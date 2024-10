EQS-News: Spark Energy Minerals identifiziert vorrangige Ziele und beschleunigt seine 'Boots on the Ground'-Erkundungen auf seinem Arapaima Lithium-Projekt

EQS-News: Spark Energy Minerals Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Spark Energy Minerals identifiziert vorrangige Ziele und beschleunigt seine 'Boots on the Ground'-Erkundungen auf seinem Arapaima Lithium-Projekt



25.10.2024 / 16:29 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Freitag, 25. Oktober 2024) - Spark Energy Minerals Inc. (CSE: SPRK) (OTC Pink: SPARF) (FSE: 8PC)("Spark" oder das "Unternehmen"), ein Explorationsunternehmen mit Fokus auf der Entdeckung von Batteriemetallen in Brasiliens prestigeträchtigem Lithium Valley, freut sich, ein Update bekannt zu geben. In seinem aussichtsreichen 64.359 Hektar großen Liegenschaftsportfolio bringt das Unternehmen seine aggressive "Boots on the Ground"-Erkundung durch Probeentnahmen von Konzentraten von Bachsediment und schweren Mineralien im Schwenkverfahren für spodumenreiche Pegmatite (SRPs) voran.

Jon Hill, VP Exploration, Country Manager & Director von Spark, erklärt: "Der Wert der in den Regierungsberichten von 2016 und 2023 veröffentlichten Ergebnisse ist nicht zu unterschätzen. Wir haben nicht nur praktisch mehrere Hunderttausend CAD gespart, indem wir diese Positionierungsphase der Exploration nicht wiederholen mussten, sondern auch die dafür erforderlichen 12 bis 18 Monate Vorlaufzeit gewonnen. Da wir diese hochwertigen Zielgebiete bereits gut definiert haben, können wir unsere feldbasierte Exploration sofort starten und die besten Gebiete innerhalb dieser aussichtsreichen Landposition nutzen, was uns große Chancen auf einen frühen Erfolg eröffnet. Wir freuen uns darauf, regelmäßig über die Fortschritte bei der Exploration zu berichten."

Wichtige Highlights der Erkundung:

Spark hat sein großes Liegenschaftsportfolio auf Grundlage geologischer Bewertungen und logistischer Überlegungen in Gebiete mit Priorität 1 und Priorität 2 unterteilt.

Die Explorationsstrategie profitiert von den 2016 und 2023 veröffentlichten geologischen Berichten der Regierung, was dem Unternehmen sowohl Zeit als auch erhebliche Kosten in der frühen Explorationsphase spart.

Zu den Feldarbeiten gehört die Entnahme von Bachsedimentproben, die Untersuchung von Schwermineralkonzentraten im Schwenkverfahren, geologische Kartierungen und die Entnahme von Gesteinssplittern, alles mit dem Ziel, spodumenreiche Pegmatite (SRP) für Lithiumlagerstätten zu identifizieren.

Die erste Explorationsphase wird sich auf die höchstrangigen Ziele konzentrieren, während gleichzeitig die geochemischen und geologischen Daten über das gesamte Portfolio erweitert werden.

Eugene Hodgson, CEO von Spark, kommentiert: "Wir freuen uns, den Beginn unseres aggressiven 'Boots on the Ground'-Explorationsprogramms auf unserem Lithiumprojekt Arapaima bekannt zu geben. Diese strategische Initiative nutzt unser 64.359 Hektar großes Liegenschaftsportfolio im brasilianischen Lithium Valley und positioniert Spark Energy Minerals an der Spitze der Lithiumexploration in dieser Region von Weltrang. Unser gezielter Ansatz konzentriert sich auf Gebiete mit hoher Priorität, die durch umfassende geologische Analysen identifiziert wurden, und schafft so die Voraussetzungen für potenziell bahnbrechende Entdeckungen. Wir sind zuversichtlich, dass unser erfahrenes Team unter der Leitung von Jon Hill und unsere methodische Explorationsstrategie das Potenzial unserer Vermögenswerte freisetzen, den Wert für unsere Aktionär*innen steigern und einen Beitrag zur globalen Energiewende leisten wird.

Erkundungsziele der Priorität 1 im Lithiumprojekt Arapaima:

Das Zielgebiet der Priorität 1 umfasst die Einzugsgebiete mit dem höchsten Lithiumpotenzial, die in den Prospektivitätsberichten der Regierung sowohl von 2016 als auch von 2023 rot hervorgehoben sind. In diesen Gebieten wurden anomale Bachsediment-Ergebnisse und Spodumenkristalle in staatlich untersuchten Schwermineralkonzentraten festgestellt. Das unternehmenseigene geologische Team von Spark hat diese Ziele durch die Aufbereitung öffentlicher geophysikalischer Daten, multispektrale Interpretation und Fernerkundungsanalysen weiter verfeinert.





