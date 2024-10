Roche sieht sich auf Kurs zu mehr Umsatz und Gewinn

Zürich (Reuters) - Der Roche-Konzern hält nach den ersten neun Monaten an seiner Jahresprognose fest und rechnet 2024 mit mehr Umsatz und Gewinn.

"Unser starkes Wachstum setzte sich im dritten Quartal fort", erklärte Roche-Chef Thomas Schinecker am Mittwoch. "Wir bestätigen unseren Ausblick für 2024." Der Arzneimittel- und Diagnostikhersteller rechnet damit, dass die Verkaufserlöse dieses Jahr um einen mittleren einstelligen Prozentbetrag wachsen. Für den um Sonderfaktoren bereinigten Gewinn je Genussschein und Aktie wird ein stärkeres Plus um einen hohen einstelligen Prozentbetrag in Aussicht gestellt. Die Prognose gilt unter Ausschluss von Wechselkurseinflüssen. Der Konzern will zudem die Dividende weiter anheben.

Im dritten Quartal stieg der Umsatz währungsbereinigt um neun Prozent auf 15,14 Milliarden Franken. Roche schnitt damit besser ab als von Analysten erwartet, die im Schnitt mit 14,9 Milliarden Franken gerechnet hatten. In der dominierenden Pharmasparte zog der Umsatz dank Wachstumstreibern wie dem Augenmedikament Vabysmo und Ocrevus gegen Multiple Sklerose um zehn Prozent auf 11,62 Milliarden Franken an. Das Diagnostikgeschäft wuchs um sechs Prozent auf 3,52 Milliarden Franken. Nach neun Monaten stand konzernweit ein Umsatzplus von sechs Prozent auf 44,98 Milliarden Franken zu Buche.

Gewinnzahlen gibt Roche nur zum Halbjahr und am Jahresende bekannt.

(Bericht von Paul Arnold, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)