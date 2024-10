Mercedes-Benz bremst DAX aus. Redcare Pharmacy und Siemens Energy im Aufwind.

Der DAX® eröffnete etwas schwächer. Die Vorgaben aus den USA waren durchwachsen. Angesichts robuster Konjunkturdaten schwindet die Zinssenkungsfantasie in den USA. Dies bremst die Märkte aktuell aus. Zudem belasteten die Daten von Mercedes-Benz den gesamten Sektor.

Unternehmen im Fokus

Heidelberg Materials profitierte von guten Zahlen des französischen Baukonzerns Vinci. Hugo Boss kämpft um den Ausbruch über das Septemberhoch von EUR 42,80. Schiebt sich das Papier über diese Marke, eröffnet sich weiteres Potenzial bis EUR 46,90 (200-Tage-Durchschnittslinie). K+S bekommt im Sommer 2025 einen neuen Chef. Die Meldung kam bei den Investoren gut an. Der MDAX®-Wert hat seit Jahresbeginn über 20 Prozent verloren. Zwischen EUR 10,50 und EUR 11 deutet sich nun eine leichte Erholung an. Mercedes-Benz meldete für das abgelaufene Quartal beim Umsatz und Gewinn einen Rückgang. Hintergrund ist vor allem der schwache Absatz in China. Die Autobauer BMW, Mercedes-Benz und VW sowie Zulieferer wie Continental legten daraufhin den Rückwärtsgang ein. Redcare Pharmacy erreicht das Jahreshoch. Siemens Energy markierte derweil ein neues Allzeithoch.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 19.490/19.550/19.600/19.666/19.808 Punkte

Unterstützungsmarken: 19.073/19.171/19.343 Punkte

Der DAX® steckt in der Bandbreite zwischen 19.343 Punkten und 19.550 Punkten fest. Der kurzfristige MACD-Indikator ist aktuell als neutral zu bewerten. Eine signifikante Bewegung nach oben oder unten deutet sich frühestens bei einem Ausbruch aus der Range an. Auf der Oberseite würde sich Potenzial bis zum Allzeithoch und im weiteren Verlauf bis 19.808 Punkte eröffnen. Taucht der Index unter 19.343 Punkte droht ein Rücksetzer bis 19.171 Punkte.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 19.09.2024 – 25.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 26.10.2019 –25.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD7V59 97,26* 21.400 13.600 25.000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 88,86** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 99,41*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025

* max Rückzahlungsbetrag: 114 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.10.2024; 09:45 Uhr

Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD6M06 5,99* 16.500 20.500 17.01.2025 DAX® HD84PD 4,77 * 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 6,53* 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 7,05* 17.500 22.000 21.03.2025

* Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.10.2024; 09:45 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.