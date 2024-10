Megatrend KI als Wachstumsbeschleuniger: Auch diese Top-US-Aktie könnte massiv profitieren!

Viele glauben ja, dass man gerade mit heißen Trendaktien schnell ein kleines Vermögen erwirtschaften kann. Dieses Kunststück wird sicherlich auch dem ein oder anderen gelingen. Doch hier auch langfristig solide Kursgewinne zu generieren ist meistens schwerer als gedacht. Denn meistens verschwindet ein Trend genauso schnell, wie er gekommen ist.

Ganz anders sieht es sicherlich in Sachen künstlicher Intelligenz aus. Denn der Megatrend KI ist aus fast keinem Bereich unseres Lebens mehr wegzudenken. Sich mit seinen Investitionen also auf Aktien von Firmen zu konzentrieren, welche sich die KI zunutze machen, sollte meiner Ansicht nach nicht die schlechteste Idee darstellen.

Richten wir dafür unseren Fokus heute einmal auf den US-amerikanischen Hygienekonzern Ecolab (WKN: 854545). Wobei die Hygienebranche aber ohnehin schon dauerhafte, relativ konstante und weiter wachsende Umsätze verspricht. Zusätzlich unterstützt durch KI könnte uns die Aktie des Unternehmens zukünftig aber eventuell noch mehr Freude bereiten.

Mit KI auf Wachstumskurs

Wenn es um Erzeugnisse und Dienstleistungen rund um das Thema Hygiene geht, kommt man an Ecolab wohl kaum vorbei. Das Unternehmen aus dem US-Bundesstaat Minnesota ist hier nämlich der weltweit führende Anbieter.

Und wenn man es genau betrachtet, dann ist der Erfolg von Ecolab eigentlich ja so gut wie vorprogrammiert. Eben weil Supermärkte, Restaurants, Hotels und auch Industriebetriebe nicht so einfach auf die Produkte des Weltmarktführers verzichten können.

Geschäftlich läuft es auch derzeit wieder einmal bestens. Im letzten Quartal konnte Ecolab mit 491 Mio. US-Dollar gut 50 % mehr Gewinn erzielen als im Vorjahreszeitraum. Auch für das Gesamtjahr bleibt man daher optimistisch.

Der CEO von Ecolab Christophe Beck erwartet für das Geschäftsjahr 2024 ein Gewinnwachstum, was in der Spitze bei fast 30 % liegen soll. Womit wir es hier dann mit einem neuen Rekordwert zu tun hätten. Aber auch mittelfristig finden wir hervorragende Prognosen.

So gehen beispielsweise die Experten von MarketScreener davon aus, dass wir bei Ecolab auch in den nächsten beiden Jahren neue Bestmarken bei Umsatz und Gewinn sehen werden. Die Aussichten bleiben also vielversprechend.

Jetzt will sich der Hygienekonzern zusätzlich auch noch die KI zunutze machen. Dazu wurde unlängst die „One-Ecolab-Initiative“ gestartet. Mit ihr möchte man mithilfe von digitalen Technologien und künstlicher Intelligenz weiteres Wachstum und Gewinnmargen fördern.

Aufwärtstrend sollte anhalten

Nachdem sie sich 2022 eine Auszeit genommen hatte, ist die Ecolab-Aktie nun wieder auf ihre Erfolgsspur zurückgekehrt. Alleine seit Anfang Januar konnte sie um 31 % im Kurs zulegen und markiert derzeit mit 259,86 US-Dollar (15.10.2024) zudem ein neues Allzeithoch.

Schauen wir auf die langfristige Performance, dann notieren die Ecolab-Papiere auf ihrem aktuellen Niveau heute immerhin 147 % höher als noch vor zehn Jahren. Und aus Sicht von 20 Jahren können sie einen Kursanstieg von insgesamt 700 % vorweisen.

Ecolab ist übrigens auch als solider Dividendenzahler bekannt. Wobei die Gewinnausschüttung bereits seit 1993 jedes Jahr kontinuierlich angehoben wird. Aktuell erhalten die Aktionäre mit 0,57 US-Dollar je Aktie eine Quartalsdividende, die um 107 % höher liegt als noch vor zehn Jahren.

Bleibt noch ein Blick auf die derzeitige Bewertung, bei der man für die Ecolab-Aktie ein 2024er-KGV von 38 erkennen kann. Was bei den sehr guten Zukunftsaussichten des Unternehmens sicherlich nicht als zu hoch angesehen werden muss.

Wir können zusammenfassend also feststellen, dass Ecolab wohl nicht nur in diesem Jahr, sondern auch mittelfristig mit weiterem Wachstum und Rekordergebnissen glänzen kann. Nicht zuletzt eben auch durch Zuhilfenahme der künstlichen Intelligenz.

Hinzukommen hier noch ein zu erwartendes weiteres Dividendenwachstum sowie ein augenscheinlich intakter Aufwärtstrend der Aktie. Wer sich vom aktuellen KGV nicht abschrecken lässt und genauso optimistisch eingestellt ist wie ich, könnte sich also durchaus einmal etwas genauer mit dem Hygieneriesen Ecolab beschäftigen.

Der Artikel Megatrend KI als Wachstumsbeschleuniger: Auch diese Top-US-Aktie könnte massiv profitieren! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

