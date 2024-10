IRW-News: EMX Royalty Corp. : EMX unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf seines Polymetallprojekts Gumsberg in Schweden an Alpha Future Funds

IRW-PRESS: EMX Royalty Corp. : EMX unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf seines Polymetallprojekts Gumsberg in Schweden an Alpha Future Funds

Vancouver, British Columbia, 22. Oktober 2024 / IRW-Press / (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX; Frankfurt: 6E9) - EMX Royalty Corporation (das Unternehmen oder EMX) freut sich, den Abschluss einer Explorations- und Optionsvereinbarung datiert mit 16. Oktober 2024 für sein Projekt Gumsberg in Schweden mit Alpha Future Funds S.C.S, einem in Luxemburg angesiedelten Privatunternehmen (Alpha), bekannt zu geben. Mit der Vereinbarung sichert sich EMX von Alpha eine Barzahlung sowie Arbeitsverpflichtungen über einen einjährigen Optionszeitraum. Bei Ausübung der Option erhält EMX zusätzliche aufgeschobene Optionszahlungen, Royalty-Vorauszahlungen, Meilensteinzahlungen sowie eine 2%ige NSR-Royalty.

Das Projekt Gumsberg befindet sich im ertragreichen Bergbaurevier Bergslagen im Süden Schwedens. In der Region werden seit mehr als einem Jahrtausend durchgehend Eisen-, Kupfer-, Silber- und seit kurzem auch polymetallische Erze abgebaut. Alpha ist ein kapitalstarker Investmentfonds mit einem eigenen technischen Team, das eng mit EMX zusammenarbeiten wird, um das Projekt während des Optionszeitraums auszubauen. EMX und Alpha wollen durch weitere Investitionen und Explorationsarbeiten im Bergbaurevier Bergslagen, einem der wichtigsten Metallproduktionszentren Europas, einen Beitrag zum Vermächtnis des Gebiets leisten.

Überblick über die vertraglichen Rahmenbedingungen. EMX erhält bei Abschluss der Vereinbarung 100.000 US$ und für Alpha besteht die Möglichkeit des Erwerbs sämtlicher Anteile (100 %) am Projekt, wenn es bis zum Ende des ersten Jahrestages der Vereinbarung bestimmte Arbeitsverpflichtungen erfüllt. Bei Ausübung der Option wird Alpha:

- zusätzliche Barzahlungen in Gesamthöhe von 850.000 US$ an EMX in Form von aufgeschobenen Optionszahlungen leisten;

- bis zum fünften Jahrestag der Vereinbarung insgesamt 5.000.000 US$ für Projektarbeiten aufwenden;

- jährliche Royalty-Vorauszahlungen leisten, die nach Abschluss der aufgeschobenen Optionszahlungen beginnen;

- EMX eine nicht gedeckelte NSR-Royalty von 2 % für das Projekt gewähren;

- bestimmte Meilensteinzahlungen tätigen, die an Jahrestage bzw. den Beginn der kommerziellen Produktion gebunden sind.

Projektüberblick. Das Polymetallprojekt Gumsberg befindet sich in der Region Bergslagen in Mittelschweden, der Wiege der schwedischen Bergbauindustrie mit Hunderten von ehemaligen Produktionsstätten und zwei weltweit bekannten Polymetallminen, die derzeit in Betrieb sind - die Mine Garpenberg von Boliden AB und die Mine Zinkgruvan von Lundin Mining (siehe Abbildung 1).

Projekt Gumsberg, Mittelschweden: Das Projekt Gumsberg erstreckt sich über mehrere ehemalige Bergbaugebiete, von denen einige während des gesamten Mittelalters in Betrieb waren (siehe Abbildung 2). Die Silbermine Östersilvberg war bereits im 13. Jahrhundert in Betrieb, wobei der Höhepunkt der Silberproduktion zwischen 1300 und 1590 stattfand; sie war Schwedens größter Silberproduzent vor der Entdeckung der nahe gelegenen Silbervorkommen in Sala. Jüngste Bohrungen bei Östersilvberg (2016-2019) führten zur Entdeckung einer neuen Linse mit silberhaltiger polymetallischer Mineralisierung südlich der historischen Abbaustätten, die in mehrere Richtungen offen ist. Wichtig ist, dass die Neuinterpretation der Arten der vulkanogenen Massivsulfid-(VMS)-Mineralisierung bei Östersilvberg gezeigt hat, dass die VMS-Mineralisierung auf mehreren stratigraphischen Ebenen auftritt und hochgradige Zonen mit tektonisch remobilisierter Silber-Blei-Zink-Mineralisierung sowie mit Kupfer und Gold angereicherte Strukturen vom Feeder-Typ umfasst. Diese neuen Interpretationen werden Vektoren für neue Ziele bei Östersilvberg liefern.