Abbildung 1: Überblick über das Zielgebiet der Priorität 1 und Probenahmepläne Bachsediment und Schwermineralkonzentrate.



To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/10093/227810_703b64c5141c5ae7_002full.jpg

Zielgebiet der Priorität 1:

Das Zielgebiet der Priorität 1 konzentriert sich auf die vielversprechendsten Lithiumprospektierungsgebiete, die durch Regierungsberichte und interne Analysen von Spark unterstützt werden. Die wichtigsten geplanten Explorationsaktivitäten sind:

Probenahme von Bachsedimenten und Schwermineralien: Hier werden primäre, sekundäre und tertiäre Entwässerungssysteme innerhalb des höchstrangigen Zielgebiets abgedeckt. Regolith und geologische Kartierung: Detaillierte Kartierung der Boden- und Gesteinsschichten. Grat- und Hangtraversen: Identifizierung und Beprobung von Gesteinsaufschlüssen. Aufbereitung historischer Daten: Feldprüfung zuvor in Regierungsberichten festgestellter Anomalien. Geophysikalische und fernerkundliche Zielerfassung: Nachverfolgung von Zielen mit hoher Priorität am Boden, die durch die Aufbereitung von geophysikalischen und Fernerkundungsdaten durch Spark identifiziert wurden.

Erkundung von Zielen Priorität 2 im Lithiumprojekt Arapaima:

Zielgebiet der Priorität 2:

Das Gebiet der Priorität 2 umfasst zweitrangige Einzugsgebiete, die in den Prospektivitätsberichten der Regierungen orange, gelb und weiß hervorgehoben sind. In diesen Gebieten wurden von staatlicher Seite anomale Bachsediment-Ergebnisse und Spodumenkristalle in Schwermineralkonzentraten festgestellt. Das Geologieteam von Spark hat diese Ziele durch neu aufbereitete geophysikalische Daten, multispektrale Interpretation und Fernerkundungsanalysen weiter verfeinert. Die Exploration wird sich auch auf potenzielle Erweiterungen bekannter Lithiumvorkommen konzentrieren, einschließlich Zielen, die von Drittunternehmen wie Si6 und Perpetual Resources gemeldet wurden. Obwohl weniger Daten verfügbar sind, weist das Gebiet ein erhebliches Potenzial auf.





Abbildung 2 Zielgebiet der Priorität 2 mit Probenahmepunkten für Bachsediment und Schwermineralkonzentrate.



To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/10093/227810_703b64c5141c5ae7_003full.jpg

Erkundungsstichproben: Durchführung regionaler Bachsediment- und Schwermineralkonzentratproben auf den Zielen der Priorität 2. Regolith und geologische Kartierung: Detaillierte Kartierung der Boden- und Gesteinsschichten. Grat- und Hangtraversen: Identifizierung und Beprobung von Gesteinsaufschlüssen während der Feldarbeit.





Abbildung 3 - Regionale Lagekarte des brasilianischen Lithium Valley



To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/10093/227810_703b64c5141c5ae7_004full.jpg

Abbildung 3 veranschaulicht die Ausdehnung des brasilianischen "Lithium Valley" im Verhältnis zu den bekannten Pegmatitvorkommen in der ostbrasilianischen Pegmatitprovinz. Sie unterstreicht die strategische, zentrale Lage des 64.359 Hektar großen Liegenschaftspakets von Spark Energy Minerals und veranschaulicht seine Nähe zu den wichtigsten Lithium-Förderern und fortgeschrittenen Erschließungsprojekten in dieser schnell aufstrebenden, weltweit bedeutenden Lithiumregion.





Abbildung 4 - Karte des 64.359 Hektar großen zusammenhängenden Liegenschaftspakets von Spark Energy Minerals



To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/10093/227810_703b64c5141c5ae7_005full.jpg

Abbildung 4 zeigt das 64.359 Hektar große Liegenschaftspaket von Spark Energy Minerals in Bezug auf wichtige lithium-fördernde Minen und Entwicklungsprojekte, darunter das Padre Paraíso Project von Si6 Metals. Die Karte zeigt einen vereinfachten geologischen Hintergrund und verdeutlicht die zentrale Lage der fruchtbaren G4-Granit-Intrusionen zusammen mit dem Grundgebirge aus Schiefer und Granit-Gneis-Komplexen. Gebiete mit einer flachen Regolith-Deckschicht sind ebenfalls verzeichnet, was das Explorationspotenzial innerhalb dieser Zonen unterstreicht.

