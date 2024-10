Symrise nach Zuwächsen auf Kurs - Wachstumsziel präzisiert

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Duft- und Aromenhersteller Symrise hat nach Zuwächsen in den ersten neun Monaten seine Jahresziele präzisiert.

Das Unternehmen mit Sitz im niedersächsischen Holzminden strebt nun ein organisches Umsatzwachstum von rund sieben Prozent an, statt einer Spanne von fünf bis sieben Prozent, die Symrise weiter als langfristige Zielmarke anpeilt. "Trotz des aktuell volatilen Marktumfelds infolge geopolitischer Spannungen und einer insgesamt weiterhin erhöhten Inflationsrate sind wir auch für den Rest des Jahres zuversichtlich und erwarten eine robuste Nachfrage", sagte Vorstandschef Jean-Yves Parisot am Donnerstag. "Wir sind fest davon überzeugt, die richtigen Weichen für die Zukunft gestellt zu haben".

Der Konkurrent von Givaudan, DSM-Firmenich und International Flavors & Fragrances steigerte die Erlöse in den ersten neun Monaten um 5,9 Prozent auf 3,82 Milliarden Euro, im dritten Quartal lag das Plus bei 6,4 Prozent. "Symrise hat im dritten Quartal nahtlos an die positive Geschäftsentwicklung der vergangenen Monate anknüpfen können", erklärte Parisot. Alle Segmente hätten zum Wachstum beigetragen. Die stärksten Zuwächse verzeichnete die Region Lateinamerika mit 27,4 Prozent, gefolgt von Asien-Pazifik und dem Bereich Europa, Afrika, Mittlerer Osten mit jeweils rund elf Prozent. Wesentliche Wachstumstreiber seien die Geschäftsbereiche Food & Beverage, Fragrance, Aroma Molecules und Pet Food gewesen.

