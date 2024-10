SAP – starke Zahlen sorgen für Kurssprung!

Europas größte Softwareschmiede, SAP, meldete heute Geschäftszahlen für das abgelaufen Quartal. Dabei übertraf der Konzern sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen der meisten Marktteilnehmer. Zudem schraubte das Unternehmen die Ziele für das Gesamtjahr nach oben. Prompt folgten eine Reihe positiver Analystenkommentaren. Bereits zum Handelsstart machte die Aktie einen Sprung nach oben und markierte ein neues Allzeithoch. Ein Schäppchen ist das Papier allerdings nicht mehr.

Im dritten Quartal verbuchte SAP ein Umsatzplus von neun Prozent. Der Operative Gewinn legte gar um 27 Prozent zu. Katalysator war vor allem das Cloud-Geschäft. Überraschend stark präsentierte sich allerdings auch das traditionelle Lizenzgeschäft. Gleichzeitig zeigten der Umbau des Konzerns und die im Sommer noch einmal verschärften Sparmaßnahmen Wirkung. Das Programm sieht vor bis zu 10.000 Stellen zu streichen. Ab dem kommenden Jahr sollen somit rund 700 Millionen Euro eingespart werden. „Mit dem geplanten Transformationsprogramm verlagern wir verstärkt Investitionen in strategische Wachstumsbereiche, in erster Linie in KI“, erklärte Konzernchef Christian Klein Anfang des Jahres. „Damit werden wir auch zukünftig wegweisende Innovationen entwickeln und gleichzeitig die Effizienz unserer Geschäftsprozesse verbessern.“

Das Management nahm das starke Zahlenwerk zum Anlaß, die Prognosen für das Gesamtjahr zu erhöhen. Nach Angaben von Refinitiv ist ein Großteil der Analysten trotz des aktuellen Rekordniveaus mittelfristig zuversichtlich. Rücksetzer sind dennoch nicht ausgeschlossen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 97,6 (Quelle: Refinitiv) ist die Aktie bereits ambitioniert bewertet. Eine nachhaltige Konsolidierung des Gesamtmarkts könnten die Aktie von SAP unter Druck setzen. Zudem hat SAP die Kappungsgrenze im DAX® fast erreicht. Ein DAX®-Mitglied darf maximal 15 Prozent des Index ausmachen. Überschreitet das Papier diese Marke könnten Fondsmanager gezwungen sein, Anpassungen vorzunehmen.

Chart: SAP Widerstandsmarken: 220,15/227,55 EUR Unterstützungsmarken: 192,50/196,20/208,20 EUR Die Aktie von SAP bildet seit Ende September 2022 einen Aufwärtstrend. Seit Oktober 2023 hat sich der Trend gar beschleunigt. Mit dem heutigen Sprung auf EUR 221 testete die Aktie heute die obere Begrenzung des seit April gebildeten eingeengten Aufwärtstrendkanals. Zudem ist damit die 138,2%-Retracementlinie und damit das erste Kursziel erreicht. Der kurzfristige MACD-Indikator signalisiert starkes Aufwärtsmomentum. Der kurzfristige RSI-Indikator stieß allerdings bereits in die überkaufte Zone und das Bollinger-Band wurde ebenfalls überschritten. Damit steigt das Risiko eines Rücksetzers. Unterstützung findet die DAX®-Aktie auf Höhe der Ausbruchslinie von EUR 208,20. Eine Konsolidierung bis auf dieses Level könnten Bullen nutzen, um Positionen (weiter) aufzubauen. Ein nachhaltiger Stimmungsumschwung ist frühestens unterhalb von EUR 196,20 (61,8%-Retracementlinie) zu erwarten. SAP in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 31.07.2023–22.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de SAP in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 23.10.2015– 22.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert die Aktie bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Diese Wertpapiere eignen sich nicht für mittel- und langfristige Investments. Bonus Cap-Zertifikate Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Euro Bonuslevel/Cap in Euro Finaler Bewertungstag SAP HD80B0 260,83 180,00 300,00 20.06.2025 SAP HD8WR5 307,02 160,00 320,00 21.03.2025 Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.10.2024; 11:40 Uhr

Tradingmöglichkeiten Faktor Optionsscheine Long auf SAP für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag SAP HD8Y73 11,94 158,100116 179,174861 4 Open End SAP HD3EG2 15,08 184,446286 202,890915 8 Open End SAP HD367X 10,11 189,71552 204,475387 10 Open End SAP HC8KYR 10,34 196,741165 206,578223 15 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.10.2024; 11:45 Uhr; Faktor Optionsscheine Short auf SAP für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag SAP HD28L2 3,06 281,002718 263,440048 -3 Open End SAP HD4602 2,34 252,900136 231,833555 -5 Open End SAP HD7C98 1,38 245,245 229,647418 -10 Open End SAP HD9KM1 1,44 237,813333 227,397109 -15 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.10.2024; 11:45 Uhr; Weitere Produkte auf die Aktie der SAP finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!