Bei Gumsberg finden sich ebenfalls schichtige Zink-Blei-Silber-Lagerstätten vom exhalativen Typ in den Minen Fredikssongruvan und Vallberget-Loberget, die in den Bohrprogrammen in den Jahren 2017 bis 2020 durchteuft wurden. Die schichtige Zink-Blei-Silber-Mineralisierung in der historischen Mine Fredikssongruvan liefert einen klaren Nachweis für eine Mineralisierung vom Broken Hill-Typ und lagert in einer mächtigen Abfolge manganhaltiger chemischer Sedimente, die nicht entlang des Streichens erkundet wurde. Eine polymetallische Mineralisierung vom exhalativen Typ hat sich auch entlang eines mehrere Kilometer langen Trends im Umfeld der historischen Minen Vallberget und Loberget gebildet, der von hochgradigen Erzgängen mit tektonisch remobilisierter Mineralisierung durchschnitten wurde. Beide Mineralisierungstypen wurden in der Vergangenheit bei Vallberget und Loberget abgebaut.

EMX und Alpha freuen sich darauf, mit den Arbeiten auf dem Projekt zu beginnen und den jüngsten Bohrerfolgen genauer nachzugehen.

Diese Transaktion ist ein weiteres Beispiel für die Umsetzung des Geschäftsmodells von EMX, das darin besteht, seinen Partnerunternehmen schlüsselfertige und bohrreife Explorationsprojekte im Tausch gegen Royalty-Beteiligungen anzubieten.

Weitere Informationen zu den Projekten finden Sie unter www.EMXroyalty.com.

Nahegelegene Minen und Lagerstätten. Die in dieser Pressemeldung erörterten Minen und Lagerstätten liefern einen entsprechenden Kontext zu den EMX-Projekten, weil sie sich in einem ähnlichen geologischen Umfeld befinden, sind allerdings nicht notwendigerweise ein Indiz dafür, dass in den Projekten des Unternehmens ähnliche Ressourcenmengen oder Erzgehalte zu finden sind.

Dr. Eric P. Jensen, CPG, hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 und als Mitarbeiter des Unternehmens die Fachinformationen in dieser Pressemeldung geprüft, verifiziert und genehmigt.

Über EMX. EMX ist ein Royalty-Unternehmen für Edel- und Basismetalle. EMX bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und Rohstoffpreismöglichkeiten, während die Exposition zu den mit operativen Unternehmen verbundenen Risiken begrenzt wird. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NYSE American Exchange und der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel EMX notiert. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.EMXroyalty.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den derzeitigen Erwartungen und Schätzungen des Unternehmens hinsichtlich der zukünftigen Ergebnisse basieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können auch Aussagen zu den wahrgenommenen Vorteilen der Konzessionsgebiete, zu den Explorationsergebnissen und zu den Budgetierungen, zu den Schätzungen der Mineralreserve und -ressource, zu Arbeitsprogrammen, zu Kapitalausgaben, zur zeitlichen Planung, zu strategischen Plänen, zu Marktpreisen für Edel- und Basismetalle bzw. andere Aussagen, die sich nicht auf Tatsachen beziehen, beinhalten. Im Zusammenhang mit dieser Pressemeldung sollen Worte wie schätzen, beabsichtigen, erwarten, werden, glauben, Potenzial und ähnliche Ausdrücke auf zukunftsgerichtete Aussagen hinweisen, die aufgrund ihrer Beschaffenheit keine Gewähr für die zukünftige Betriebstätigkeit und Finanzsituation des Unternehmens darstellen. Sie sind von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren abhängig, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungsdaten, Prognosen oder Chancen des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt bzw. indirekt erwähnt wurden. Zu diesen Risiken, Unsicherheiten und Faktoren zählen möglicherweise auch die Nichtverfügbarkeit von finanziellen Mitteln, die Nichtauffindung von wirtschaftlich rentablen Mineralreserven, Schwankungen im Marktwert von Waren, Schwierigkeiten beim Erhalt von Genehmigungen für die Erschließung von Mineralprojekten, die Erhöhung der Kosten für die Erfüllung der behördlichen Auflagen, Erwartungen in Bezug auf die Projektfinanzierung durch Joint Venture-Partner und andere Faktoren.

Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese lediglich unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung bzw. einen in der Meldung gesondert angeführten Zeitpunkt getätigt wurden. Aufgrund von Risiken und Unsicherheiten, zu denen auch die in dieser Pressemeldung erwähnten Risiken und Unsicherheiten zählen, sowie anderen Risikofaktoren und zukunftsgerichteten Aussagen, die im Lagebericht (Managements Discussions and Analysis, MD&A) für das am 30. Juni 2024 endende Quartal und in dem zuletzt eingereichten Annual Information Form (AIF) für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr angeführt sind, können die tatsächlichen Ereignisse unter Umständen wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Weitere Informationen über das Unternehmen - einschließlich MD&A, AIF und Finanzberichte des Unternehmens - sind auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf der EDGAR-Website der SEC (www.sec.gov) erhältlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

