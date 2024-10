GNW-Adhoc: BAWAG Group erzielte Q3 2024 Nettogewinn von 178 Mio. ? und RoTCE von 24,0 %

^BAWAG GROUP ERZIELTE Q3 2024 NETTOGEWINN VON 178 MIO. EUR UND ROTCE VON 24,0 %

* Q3 '24 Nettogewinn in Höhe von 178 Mio. EUR, Ergebnis je Aktie von 2,25 EUR und

RoTCE von 24,0 % * Ergebnis vor Risikokosten in Höhe von 265 Mio. EUR (-1 % im Vergleich zum Vorquartal) und Cost-Income-Quote von 32,3 % * Risikokosten-Quote von 0,25 % ? NPL Quote bei 1,0 % * Q1 '24 - Q3 '24 Nettogewinn von 520 Mio. EUR (+3 % im Vergleich zum Vorjahr) und RoTCE von 23,9 % * CET1 Quote von 17,2 % nach Abzug der abgegrenzten Dividende in Höhe von 286 Mio. EUR für die ersten neun Monate 2024 * Alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen für den Erwerb der Knab am 25. Oktober 2024 erhalten * Anpassung des Ziels für die CET1-Quote auf 12,5 % (plus 25 Basispunkte) * Aktualisierung der 2024 Ziele (inklusive M&A): Ergebnis vor Steuern > 950 Mio. EUR, CET1 Ratio (pro-forma) > 14.0%, RoTCE > 20%, und CIR °