Aktien New York: Moderate Verluste - Anleger warten auf Alphabet-Zahlen

Vor den mit Spannung erwarteten Zahlen der Google -Mutter Alphabet haben die New Yorker Börsen am Dienstag zunächst moderat nachgegeben. In den ersten Handelsminuten sank der Dow Jones Industrial um 0,46 Prozent auf 42.192,46 Punkte. Damit konnte der Leitindex nicht an seine Stabilisierung vom Vortag anknüpfen.

Der marktbreite S&P 500 zeigte mit einem Verlust von 0,34 Prozent auf 5.803,82 Punkte ein ähnliches Bild. Der zu Wochenbeginn letztlich unbewegte Nasdaq 100 sank um 0,22 Prozent auf 20.307,01 Zähler. In der Vorwoche hatte der technologielastige Auswahlindex dem negativen Markt getrotzt.

Mit Alphabet eröffnet am Dienstag nach Handelsende ein Börsen-Schwergewicht den Zahlenreigen der US-Technologiebranche. Ebenfalls nachbörslich berichten der Kreditkartenkonzern Visa und der Halbleiterkonzern AMD über ihre Geschäftsentwicklung.

Zur Wochenmitte folgen dann die Zwischenberichte unter anderem des Softwarekonzerns Microsoft und des Internetkonzerns Meta , zu dem Facebook, Instagram und WhatsApp gehören. Weiter geht es am Donnerstag mit dem iPhone-Hersteller Apple und dem weltgrößten Onlinehändler Amazon.