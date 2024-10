IRW-News: Camino Minerals Corp.: Camino identifiziert neue Kupfersatellitenzonen entlang von primärer Verwerfung La Estancia bei Kupferprojekt Los Chapitos in Peru

IRW-PRESS: Camino Minerals Corp.: Camino identifiziert neue Kupfersatellitenzonen entlang von primärer Verwerfung La Estancia bei Kupferprojekt Los Chapitos in Peru

Vancouver, BC / Accesswire / 22. Oktober 2024 / Camino Minerals Corporation (TSX-V: COR) (OTC PINK: CAMZF) (Camino oder das Unternehmen) freut sich, ein Update hinsichtlich des Fortschritts des Kartierungs- und Explorationsprogramms im Sommer 2024 beim Kupferprojekt Los Chapitos (Los Chapitos oder das Projekt) in Peru bereitzustellen. Während des geologischen Kartierungsprogramms im Sommer haben die gemeinsamen Bestrebungen von Camino und dessen Explorationspartner Nittetsu Mining CO., LTD. (Nittetsu) das geologische Kartierungsprogramm im Maßstab 1:5.000 und 1:2.000 erheblich weiterentwickelt, wobei erfolgreich neue vielversprechende Kupferoxidgebiete im Abschnitt La Estancia identifiziert wurden, die Potenzial für zukünftige Explorationsbohrungen und Erschließungen aufweisen. Diese Verwerfung bei La Estancia erstreckt sich über etwa 12 km durch die Claims von Camino bis zur Konzessionsgebietsgrenze, wo Rio Tinto im Jahr 2024 Claims abgesteckt hat (siehe Pressemitteilung vom 17. Mai 2024). Die Diamantbohrungen werden voraussichtlich bereits im Dezember 2024 beginnen.

Die fortgeschrittenen Explorationsarbeiten bei Los Chapitos in Peru ergänzen die Unternehmensstrategie von Camino hinsichtlich der Entwicklung der Produktion in Zusammenhang mit dem kürzlich bekannt gegebenen Abkommen über den Erwerb der baubereiten Kupfermine Puquios in Chile (siehe Pressemitteilung vom 7. Oktober 2024).

Höhepunkte:

- Identifizierung von fünf neuen Explorationszielen bei La Estancia

- Entdeckung zusätzlicher Kupferzonen bei Pilar Maria entlang des Abschnitts Diva

- Bemerkenswerte Mineralisierung bei mehreren Zielen, einschließlich:

o Pampero: Bis zu 3,8 % Kupfer (Cu) und 4,0 ppm Silber (Ag) in geochemischen Proben

o Pilar Maria: Kupferoxidgehalte von bis zu 7,3 % Cu und 54 ppm Ag

o Sombrero Blanco: Kupferoxidmantos und exotische Kupferlagerstätten an der Oberfläche

- Die Bohrungen bei den priorisierten Zielen sollen bereits im Dezember 2024 mit der erwarteten neuen Tranche von 1,5 Millionen $ aus der Earn-in-Finanzierung von Nittetsu beginnen.

- Die laufenden Explorationen peilen auch die strukturellen Grenzen des 12 km langen Abschnitts La Estancia an, der an kupferreiche IOCG-Systeme wie Candelaria und Mantoverde ausgerichtet ist.

In den Los Chapitos-Claims wurden bereits zuvor Bohrungen auf über 25.000 m durchgeführt und es wird nach neuen Satellitenlagerstätten gesucht, die sich in Richtung Nordwesten entlang der Verwerfung La Estancia befinden, einschließlich verbundener, von Norden nach Süden verlaufender Verwerfungen. Studien anderer Eisenoxid-Kupfer-Gold- (IOCG)-Regionen zeigen, dass bis zu 80 % des metallischen Vorkommens dieser Systeme innerhalb von 2 km in Zusammenhang mit strukturellen Grenzen wie bei den Minen Candelaria, Mantoverde, El Soldado und Michilla vorzufinden sind, die zusammen mit dem Grad der Erosion den Kupfermetallgehalt in der Lagerstätte regulieren. Daher haben wir unsere geologischen Kartierungen in der Nähe von La Estancia konzentriert, während wir nach wie vor an der Erweiterung und Identifizierung neuer Zonen entlang unseres 8 km langen Abschnitts Diva arbeiten.

Die neuen Ziele bei Los Chapitos weisen Ähnlichkeiten mit den mantoartigen Kupferlagerstätten im Norden von Chile auf und zeigen weiterhin hervorragendes Potenzial für Kupfer-Silber-Manto- und IOCG-artige Lagerstätten.

