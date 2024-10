Bitcoin erholt sich etwas von jüngsten Kursverlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die älteste und bekannteste Kryptowährung Bitcoin hat am Donnerstag die Kursverluste der vergangenen Handelstage gestoppt. Am frühen Nachmittag kostete ein Bitcoin auf der Handelsplattform Bitstamp etwa 67.100 US-Dollar, nachdem der Kurs am Mittwoch noch bis auf fast 65.000 Dollar gefallen war. Die Kryptowährung konnte sich nach drei Verlusttage stabilisieren. Experten warnen immer wieder vor extremen Kursschwankungen, die beim Bitcoin zu beobachten sind.

Im Verlauf des Oktobers ging es mit dem Kurse von Kryptowährungen zeitweise deutlich nach oben. In der Spitze stieg der Bitcoin bis knapp unter 70.000 Dollar, bevor zu Beginn der Woche eine Gegenbewegung einsetzte. Als ein Preistreiber nannten Marktbeobachter die Spekulation auf einen Wahlsieg von Donald Trump bei den Präsidentschaftswahlen in den USA Anfang November, weil der Kandidat der Republikaner als Befürworter von Kryptowährungen gilt.

Analyst Timo Emden von Emden-Research sprach in einer Einschätzung von einer zunehmenden Nervosität am Kryptomarkt. Der Wahlausgang wird von Experten als denkbar knapp eingeschätzt. Allerdings sollte ein Wahlsieg Trumps nach Einschätzung von Emden nicht als Freifahrtschein für weiter steigende Kurse beim Bitcoin verstanden werden. "Es gibt berechtigte Zweifel, dass Trump seine groß angekündigten Versprechungen auch tatsächlich in die Praxis umsetzen wird", sagte der Analyst./jkr/jsl/jha/