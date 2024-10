4 Auszeichnungen beim Deutschen Zertifikatepreis 2024

Am 12. September 2024 wurde in Frankfurt am Main der Deutsche Zertifikatepreis verliehen. Die unabhängige Auszeichnung gibt ­Privatanlegerinnen und -anlegern einen umfangreichen Einblick in das Angebot, die Qualität und die Leistungen der Emittenten von Anlagezertifikaten und Hebelprodukten. Darüber hinaus zeichnet der Preis Online-Broker und Finanzportale aus.

Die ­UniCredit erhielt dabei insgesamt vier Preise.

Alle Platzierungen:

Zertifikat des Jahres 1. Platz

Vertriebsunterstützung 1. Platz

Kapitalschutz-Zertifikate 3. Platz

Bester Social-Media-Auftritt 3. Platz