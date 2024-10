Glänzende Gelegenheit zur Portfoliodiversifikation: RUA GOLD gibt Update zum Erwerb der “Reefton-Assets” von “Siren Gold”

EQS-Media / 22.10.2024 / 07:30 CET/CEST



Rua Gold Inc. (ISIN: CA78109M1077 ; WKN: A4010V) freut sich, ein Update zu dem zuvor bekannt gegebenen Erwerb von “Reefton Resources Pty Limited” zu geben - einer 100%-igen Tochtergesellschaft von “Siren Gold Ltd.” mit Liegenschaften, die an die Konzessionsgebiete des Unternehmens im produktiven Goldfeld “Reefton” in Neuseeland angrenzen.

Das Unternehmen und “Siren” haben vereinbart, die Bedingungen der Transaktion abzuändern, wobei RUA GOLD zusagt, 10.000.000 Stammaktien von “Siren” zu einem Preis von 0,20 AUD pro Aktie mit einem Gesamtbruttoerlös von 2.000.000 AUD zu erwerben.

Das Unternehmen hebt hervor, dass die folgenden Bedingungen erfüllt wurden:

- Die Aktionäre von RUA GOLD haben der Transaktion zugestimmt

- Das Unternehmen hat die benötigte Einwilligung der “New Zealand Petroleum and Mineral” (“NZPAM”) erhalten, die Kontrolle über die Explorationsgenehmigungen von Reefton an RUA GOLD zu übertragen

- Das Unternehmen hat den Entwurf eines unabhängigen Berichts gemäß “National Instrument 43-101" erstellt

- Die TSX Venture Exchange (TSXV) hat die Transaktion unter Auflagen bewilligt. Die endgültige Bewilligung wird erwartet, wenn die Bedingungen für die Transaktion gemäß “TSXV-Richtlinie 5.3” erfüllt sind, welche die Einreichung des zuvor genannten “43-101”-konformen Berichts beinhaltet

Der letzte wichtige Meilenstein, der erwartet wird, ist die Abstimmung der Aktionäre von “Siren” am 28. Oktober 2024. Bei einer Zustimmung geht das Unternehmen davon aus, dass der Abschluss der Transaktion im November erfolgen wird.

Robert Eckford, CEO von RUA GOLD, erklärte:

“Dies ist eine spannende Phase für die Aktionäre von RUA GOLD, die Aktionäre von Siren Gold, und die Gemeinschaft des Goldfelds Reefton. Unser Zusammenschluss stellt eine erstklassige Gelegenheit dar, ein hochwertiges Gold- und Antimon-Explorationsunternehmen aufzubauen, das bereit ist, durch sein auf diesem Landpaket geplantes Bohrprogramm Mehrwert zu schaffen. Wir werden eine Kombination neuer Entdeckungen und der Skalierbarkeit historischer hochgradiger Minen in Betracht ziehen, um ein führender Goldproduzent in der Region zu werden.”

Die Bergbaubranche in Neuseeland erlebt gerade einen Aufschwung, der von regionalen und ausländischen Investitionen sowie einer bergbaufreundlichen Regierung, die fortschrittliche Richtlinien einführt, unterstützt wird. Die sich ergebenden Verbesserungen der örtlichen Infrastruktur und Beschäftigungsmöglichkeiten wird die Westküste transformieren und für ganz Neuseeland von Vorteil sein.

Höhepunkte der Transaktion

Gemäß den Bedingungen des abgeänderten Abkommens wird “Siren” ein Entgelt von insgesamt 22 Millionen AUD (20,4 Millionen C$) erhalten:

- 2 Millionen AUD (1,8 Millionen CAD) in bar, wovon 1 Million AUD bereits bezahlt wurde und die restliche 1 Million AUD beim Abschluss der Transaktion bezahlt wird, sowie

- 2 Millionen AUD (1,8 Millionen C$) in bar gegen 10.000.000 Stammaktien von Siren, die bei Abschluss der Transaktion gewechselt werden, und

- 83.927.383 voll eingezahlte Aktien von RUA GOLD im Wert von 18 Millionen AUD (16,6 Millionen CAD Berechnet anhand des 30-tägigen volumengewichteten Durchschnittskurses von RUA GOLD an der CSE vom 12. Juli 2024 von 0,1983 C$ bei einem AUD:CAD-Wechselkurs von 0,9246.), die beim Abschluss der Transaktion mit vertraglichen Wiederverkaufsbeschränkungen ausgegeben werden.

Nach Abschluss der Transaktion wird Siren ungefähr 26 % von RUA GOLD besitzen und der Chairman von Siren, Herr Brian Rodan, wird in das Board von RUA GOLD aufgenommen werden. Die Transaktion wird den Aktionären des Unternehmens die folgenden Vorteile bescheren:

- Gesteigerte Größe und Ressourcen durch die Zusammenlegung von Projekten und Explorationsteams

- Erhöhte Exposition gegenüber dem äußerst vielversprechenden und unzureichend erkundeten Goldfeld “Reefton” als größter Landbesitzer in dieser Region mit etwa 120.000 ha an kombinierten Konzessionsgebieten

- Höhere Sichtbarkeit für Investoren und bessere Positionierung unter den Wettbewerbern mit der Möglichkeit, die Aktionärsbasis des Unternehmens zu erweitern

- Potenzial für zukünftige betriebliche Synergien (d. h. zentralisierte Infrastruktur und Arbeitskräfte) durch die Schaffung von Größenvorteilen für das gesamte Landpaket

- Kontinuierliches Engagement beim vielversprechenden Aktivum des Unternehmens, Glamorgan auf der Nordinsel Neuseelands.