Los Chapitos ist reich an Zielen für Kupferentdeckungen, wobei im Rahmen des Sommerprogramms 2024 mehrere neue Kupferexplorationsgebiete mit hoher Priorität identifiziert wurden, sagte Jay Chmelauskas, CEO von Camino. Darüber hinaus sind wir davon überzeugt, dass unsere Kupferexploration Los Chapitos in Peru nach unserem kürzlich unterzeichneten endgültigen Abkommen hinsichtlich der baubereiten und genehmigten Kupfermine Puquios in Chile als Nächstes für die Erschließung infrage kommt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77194/CaminoPR10222024_dePRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Standort der primären Kupferexplorationsziele 2024 bei Los Chapitos

Während des Programms der geologischen Kartierungen im Maßstab 1:5000 wurden an der Verwerfung La Estancia fünf Zonen identifiziert, die für eine Exploration von Interesse sind: Pampero, Sombrero Blanco, Ocoa, Medanos und Vizcacha (Abbildung 1).

Das primäre Ziel des Kartierungsprogramms im Sommer war die Bewertung der wichtigsten Ziele im Gebiet La Estancia, nämlich Pampero und Sombrero Blanco, wo eine Kartierung im Maßstab 1:2000 durchgeführt wurde, die neue kleinere Verwerfungen ergab, die die an der Oberfläche vorgefundene Mineralisierung begrenzen.

Bei der im Zielgebiet Pampero vorgefundenen Mineralisierung handelt es sich um Kupferoxide und -sulfide wie Malachit/Atacamit, Kieselkupfer, Chalkopyrit und Eisenglanz (Abbildung 2) mit einer starken Chlorit-Serizit-Siliziumdioxid-Alteration an der Oberfläche am Kontakt der Intrusivkörper mit granodioritischer Monzonitzusammensetzung, die in Kontakt mit der Formation Chocolate stehen. Im Rahmen der Arbeiten beim Ziel Pampero wurden geochemische Probennahmen in den Schürfgrabenschlitzen sowie in Gebieten mit Mineralvorkommen durchgeführt, wobei die Ergebnisse hohe Werte von bis zu 3,8 % Cu und 4,0 ppm Ag ergaben.*

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77194/CaminoPR10222024_dePRcom.002.jpeg

Abbildung 2: Planansicht mit Standort des Ziels Pampero und der Kupferoxidvorkommen

* Probe X073899/2024 Lithologie: Tuff von andesitischen Kristallen der Fm. Chocolate mit siliciumhaltiger Alteration. Mit reichlich Kupferoxiden, wie etwa Malachit und Brochantit. Die Probe wurde in einem 1-m-Schlitz innerhalb eines 6 m langen Schürfgrabens mit Az-Nr. 30 entnommen (metrischer Standort, x: 563662, y: 8270313, z: 700). Das Gewicht der Probe im Labor (WEI-21) belief sich auf 2,52 kg.

Beim Ziel Sombrero Blanco befinden sich die kartierten mineralisierten Zonen im Liegenden der Verwerfung La Estancia sowie im Hangenden und im Liegenden der Verwerfung Sombrero (kürzlich entdeckte Verwerfung). Die Mineralisierung wird von den Verwerfungskanälen von Sombrero und den mineralisierten hydrothermalen Brekzien begrenzt. Diese Kanäle erzeugen mineralisierte Mantos in andesitischen Tuffen und vulkanogenem Gestein mit Oxidmineralisierung (Malachit, Atacamit, Kieselkupfer). Mehrere neue Kupfervorkommen wurden bei Ausbissen, Sucharbeiten und Schürfgräben identifiziert. Die mineralisierten Zonen wurden als Kupferoxidmantos, mineralisierte Brekzien und exotische Kupferlagerstätten an der Oberfläche erkannt (Abbildung 3).

Das Durchschneiden größerer Strukturen, wie etwa der Verwerfung La Estancia, mit anderen kleineren Strukturen ermöglicht die Erschließung von Zuleitungen und zuleitungsartigen Mineralisierungskanälen sowie linsenförmige Mantos, die jenen ähnlich sind, die in den vergangenen Jahren entlang des Abschnitts Diva kartiert wurden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77194/CaminoPR10222024_dePRcom.003.jpeg

Abbildung 3: Planansicht mit Standort des Ziels Sombrero Blanco und der Kupferoxidvorkommen

Das Ziel Pilar Maria befindet sich in jenem Gebiet, das in der Vergangenheit als Abschnitt Diva bezeichnet wurde, wo Kartierungen im Maßstab 1:2.000 durchgeführt wurden, die etwa 180 ha umfassen und Kupferoxid- und -sulfidmineralisierungen mit starken geochemischen Kupfersignaturen aufweisen. Die geochemische Untersuchung des Gesteins ergab Kupferoxide mit Gehalten von bis zu 7,3 % Cu und 54 ppm Ag (Probe M203568/2016).

