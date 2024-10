Trading-Chance American Express: Overshooting abverkauft ... jetzt sind die Bären dran

Werbung

Die Ende letzter Woche vorgelegte Quartalsbilanz des Kreditkarten-Unternehmens American Express war auf den ersten Blick absolut überzeugend. Auf den zweiten dann aber nicht mehr so, dass das im Vorfeld der Zahlen erzielte Rekordhoch zu halten gewesen wäre. Und ein abverkauftes Rekordhoch nach Zahlen ... das lockt die Short-Seller an: Eine Trading-Chance Short.

Die American Express-Aktie hatte im Vorfeld der Bilanzvorlage ein Plus von 50 Prozent im laufenden Jahr erreicht. Das muss keine Gewinnmitnahmen provozieren, wenn das Wachstum des Unternehmensgewinns vergleichbar stark ist oder den Kursanstieg sogar noch übersteigt. Aber so gut waren die Zahlen nicht, nicht einmal im Ansatz. Und das bietet Abwärts-Chancen ... ebenso wie die charttechnische Gemengelage, in der sich die Aktie jetzt befindet.

Der Kurs steigt schneller als der Gewinn pro Aktie ... und der Umsatz gar nicht

Zwar übertraf American Express mit einem Gewinn pro Aktie von 3,49 US-Dollar die durchschnittliche Analysten-Prognose von 3,38 US-Dollar. Aber im Vorjahreszeitraum hatte der Gewinn bei 3,30 US-Dollar gelegen – eine Revolution war dieser Gewinnzuwachs also nicht. Und auch mit der leicht angehobenen Gewinnprognose für das Gesamtjahr, die jetzt bei 13,75 bis 14,05 US-Dollar liegt, war die Aktie damit weiterhin teuer. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis hatte zum am Tag vor der Bilanz erreichten Rekordhoch bei 20,38 gelegen, wenn man das obere Ende der avisierten Gewinnspanne rechnet. Und das ist weit teurer als in den vergangenen Jahren üblich, nimmt man das „verzerrte“ Corona-Jahr 2020 aus.

Und es gibt eben keine Argumente, warum American Express eine untypisch teure Bewertung haben müsste. Der Konsum wird in den kommenden Jahren eher nicht drastisch zunehmen, denn er ist weiter auf hohem Niveau und wirkt „gesättigt“. Und dass der Umsatz des Unternehmens nicht nur die Prognosen verfehlte, sondern mit 16,64 Milliarden US-Dollar auch unter dem Vorjahresvolumen von 17,19 Milliarden lag, zeigt schon: Man kann an den Margen noch drehen, aber auf Dauer ist da nicht mehr allzu viel Luft. Was indiziert, dass die Luft, die sich im Aktienkurs angesammelt hat, jetzt abgelassen werden könnte, zumal:

Overshooting wird zur Bullenfalle: Das lockt die Short-Seller an

Auch das Chartbild würde eine größere Korrektur unterstützen. Wir sehen hier, dass die American Express-Aktie im Vorfeld der Bilanz an das obere Ende eines zu Jahresbeginn etablierten Aufwärtstrendkanals gelaufen war und diesen Kanal in Form eines „Overshootings“ einen Tag vor der Bilanz nach oben verließ. Dass die Trader so etwas riskieren, zeugt von einer Selbstsicherheit, die der Lage ebenso wie den dann vorgelegten Zahlen nicht angemessen war. Dass der Kurs dann angesichts der Ergebnisse umgehend in den Trendkanal zurücksackte, dürfte den Bullen den Schneid abgekauft haben und bietet jetzt Spielraum nach unten:

Quelle: marketmaker pp4

Ein Test der unteren Begrenzung des Trendkanals wäre jetzt keine allzu große Überraschung, zumal sie mit dem September-Tief eine Kreuzunterstützung bildet und knapp darunter bereits die 200-Tage-Linie verläuft und die Zone damit ein natürliches Kursziel wäre. Bis dort hinunter würde es sich also nur um eine ganz normale Korrektur handeln, die indes für einen Short-Trade mit einem soliden Hebel und einem nicht zu weiten Stop Loss lukrative Perspektiven bieten würde.

Abwärts-Chancen haben deutlich zugenommen

Wir haben hierfür ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC für Sie herausgesucht. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 343,204 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 3,68. Den Stop Loss würden wir bei 292 US-Dollar in der Aktie ansiedeln, das entspräche beim momentanen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar von 1,0820 einem Kurs von ca. 4,65 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf American Express lautet HS84S1.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 281,00 US-Dollar, 286,36 US-Dollar (Verlaufsrekord)

Unterstützungen: 240,59 US-Dollar, 233,63 US-Dollar, 222,03 US-Dollar, 220,74 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf American Express

Basiswert American Express WKN HS84S1 ISIN DE000HS84S18 Basispreis 343,204 US-Dollar K.O.-Schwelle 343,204 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent HSBC Hebel 3,68 Stop Loss Zertifikat 4,65 Euro

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.