Details zur aktualisierten Transaktion

Das Unternehmen hat von seinen Aktionären die Zustimmung hinsichtlich der Transaktion erhalten.

Zudem hat das Unternehmen am 17. Oktober 2024 die Einwilligung der “NZPAM” zu der Änderung der Kontrolle über die Explorationsgenehmigungen von Reefton infolge der Transaktion erhalten.

Das Unternehmen arbeitet derzeit daran, die Bedingungen der TSXV für die Transaktion gemäß Abschnitt 5.7 der TSXV-Richtline 5.3. zu erfüllen. Um die endgültige Genehmigung durch die TSXV zu erhalten, wird das Unternehmen einen unabhängigen Bericht nach National Instrument 43-101 sowie einen Finanzplan einreichen, der aufzeigt, dass das Unternehmen über ausreichend finanzielle Ressourcen verfügt, um die Transaktion abzuschließen und die erste Phase des vorgeschlagenen Arbeitsprogramms und die Liegenschaftszahlungsverpflichtungen mindestens sechs Monate lang zu finanzieren.

Das den Erwerb von “Reefton” regelnde Transaktionsabkommen und die Bescheinigung der Zustimmung nicht maßgeblicher Aktionäre (Disinterested Shareholder Approval) des Unternehmens wurden bei der TSXV eingereicht. Ein rechtliches Gutachten zum Titel, welches die Befugnis von “Siren” zur Übertragung des Projekts “Reefton” bestätigt, wird ebenfalls benötigt werden. Der endgültige Abschluss unterliegt der Genehmigung dieser Anforderungen durch die TSXV.

Über RUA GOLD

Rua Gold Inc. (ISIN: CA78109M1077 ; WKN: A4010V) ist ein Explorationsunternehmen, das sich strategisch auf Neuseeland konzentriert. Mit jahrzehntelanger Erfahrung hat unser Team große Entdeckungen erfolgreich in produzierende Weltklasse-Minen auf mehreren Kontinenten überführt. Das Team konzentriert sich jetzt auf die Maximierung des Asset-Potenzials der beiden vielversprechenden hochgradigen Goldprojekte von RUA.

Das Unternehmen kontrolliert den “Reefton”-Goldbezirk als dominierender Landbesitzer im “Reefton Goldfield” auf der Südinsel Neuseelands. RUA GOLD wird nach dem Abschluss der bereits angekündigten Übernahme von “Reefton Resources Pty Limited” (siehe die Pressemitteilung vom 15. Juli 2024) über ca. 120.000 Hektar Grundbesitz in einem Bezirk verfügen, in dem in der Vergangenheit über 2 Millionen Unzen Gold bei Gehalten zwischen 9 und 50 Gramm pro Tonne gefördert wurden.

Das Projekt “Glamorgan” des Unternehmens festigt RUA GOLDs Position als führender hochgradiger Goldexplorer auf der Nordinsel Neuseelands. Dieses äußerst aussichtsreiche Projekt befindet sich im Hauraki-Bezirk der Nordinsel, einer Region, die beeindruckende 15 Millionen Unzen Gold und 60 Millionen Unzen Silber produziert hat. “Glamorgan” liegt nur 3 km von “OceanaGold Corporations” größtem Goldminenprojekt “WKP” entfernt.

Glänzende Investitionschance in unsicheren Zeiten

Der Goldmarkt zeigt sich derzeit äußerst dynamisch, mit einem Goldpreis, der kürzlich ein bemerkenswertes Allzeithoch von über 2700 Dollar erreichte. Goldaktien können zu solch einem Zeitpunkt überproportional von steigenden Goldpreisen profitieren. Ein Anstieg des Goldpreises kann nämlich zu einem noch stärkeren Anstieg der Unternehmensgewinne und folglich der Aktienkurse führen. Außerdem können Aktien oft eine geringe Korrelation zu anderen Aktien aufweisen, was zur Risikominderung im Gesamtportfolio beitragen kann.

Ein besonders aussichtsreiches Unternehmen im Goldsektor dürfte Rua Gold Inc. (ISIN: CA78109M1077; WKN: A4010V) sein. Das Unternehmen zeichnet sich durch den Fokus auf nachhaltige Bergbaupraktiken aus, kann zwei vielversprechende Goldprojekte in Neuseeland vorweisen und hatte zuletzt einen nicht unerheblichen Explorationserfolg: Der potenziell hohe Antimongehalt im “Murray Creek”-Gebiet eröffnet zusätzlich vielversprechende Möglichkeiten für das Unternehmen. Die USA etwa stufen “Antimon” als strategisch wichtiges Mineral ein, vergleichbar mit Kobalt und Uran. Hauptanwendungen in den USA umfassen Blei, Munition und Flammschutzmittel. Chinas Exportbeschränkungen seit September 2024 treiben die Preise weiter nach oben. Experten erwarten eine anhaltend hohe Nachfrage, insbesondere aus der Solar- und Munitionsindustrie, was voraussichtlich zu weiteren Preissteigerungen führen wird.

Zudem bietet Neuseeland als Standort eine reiche Bergbautradition und geologische Vielfalt, die Rua Gold’s Projekte zusätzlich aufwertet. Mit geplanten Bohrarbeiten und vielversprechenden vorläufigen Analysen könnte Rua Gold in naher Zukunft sein volles Potenzial entfalten.

Angesichts der aktuellen Marktdynamik, des Rekord-Goldpreises und der spezifischen Vorteile von Goldaktien, bietet sich Anlegern hier eine attraktive Gelegenheit zur Portfoliodiversifikation.