Pilar Maria befindet sich auch in der Nähe der kürzlich identifizierten tiefliegenden Verwerfung Rumi Puka, die die Struktur Diva durchschneidet.

Diese Kartierungsergebnisse bieten einen breiten Rahmen für die Geologie, Struktur und Alteration und bestätigen das Potenzial für eine bedeutsame Kupfermineralisierung. Es wurden zwei Arten von Mineralisierungen entdeckt.

Die erste, nämlich Kupferoxidvorkommen, ist mit Bändern mit starker kalihaltiger Alteration mit Chalkopyrit verbunden. An der Oberfläche sind Kupferoxide über das gesamte Gebiet verstreut, die aus Malachit, Brochantit, Kieselkupfer und sporadisch aus Kupferglanz und Bornit bestehen (Abbildung 4). Es gibt eine weitere Gruppe von Kupferoxidvorkommen, die mit der Verwerfung Diva verbunden sind.

Die zweite Art kommt in der propylitischen Alterationszone vor, wo Chalkopyrit in sporadischen Geoden oder Drusen aus Kalzit-Epidot-Chalkopyrit vorgefunden wird. In Anbetracht der Geologie, Verwerfungen, Geochemie und Mineralisierungsvorkommen wurden drei neue Ziele definiert: Maqui, Diva und Apu.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77194/CaminoPR10222024_dePRcom.004.jpeg

Abbildung 4: Planansicht mit Standort des Ziels Pilar Maria sowie der Kupferoxid- und -sulfidvorkommen.

La Estancia und der Abschnitt Diva weisen beträchtliches Explorationspotenzial mit mehreren neuen vorrangigen Zielen auf, die mittels Bohrungen erprobt werden müssen, insbesondere bei Pampero und Pilar Maria, wo der Beginn der Bohrtätigkeiten bereits für Dezember geplant ist.

Über Camino

Camino ist ein Kupfer-Explorationsunternehmen in der Explorations- und Entwicklungsphase. Camino konzentriert sich darauf, sein hochgradiges Kupferprojekt Los Chapitos in Peru hin zur Ressourcenbeschreibung voranzutreiben und neue Entdeckungen hinzuzufügen. Camino verfügt auch über die Explorationsgenehmigung für ein Bohrprogramm auf dem Kupfer-Porphyr-Projekt Maria Cecilia. Darüber hinaus hat Camino seine Landposition bei seinem Kupfer- und Silberprojekt Plata Dorada erweitert. Camino ist bestrebt, ein Portfolio an fortschrittlichen Kupferanlagen zu erwerben, die das Potenzial haben, Kupfer in eine elektrisierende kupferintensive Weltwirtschaft zu liefern. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Camino unter www.caminocorp.com.

Jose A. Bassan, MSc. Geologist, ein unabhängiger Geologe FAusIMM (CP) 227922, eine sachkundige Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat den technischen Inhalt dieses Dokuments geprüft und genehmigt. Herr Bassan hat die relevanten Daten zur Unterstützung der technischen Offenlegung, einschließlich der Probenahme- und Analysedaten, überprüft und verifiziert.

IM NAMEN DES BOARDS

/gez./ Jay Chmelauskas

President und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Camino Investor Relations

info@caminocorp.com

Tel: (604) 493-2058

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Veröffentlichung.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Bestimmte Angaben in dieser Mitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Angaben in dieser Mitteilung hat das Unternehmen bestimmte Faktoren und Annahmen zugrunde gelegt, die auf den aktuellen Einschätzungen des Unternehmens sowie auf Annahmen und Informationen basieren, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören die Aussichten auf zukünftige Explorationsarbeiten bei Los Chapitos, zukünftige geplante Bohrprogramme, die Aussichten auf Kupferexplorationen in neuen Zielgebieten, die Erwartungen hinsichtlich Joint Ventures und/oder strategischer Partnerschaften in Bezug auf die Grundstücke des Unternehmens sowie der Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen auf der Basis der ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen für angemessen hält, können sie sich als falsch erweisen, und die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Mitteilung unterliegen zahlreichen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem, dass die tatsächlichen Ergebnisse der Explorationsaktivitäten des Unternehmens von den Erwartungen des Managements abweichen könnten, dass das Unternehmen möglicherweise nicht die Vorteile von Joint Ventures und/oder strategischen Partnerschaften in Bezug auf die Grundstücke des Unternehmens nutzen kann, dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, die erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen zu erhalten, oder dass es zu Verzögerungen bei der Erlangung dieser Genehmigungen und Zulassungen kommen könnte, sowie der Zustand der Aktien- und Rohstoffmärkte. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

