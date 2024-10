KORREKTUR/AKTIEN IM FOKUS: Online-Apotheken ziehen an - Anwalt bezieht Stellung

(Korrigiert wird der Analyst im 3. Absatz: Martin Comtesse rpt. Martin Comtesse)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Grundsatzverfahren um Preisnachlässe auf verschreibungspflichtige Medikamente verweisen Marktbeobachter am Donnerstag bei Versandapotheken auf positive Indizien in einem Gerichtsverfahren. Die Aktien von Redcare Pharmacy bauten ihre Gewinne im Tagesverlauf aus: Nach einem Spitzenplus von mehr als fünf Prozent standen sie am Nachmittag mit fast vier Prozent im Plus. Noch mehr Dynamik zeigte der Konkurrent DocMorris , der seine Kursgewinne in Zürich zeitweise auf mehr als zehn Prozent ausbaute.

Die DocMorris-Aktien erholten sich am Donnerstag schwungvoll vom jüngsten Tief seit Juni 2023. Die Redcare-Papiere knüpften an ihre jüngste Rally an. Seit Mitte September haben sie fast 30 Prozent zugelegt. An der Marke von 150 Euro trafen sie jedoch einmal mehr auf Widerstand.

Analyst Martin Comtesse von Jefferies verwies am Nachmittag darauf, dass ein Generalanwalt eine abschließende Stellungnahme abgegeben habe in einem Verfahren, in dem DocMorris gegen die Apothekerkammer Nordrhein antritt. Diese spreche sehr deutlich für Boni auf verschreibungspflichtige Medikamente. Laut Comtesse dürfte das finale Ergebnis einen bedeutenden Einfluss auf das zukünftige Wachstum von Online-Apotheken haben. Das endgültige Urteil des Europäischen Gerichtshofs wird dem Experten zufolge in den nächsten zwei bis drei Monaten erwartet./tih/ajx/jha/