Quelle: "Lithium Potential Assessment Project in Brasil" in the Eastern Pegmatite Province of Brasil: the Geological Survey of Brazil promoting mineral research. Technischer Bericht 19 - August 2023 DOI: 10.29396/ITCPRM.2023.19 Quelle: "Evaluation of the Lithium Potential in Brasil" - Mid - Jequitinhonha River, Nort -East Minas Gerais Ministry of Mines and Energy, Secretary of Geology, Mines and Development, the Geological Survey of Brazil promoting mineral research. Technischer Bericht - 2016

Investor Relations

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es am 23. Oktober 2024 eine Beratungsvereinbarung (die "IR-Vereinbarung") mit Sideways Frequency, LLC ("Sideways Frequency") abgeschlossen hat. Darin erklärt sich Sideways Frequency bereit, dem Unternehmen bestimmte Investor-Relations-Dienstleistungen als Gegenleistung für eine Barzahlung in Höhe von 150.000 USD zu erbringen. Die IR-Vereinbarung hat eine anfängliche Laufzeit von 31 Tagen, sofern sie nicht vorher gemäß ihren Bestimmungen gekündigt oder verlängert wird. Das Unternehmen kann die IR-Vereinbarung durch Mitteilung an Sideways Frequency um jeweils 31 Tage verlängern.

Gemäß den Bedingungen der IR-Vereinbarung wird Sideways bestimmte Dienstleistungen für das Unternehmen erbringen, insbesondere E-Mail-Kampagnen, Native Advertising, Display-Anzeigen, Lead-Generierung, Erstellung von Inhalten, strategische Planung, Platzierung digitaler Werbung und Überwachung des Fortschritts und der Ergebnisse digitaler Kampagnen sowie andere Dienstleistungen, wie zwischen dem Unternehmen und Sideways Frequency vereinbart.

Sideways Frequency ist ein Beratungsunternehmen für Investor Relations mit Hauptsitz in Utah, Vereinigte Staaten. Sideways Frequency ist nicht eng mit Spark verbunden und hält nach Kenntnis des Unternehmens weder direkt noch indirekt Wertpapiere des Unternehmens und hat auch nicht das Recht oder die Absicht, eine solche Beteiligung zu erwerben. (Sideways Frequency, LLC; Adresse: 1389 Center Drive Suite 200, Park City, Utah; E-Mail: info@sidewaysfrequency.com, Hauptansprechpartner: Wesley De Souza, CEO, Sideways Frequency)

Qualifizierte Person

Die in diesem Dokument veröffentlichten wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Jonathan Victor Hill BSc Hons, FAUSIMM, als Qualifizierte Person gemäß NI 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Spark Energy Minerals Inc.

Spark Energy Minerals, Inc. ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Batteriemetallen und Mineralien spezialisiert, mit besonderem Schwerpunkt auf umfangreiche Beteiligungen in Brasilien. Das Unternehmen besitzt bedeutende Land- und Mineralrechte in Brasiliens bekannten Lithium Valley, einer der produktivsten Bergbauregionen der Welt. Diese Region erlangt gerade rapide weltweite Wertschätzung für ihre riesigen Vorkommen an Lithium und Seltenen Erden, und Brasilien wird dadurch zu einem wichtigen Akteur bei der globalen Energiewende.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF DER WEBSITE DES UNTERNEHMENS UNTER

https://sparkenergyminerals.comE-Mail an: info@sparkenergyminerals.com

Kontakt: Eugene Hodgson, CEO, Tel. +1-778-744-0742

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können "zukunftsgerichtete Aussagen" oder "zukunftsgerichtete Informationen" (zusammen "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und ähnlicher kanadischer Gesetze darstellen. Derartige Aussagen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder künftige Leistungen. Ausdrücke wie "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "projiziert", "geschätzt", "antizipiert" und ähnliche Begriffe sowie Aussagen zu Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind, sind als zukunftsgerichtete Informationen anzusehen und beruhen auf den derzeitigen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich der Ergebnisse und des Zeitpunkts derartiger Ergebnisse. Tatsächliche zukünftige Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Diese Mitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf das Geschäft des Unternehmens, die Erkundungsprogramme auf seinen Liegenschaften, die Durchführung von Investor-Relations-Diensten und bestimmte Veränderungen des Unternehmens. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

News Source: Spark Energy Minerals Inc.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



