzten 12 Monaten. Anleger blicken gespannt auf den im November anstehenden Kapitalmarkttag.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HD06SD 7,25 19547,50 Punkte 20258,98 Punkte 26,45 Open End DAX® Put HD186P 2,52 19547,50 Punkte 19778,55 Punkte 74,99 Open End Rheinmetall AG Put HD82AZ 14,45 495,05 EUR 638,90 EUR 3,43 Open End DAX® Put HD06SG 7,65 19547,50 Punkte 20299,20 Punkte 25,09 Open End SAP SE Put HD9LH0 3,78 222,60 EUR 259,97 EUR 5,87 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.10.2024; 10:09 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Danone S.A. Call HD43EC 0,30 64,08 EUR 65,00 EUR 20,31 19.03.2025 DAX® Put HD0KKU 0,72 19545,00 Punkte 17400,00 Punkte 260,39 17.12.2024 NVIDIA Corp. Call HD4XMJ 16,62 143,71 USD 137,50 USD 8,18 15.01.2025 SAP SE Call HD3XXE 2,97 222,65 EUR 200,00 EUR 9,67 19.03.2025 NVIDIA Corp. Call HD5R78 25,64 143,71 USD 140,00 USD 6,23 18.06.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.10.2024; 10:16 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Cisco Systems Inc. Long HD2ZH7 12,65 56,655 28,31 USD 2 Open End DAX® Long HD1GPF 1,30 19558,00 18686,06 Punkte 25 Open End NVIDIA Corp. Long HD339C 2,17 143,13 119,79 USD 6 Open End NVIDIA Corp. Long HD6C0Y 4,09 143,13 107,81 USD 4 Open End Deutsche Telekom AG Long HC5V32 13,73 27,695 18,60 EUR 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.10.2024; 10:33 Uhr;

