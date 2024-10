DAX® - Verdiente Verschnaufpause

In den Herbstferien gelang dem DAX® erneut ein neues Allzeithoch. Seit dem Rekordlevel bei 19.675 Punkten aus der vergangenen Woche gönnt sich das Aktienbarometer eine kleine Verschnaufpause, welche auch zu einem negativen Schnittmuster beim MACD geführt hat. Zu dem beschriebenen Luftholen passt das gestrige „Kreisel“-Muster perfekt, denn die geringe Diskrepanz zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs unterstreicht das aktuelle Kräftesammeln. Übergeordnet ist der Aufwärtstrend des Jahres 2024 weiterhin absolut intakt. Eine erste Unterstützung stellt die 200-Stunden-Linie (akt. bei 19.276 Punkten). Charttechnisch wesentlich bedeutender ist allerdings der Rückzugsbereich aus den diversen Hoch- und Tiefpunkten bei rund 18.900 Punkten. Auf diesem Niveau verläuft aktuell auch der Durchschnitt der letzten 50 Tage (akt. bei 18.904 Punkten). Zum Abschluss noch ein Blick auf die Börsenstimmung. Die jüngste Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) signalisiert eine deutliche Abkühlung der Stimmung. Von 49 % vor zwei Wochen ist der Bullenanteil unter den US-Privatanlegern auf 37,7% gesunken und notiert somit nahe des historischen Durchschnitts. Also auch hier ein (gesundes) Kräftesammeln.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

