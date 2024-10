Schnelle Dividendenverdopplung? Diese zwei Aktien sind heiße Kandidaten für 100 Euro!

Eine Verdoppelung der Dividende klingt auf den ersten Blick vielversprechend. Die Frage ist nur, über welchen Zeitraum.

Rasche Dividendensteigerungen sind dabei in der Regel nur bei Unternehmen denkbar, die über überschüssige Finanzmittel verfügen. Freies Kapital also, das nicht für die Expansion benötigt wird und an die Aktionäre zurückgegeben werden kann. Aber auch wachstumsstarke Unternehmen mit niedrigen Ausschüttungsquoten und überschaubaren Investitionen kommen in Frage.

In diesem Zusammenhang kommen zwei aussichtsreiche Aktien auf den Radar, die als heiße Kandidaten für eine Dividendenverdopplung gelten. Die Rede ist von Meta Platforms (WKN: A1JWVX) und Cintas Corporation (WKN: 880205).

Meta gilt als Dividenden-Neuling, der von einem sehr niedrigen Niveau aus mit der Ausschüttung begonnen hat. Cintas hingegen ist seit langem dabei, ein Dividenden-Champion. Seit dem Börsengang vor 41 Jahren wurde die Dividende ununterbrochen angehoben, in den letzten zehn Jahren um durchschnittlich über 20 %.

Zusätzlich fließt Kapital bei diesen Unternehmen in Aktienrückkaufprogramme. Sie verfügen also nicht nur über solide, cashflowstarke Geschäftsmodelle, sondern auch über das Potenzial, ihre Dividendenzahlungen in den kommenden Jahren weiter deutlich zu steigern. Doch was macht sie so erfolgreich?

Meta Platforms: Von Social Media zur Innovation

Meta Platforms hat sich als führendes Unternehmen im Bereich Social Media etabliert. Die Equity Story basiert hier auf der großen Nutzerbasis von über 3 Milliarden aktiven Usern und der Fähigkeit, Werbeeinnahmen durch zielgerichtete Werbung zu generieren.

Die Diversifizierung in neue Geschäftsfelder wie Metaversum, Virtual Reality und KI zeigt, dass das Unternehmen auch in Zukunft wachsen kann. Vor allem die weitere Monetarisierung von Apps und der Ausbau von Whatsapp zur ultimativen Super-App können den Aktionären noch viel Freude bereiten.

Die Chancen für Meta Platforms liegen in der zunehmenden digitalen Vernetzung und dem Wachstum im Bereich der digitalen Werbung. Zudem investiert das Unternehmen in innovative Technologien, die langfristige Umsatzströme generieren können.

Allerdings bestehen auch Risiken: Regulierungen im Bereich des Datenschutzes könnten das Geschäftsmodell beeinträchtigen, genauso eine Zerschlagung. Zudem gibt es Bedenken hinsichtlich der Abhängigkeit von Werbeeinnahmen, die durch Veränderungen im Nutzerverhalten oder konjunkturelle Abschwünge beeinträchtigt werden könnten.

Mit einem Free Cashflow von über 10 Mrd. USD im zweiten Quartal 2024 war davon zuletzt aber wenig zu spüren. Die nur geringen Dividendenzahlungen des Quartals von 1,27 Mrd. USD lassen eine Verdoppelung der Dividende zu, zumal 58 Mrd. US-Dollar an Barmitteln und marktgängigen Wertpapieren in der Bilanz ungenutzt herumliegen.

Cintas Corporation: Hohes Dividendenwachstum lässt Dividendenverdopplung zu

Ein weiteres Unternehmen, dem ich eine schnelle Dividendenverdopplung zutraue. ist Cintas. Es handelt sich hier um ein führendes Unternehmen im Bereich Business Services, das sich auf Uniformen, Wäscherei- und Instandhaltungsdienste spezialisiert hat.

Die Equity Story von Cintas basiert auf der Stabilität des Kundenstamms und der Fähigkeit, wiederkehrende Umsätze zu generieren. Das in Mason (Ohio, USA) ansässige Unternehmen bedient eine Vielzahl von Branchen, vom Gesundheitswesen über das Hotel- und Gaststättengewerbe bis hin zum Baugewerbe, und ist mit einem Marktanteil von 30 bis 40 % unangefochtener Marktführer in den USA.

Die Chancen für Cintas liegen vor allem in der Expansion in neue Märkte und in der steigenden Nachfrage nach Hygiene- und Sicherheitslösungen, insbesondere nach der Pandemie. Allerdings schreckt die hohe Bewertung etwas ab. Sie ist auch ein Grund dafür, dass nur wenig Dividende bei den Aktionären ankommt.

So beträgt die aktuelle Dividendenrendite nur magere 0,64 %. Die nur moderate Ausschüttungsquote von unter 35 % trägt zur niedrigen Dividendenrendite bei.

Eine Verdoppelung der Dividende wäre durchaus schnell erreichbar, wenn man die Ausschüttungen nach oben zieht. Bei einem Dividendenwachstum von über 20 % p.a. wäre eine Verdoppelung schnell erreicht. Das historische EPS-Wachstum von über 15 % jährlich könnte dabei eine entscheidende Komponente spielen.

Fazit zu den Aktien mit Potenzial zur Dividendenverdopplung

Beide Aktien bieten interessante Chancen für dividendenorientierte Anleger. Während Meta Platforms über ein hohes Wachstumspotenzial im Bereich digitaler Innovationen verfügt, besticht Cintas durch Stabilität und Zuverlässigkeit. Die Dividenden könnten mit etwas Glück in Zukunft stärker steigen als bei anderen Unternehmen. Niedrige Ausschüttungsquoten, eine solide Finanzierung sowie ein starkes Wachstum sind gute Voraussetzungen dafür, dass aus 50 Euro jährlicher Dividende in einigen Jahren 100 Euro werden.

Der Artikel Schnelle Dividendenverdopplung? Diese zwei Aktien sind heiße Kandidaten für 100 Euro! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen

Hohe Inflation, drohende Rezession, wackelnde Banken: Die Liste der Bedrohungen für den Aktienmarkt ist lang. In unsicheren Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, Aktien finanziell gesunder Unternehmen zu halten.

Das nötige Grundwissen und das passende Handwerkszeug erhältst du in unserem exklusiven und kostenlosen Sonderbericht „15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen”.

Klicke hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Frank besitzt Aktien von Cintas und Meta Platforms. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Meta Platforms.

Aktienwelt360 2024