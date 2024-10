US-Wahl: Wenn Trump gewinnt, dann ... | Börse Stuttgart | China | Apple | Taylor Swift | Elon Musk

► Darum geht's im Video: In diesem Video sprechen Cornelia Frey (Senior Communication Manager) und Alexander Berger (Politischer Analyst, Daubenthaler & Cie.) über die bevorstehende Präsidentschaftswahl in den USA am 5. November 2024. Sie beleuchten die Wahlkampfstrategien von Kamala Harris und Donald Trump und analysieren, welche wirtschaftlichen Auswirkungen ihre möglichen Präsidentschaften haben könnten. Außerdem wird die politische Kultur der USA und die Rolle prominenter Unterstützerinnen und Unterstützer sowie möglichen Folgen für die USA und die Weltwirtschaft näher betrachtet.



Timestamps:

00:00 ► US-Wahl - so eng ist es wirklich?

03:10 ► Trump - dank Elon Musk zum Wahlsieg?

05:25 ► Wer steht für was? Harris vs. Trump

12:01 ► Welche Branchen profitieren von welchem Kandidaten?

14:00 ► Blick auf China und die Börse

17:58 ► Zusammenfassung und Ausblick auf die Wahl



