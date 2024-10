ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für FMC auf 31 Euro - 'Sell'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für FMC vor Zahlen für das dritte Quartal von 26 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Christian Ehmann passte seine Gewinnerwartungen für 2024 in einer am Mittwoch vorliegenden Studie an seine Schätzungen für das dritte Quartal sowie die Entwicklung des Kliniknetzes an. Der Dialyseanbieter dürfte sich im Quartalsvergleich stabil entwickelt habe, die Ziele für 2024 erschienen aber weiterhin eher zu ambitioniert./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2024 / 08:15 / MESZ

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------