EQS-Adhoc: AT&S korrigiert Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2024/25

AT&S korrigiert Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2024/25

Leoben – Für das Geschäftsjahr 2024/25 geht das Management davon aus, dass der Preisdruck und das volatile Bestellverhalten eines Schlüsselkunden anhalten werden. Auch die Schwäche im europäischen Automotive- und Industriemarkt wird sich voraussichtlich fortsetzen. Zusätzlich beginnt die Hochvolumen-Produktion in den beiden neuen Werken ein bis zwei Quartale später als ursprünglich geplant, sodass aus diesen im Geschäftsjahr kein Umsatzbeitrag mehr erwartet wird. Entsprechend werden die bis dahin anfallenden Kosten als Anlaufkosten ausgewiesen.

Aus diesen Gründen passt das Unternehmen seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2024/25 an.

Umsatz- und EBITDA-Beitrag des Werkes in Ansan sind bis zum Abschluss des Verkaufsprozesses weiterhin wie gehabt in der jeweiligen Position der Konzern Gewinn- und Verlustrechnung enthalten (IFRS 5, Disposal Group). Der Erlös aus dem Verkauf wird in der bereinigten EBITDA-Marge nicht enthalten sein.

AT&S geht nun davon aus, im Geschäftsjahr 2024/25 einen Jahresumsatz zwischen 1,5 und 1,6 Mrd. € [zuvor: 1,6 und 1,7 Mrd. € (ohne Umsatz aus dem Werk in Ansan) bzw. 1,7 und 1,8 Mrd. € (inklusive Umsatz aus dem Werk in Ansan)] zu erzielen.

Exklusive der Effekte aus dem Anlauf der neuen Produktionskapazitäten in Kulim und Leoben sowie Einmalkosten aus der Umsetzung des Kostenoptimierungs- und Effizienzprogrammes in Höhe von bis zu 110 Mio. € (zuvor: bis zu 88 Mio. €) wird die bereinigte EBITDA-Marge voraussichtlich zwischen 24 und 26 % [zuvor: 24 und 26 % (ohne Beitrag aus dem Werk in Ansan) bzw. 25 und 27 % (inklusive Beitrag aus dem Werk in Ansan)] liegen.

Weitere Details wird das Unternehmen im Rahmen seiner Halbjahreszahlen 2024/25 am 31. Oktober 2024 veröffentlichen.

AT&S ist ein weltweit führender Hersteller von hochwertigen IC-Substraten und Leiterplatten. AT&S industrialisiert zukunftsweisende Technologien für die Kerngeschäfte IC-Substrate, Mobile Endgeräte, Automotive & Aerospace, Industrial und Medical. AT&S verfügt über eine globale Präsenz mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring) sowie Werken in Indien (Nanjangud), China (Shanghai, Chongqing) und Korea (Ansan nahe Seoul). Eine neue High-End-Produktionsstätte für IC-Substrate wird derzeit in Kulim, Malaysia, errichtet. Und in Leoben wird ein europäisches Kompetenzzentrum mit angeschlossener Serienproduktion für IC-Substrate-Technologien gebaut. Das Unternehmen beschäftigt etwa 13.500 Mitarbeiter:innen. Weitere Infos auch unter www.ats.net

Medienkontakt:

Gerald Reischl, Vice President Corporate Communications

Tel: +43 3842 200 4252; Mobil: +43 664 8859 2452; g.reischl@ats.net

Investor Relations Kontakt:

Philipp Gebhardt, Vice President Investor Relations

Tel: +43 3842 200 2274; Mobil: +43 664 7800 2274; p.gebhardt@ats.net



