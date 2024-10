China: Der Turnaround des Jahres?

Lange Zeit mieden viele Anlegerinnen und Anleger ­chinesische Aktien – zu hoch war das geopolitische Risiko, zu schwach das Wirtschaftswachstum. Das änderte sich Mitte September. Innerhalb weniger Tage ­schossen die chinesischen Aktienindizes in die Höhe. Steht der chinesische Aktienmarkt vor einem Comeback?

Auslöser für die chinesische Börseneuphorie war die Ankündigung eines umfassenden Maßnahmenpakets zur Stützung der Wirtschaft. So gab der Gouverneur der Zentralbank, Pan Gongsheng, bekannt, zahlreiche Zinssätze zu senken und Milliarden Yuan in den Aktienmarkt zu pumpen – verbunden mit dem Versprechen, bei Bedarf weitere Milliarden bereitzustellen. Außerdem versprach die Regierung mehr finanzielle und geldpolitische Unterstützung für die Wirtschaft sowie weitere Maßnahmen zur Stabilisierung des Immobiliensektors.

Chinas Herausforderungen

Viele Ökonominnen und Ökonomen hielten die Maßnahmen für überfällig. War die chinesische Wirtschaft lange Zeit der globale Wachstumsmotor, so geriet dieser in den letzten Jahren immer mehr ins Stottern. Das chinesische Wirtschaftswachstum schwächte sich zunehmend ab. Zusätzlich sorgte eine Krise am chinesischen Immobilienmarkt für Turbulenzen. In der Folge ließ vor allem der private Konsum deutlich nach.

Ob die angekündigten Maßnahmen für eine nachhaltige Trendwende ausreichen, ist angesichts der zahlreichen Herausforderungen fraglich. Allerdings hat die chinesische Führung bereits mehrfach bewiesen, wozu sie in der Lage ist. Von den fünf großen Börsenrallyes, die der chinesische Aktienmarkt in den zurückliegenden 25 Jahren erlebte, waren drei von Konjunkturmaßnahmen getrieben. Ein neuer Börsenboom könnte zudem den Konsum stimulieren und dadurch das Wachstum weiter ankurbeln. Darüber hinaus sind viele chinesische Aktien im Vergleich zu ihren westlichen Pendants günstig bewertet.

China als Katalysator für die Emerging Markets?

Das Kursfeuerwerk in China könnte auch andere Emerging Markets zurück auf die Investmentbühne bringen. Denn lange Zeit hinkten die Aktienmärkte der Schwellenländer denen der entwickelten Industriestaaten hinterher. Der onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund bietet Anlegerinnen und Anlegern Zugang zu einigen der am dynamischsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt.

Das Fondsmanagement sieht Potenzial in chinesischen Aktien und hat den Anteil zuletzt erhöht. Entsprechend partizipierte der Fonds an den jüngsten Kursentwicklungen. Aktuell ist der Fonds in der Region Asien sowie in den Sektoren Finanzen, Technologie und Kommunikation übergewichtet. Gerade bei Technologieunternehmen könnte die Nachfrage nach künstlicher Intelligenz, Cloud-Anwendungen und E-Mobilität das Wachstum ankurbeln. Enttäuschen die Unternehmen jedoch bei Umsatz und Gewinn, kann es hier zu Kursrückschlägen kommen.

Durch die gezielte Anlage in Unternehmen aus den Emerging Markets besteht außerdem das Risiko, dass der Kurs des Fonds stärker schwankt und sich schlechter entwickelt als der breite ­Aktienmarkt.

Die UniCredit Bank GmbH (HypoVereinsbank) offeriert Anlagen, die sich auch an Kund:innen mit Nachhaltigkeitspräferenzen richten können. Entsprechende Fondslösungen werden auf der Grundlage von Ausschlusskriterien ermittelt, die sich am Konzept der Verbände der deutschen Finanzindustrie (gemeinsames Konzept von DK, BVI und BSW) orientieren und öffentlich unter Erklärung zur Transparenz | HypoVereinsbank (HVB) einsehbar sind. Die UniCredit Bank GmbH überprüft die Fonds, die Kund:innen mit Nachhaltigkeitspräferenzen angeboten werden, regelmäßig einmal pro Quartal auf die Einhaltung der festgelegten Kriterien. Die Überprüfung erfolgt auf Basis der Daten spezialisierter Datenanbieter – aktuell ISS ESG. Im Falle einer Verletzung der festgelegten Kriterien wird die entsprechende Fondslösung Kund:innen mit Nachhaltigkeitspräferenzen nicht mehr angeboten.

onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund (Fondsdaten) Fondstyp Aktienfonds Anlageverwalter J.P. Morgan Asset Management (UK) Limited Fondswährung EUR Anteilklasse M MD Ertragsverwendung thesaurierend* ausschüttend** ISIN/WKN LU2503834363 / A3DRHJ LU2503834280 / A3DRHK Einstiegskosten bis zu 5,00 % bis zu 5,00 % Verwaltungsgebühr 2,18 % p. a. 2,18 % p. a. Mindesteinlage EUR 100,– EUR 100,– Sparplan ab EUR 25,– möglich ab EUR 25,– möglich * Erträge aus dem Fonds wie Dividenden oder Zinsen werden im Fonds wieder angelegt.

** Erträge aus dem Fonds wie Dividenden oder Zinsen werden ausgeschüttet.

